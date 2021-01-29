«Дьявол в деталях»: Рецензия Киноафиши

Простая рабочая поездка для помощника шерифа Джо Дикона в солнечный Лос-Анджелес затягивается. Его опыт и былые заслуги пригодились в расследовании молодого детектива Джима Бэкстера, возглавляющего поиски серийного убийцы девушек. Позади уже несколько месяцев, у отдела до сих пор нет зацепок, улик и подозреваемых, а поток сообщений о пропаже молодых горожанок не прекращается. Неожиданно неприветливый Дикон начинает испытывать большой интерес к расследованию и погружается в него с головой, ведь оно тесно переплетается с его прошлым. Правда, далеко не все старые коллеги рады появлению Джо в городе, чем усложняют и без того непростые поиски маньяка.

Дьявол в деталях

Очень быстро мы опускаемся на самое дно. Здесь непривычно не пахнет алкоголем. Даже наоборот, местная трезвость ума только усиливает укрывшуюся тут боль. Она, перемешанная с чувством вины, становится основной движущей силой расследования. Главным оказывается не поиск ответов, а наказание виновного, приравненное к искуплению старых грехов. Вот только ближе к финалу этот медленный триллер о душевных ранах и эгоизме принимает слегка неожиданный оборот. Большую часть времени кажется, что мы дышим убийце в затылок, уже скоро дотянемся до него и узнаем его настоящую личность. Но эти ощущения всего лишь обман, ведь в конце становится очевидно, что все это время перед нами была погоня за собственной тенью. Не бойтесь, это не спойлер. Даже при большом желании раскрыть истинного виновного будет не просто. История оставит слишком много вопросов, а полученные ответы прольют свет на другие тайны и уведут в сторону от основного сюжета.

Если вы хотите увидеть сложный триллер о борьбе с внутренними демонами и поисках маньяка, то получите только половину удовольствия. Это скорее полицейская драма о трудностях, с которыми детективы сталкиваются на работе и за ее пределами. Остальное: трупы, улики и даже личность убийцы – уже не так важны. При такой смене ракурса картине начинает не доставать тех самых «деталей» и недосказанности, с помощью которых мы бы могли сделать выводы. Нам так и не дадут стать участниками процесса и самим сложить пазл, предлагая полагаться исключительно на профессиональное и собственное чутье.

Дьявол в деталях

Все это время перед нами разворачивается типичная история морально сломленного полицейского, вынужденного встретиться с собственным эгоизмом и демонами прошлого. Одновременно с этим ему приходится наблюдать за отражением своей молодости в лице детектива, который еще не успел наделать свежих ошибок. Под стать неуравновешенным напарникам и главный подозреваемый в исполнении Джареда Лето — явный социопат, одержимый убийствами. Вот только этого набора еще маловато, чтобы оказаться бездушным маньяком. Дальше начинается проверка нервов на прочность. Никакой хитрости и сложных планов – эти герои берут измором, наглостью и дерзостью. Происходящее пропитано густой нуарной атмосферой с дешевыми мотелями, проститутками, исключительно суровыми разговорами и редкими улыбками при виде детей, а также легкой ретроатмосферой со звонками по уличным телефонам и множеством старых машин. Но не стоит ждать большого погружения в недавнее прошлое, это всего лишь еще одна незначительная деталь.

В финале «Дьявол в деталях» явно хочет добавить психологизма, но неправильно расставляет акценты. Стирая грань между плохим и хорошим, создатели не дают нам возможность найти оправдание действиям персонажей. Большая часть местных ошибок связана с эгоизмом и вспыльчивостью, не рождая этических дилемм, если не считать таковой отождествление значка и власти, позволяющих избежать ответственности. Картина понравится поклонникам полицейских драм, исследующих другую сторону закона и нелицеприятные аспекты этой тяжелой работы, а также поклонникам открытых финалов.