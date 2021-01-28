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The Little Things

Дьявол в деталях, 2021

2021 / США
7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Детективный триллер о поиске серийного убийцы с Джаредом Лето
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Калифорнийские полицейские вступают в неравную схватку с серийным убийцей в новом криминальном триллере Джона Ли Хэнкока. Чтобы предотвратить очередное преступление, напарники вынуждены поступиться своими моральными принципами.

Бакстер (Рами Малек) — детектив из Лос-Анджелеса. Несмотря на молодой возраст, коп раскрыл ряд громких преступлений. Страж закона специализируется на убийствах, без труда отыскивая улики там, где их не видят коллеги. Но когда в штате появляется маньяк (Джаред Лето), самоуверенный герой-одиночка сталкивается с необходимостью взять в напарники темнокожего шерифа Дика (Дензел Вашингтон).

За плечами многоопытного коллеги 25-летний стаж работы в органах. Ему доводилось ловить самых опасных людей Америки. Для этого Дик использует метод, выходящий далеко за рамки закона. Чутьё не подводит бывалого шерифа и на этот раз. Его нюх на мелочи, которые, как может показаться, не имеют к делу никакого отношения, позволяют расследованию сдвинуться с мёртвой точки. Несмотря на эффективность работы шерифа, его действия подвергают Бакстера смертельному риску.

Тёмное прошлое Дика дает о себе знать. И чем дальше заходит совместное расследование, тем сильнее молодой полицейский убеждается в том, что его коллега представляет ничуть не меньшую угрозу для общества, чем загадочный маньяк. Параллельно с основным делом Бакстер пытается накопать на своего напарника ценную информацию. Поднимая архивы, он узнает немало нового. Тем временем в Калифорнии происходит новое зверское убийство.

 

 

Рами Малек был утверждён на роль Бакстера после того, как удостоился премии «Оскар» за роль вокалиста Фредди Меркьюри в кассовом хите «Богемская рапсодия». Спустя несколько недель актёр также получил роль титульного злодея в фильме «Не время умирать» о Джеймсе Бонде. Эта картина и «Мелочи» выйдут в 2021 году.

Дензел Вашингтон не появлялся на экране с 2018 года, когда исполнил роль отставного агента ЦРУ Маккола во второй части боевика «Великий уравнитель». Сиквел заработал в мировом прокате более $190 000 000. Помимо триллера «Мелочи» на 2021 год с участием актёра запланирован релиз новой экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Макбет» режиссёра Джоэла Коэна.

В марте 2019 года было объявлено, что Джон Ли Хэнкок не только напишет сценарий, но и выступит в качестве режиссёра. Прежде он ставил фильмы «Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса» и «Основатель». Также является автором классического триллера 1990-х «Совершенный мир» Клинта Иствуда.

Съёмки проходили с сентября по декабрь 2019 года в Лос-Анджелесе.

Релиз планировался на вторую половину 2020 года, но ввиду пандемии коронавируса выход полицейского триллера сместили на 29 января следующего.

Джаред Лето сыграл безымянного серийного убийцу. Для него это уже не первый опыт игры маньяка: в фильме «Глава 27» актёр воплотил на экране образ реального преступника Марка Чепмена. Ради проекта популярный музыкант набрал свыше 20 кг. В 2021 году с Лето также выйдет картина студии Marvel «Морбиус», где он вновь предстанет в качестве злодея.

Молодой талантливый детектив Бакстер объединяется с изможденным помощником шерифа Диком, чтобы поймать опасного серийного убийцу. У Дика талант находить важные для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила ставит Бакстера перед сложным выбором.

7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 28 января 2021
Премьера онлайн 29 января 2021
Премьера в мире 28 января 2021
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джон Ли Хэнкок
Джон Ли Хэнкок
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Рами Малек
Рами Малек
Джаред Лето
Джаред Лето
Натали Моралес
Натали Моралес
Джейсон Джеймс Рихтер
Джейсон Джеймс Рихтер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
21:00 от 570 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Простая рабочая поездка для помощника шерифа Джо Дикона в солнечный Лос-Анджелес затягивается. Его опыт и былые заслуги пригодились в расследовании молодого детектива Джима Бэкстера, возглавляющего поиски серийного убийцы девушек. Позади уже несколько месяцев, у отдела до сих пор нет зацепок, улик и подозреваемых, а поток сообщений о пропаже молодых горожанок не прекращается. Неожиданно неприветливый Дикон начинает испытывать большой интерес к расследованию и погружается в него с головой, ведь…
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malikov.rustam05 1 февраля 2021, 01:40
Действительно, очень хороший, атмосферный, для любителей жанра фильм. Да, к концу фильма может появиться ощущение, что чего не хватает, и чувство… Читать дальше…
David Boterashvili 6 февраля 2021, 16:01
Такого отменного дерьма с громкими именами, я еще не видел))
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саундтрек фильма Дьявол в деталях
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«Дьявол в деталях» в кинотеатрах

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