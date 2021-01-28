Дьявол в деталях, 2021

Калифорнийские полицейские вступают в неравную схватку с серийным убийцей в новом криминальном триллере Джона Ли Хэнкока. Чтобы предотвратить очередное преступление, напарники вынуждены поступиться своими моральными принципами.

Бакстер (Рами Малек) — детектив из Лос-Анджелеса. Несмотря на молодой возраст, коп раскрыл ряд громких преступлений. Страж закона специализируется на убийствах, без труда отыскивая улики там, где их не видят коллеги. Но когда в штате появляется маньяк (Джаред Лето), самоуверенный герой-одиночка сталкивается с необходимостью взять в напарники темнокожего шерифа Дика (Дензел Вашингтон).

За плечами многоопытного коллеги 25-летний стаж работы в органах. Ему доводилось ловить самых опасных людей Америки. Для этого Дик использует метод, выходящий далеко за рамки закона. Чутьё не подводит бывалого шерифа и на этот раз. Его нюх на мелочи, которые, как может показаться, не имеют к делу никакого отношения, позволяют расследованию сдвинуться с мёртвой точки. Несмотря на эффективность работы шерифа, его действия подвергают Бакстера смертельному риску.

Тёмное прошлое Дика дает о себе знать. И чем дальше заходит совместное расследование, тем сильнее молодой полицейский убеждается в том, что его коллега представляет ничуть не меньшую угрозу для общества, чем загадочный маньяк. Параллельно с основным делом Бакстер пытается накопать на своего напарника ценную информацию. Поднимая архивы, он узнает немало нового. Тем временем в Калифорнии происходит новое зверское убийство.