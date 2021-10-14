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Король Ричард Король Ричард
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King Richard

Король Ричард, 2021

2021 / США
7.3 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Спортивная драма об отце знаменитых теннисисток - сестер Уильямс
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм:

История успеха, способная не только развлечь, но и вдохновить на собственные свершения. Ричард Уильямс, невзирая на отсутствие профессиональных навыков, сумел превратить своих дочерей в чемпионок, которым рукоплескали фанаты со всех уголков планеты. Зрители впервые смогут узнать, через что довелось пройти звездной семье на пути к славе.

Очередная яркая роль Уилла Смита, известного не только своим участием в блокбастерах, но и драматическим талантом. Поклонники смогут насладиться мастерством своего кумира, достигшего той же планки, что и в знаменитой кинокартине «В погоне за счастьем».

Редкая драма, посвященная большому теннису. Ежегодно на экраны выходят ленты о боксерах, гонщиках, звездах футбола и баскетбола. Однако столь популярная спортивная дисциплина незаслуженно обделена вниманием. «Король Ричард» — прямое доказательство того, что теннис может быть не менее удачной основой для захватывающей драмы, чем все вышеперечисленное.

Впечатляющая игра двух юных дарований Санийи Сидни и Деми Синглтон, сыгравших сестер Уильямс. Невзирая на возраст, восходящие звезды не померкли на фоне именитых коллег, справившись с задачей на все сто.

Фильм перспективного режиссера Рейнальдо Маркуса Грина, предыдущие работы которого демонстрировались на крупнейших фестивалях мира.

Сюжет кинокартины основан на реальных событиях, происходивших в 80-е годы. Ричард Уильямс — тренер и родной отец спортсменок Венеры и Серены Уильямс, ныне известных по всему миру. Идея обучить дочерей большому теннису возникла у него после просмотра матча Вирджинии Рузичи. Ричард водил девочек на корт с четырехлетнего возраста, а затем самостоятельно взялся за тренировки. Вопреки скептицизму окружающих, в 1999 году Серена выиграла Открытый чемпионат США, а через год Венера стала победительницей Уимблдона.

Сценаристом выступил дебютант Зак Бэйлин, параллельно с «Королем Ричардом» работавший над третьей частью другой спортивной драмы – «Крида».

Рик Макчи, сыгранный звездой «Карателя» и «Ходячих мертвецов» Джоном Бернталом, является одним из наиболее титулованных профессиональных тренеров по теннису. Помимо Серены и Венеры, он успел поработать с Марией Шараповой и Дженнифер Каприати.

Специально для фильма певица Beyoncé написала трек Be Alive.

Съемки начались в январе 2020 года на территории Лос-Анджелеса, но уже в марте были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Производство возобновилось в октябре.

Лив Шрайбер выбыл из проекта и был заменен на Тони Голдуина.

Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

7.3 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера онлайн 19 ноября 2021
Премьера в мире 14 октября 2021
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Рейнальдо Маркус Грин
Рейнальдо Маркус Грин
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Тони Голдуин
Тони Голдуин
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Онжаню Эллис
Онжаню Эллис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Король Ричард 6 постеров
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Наша рецензия
Ричард Уильямс (Уилл Смит) — примерный отец и семьянин. У него есть любимая жена и целых пять дочерей, ради воспитания которых он готов абсолютно на любые жертвы и лишения. Двое девушек из семейства Уильямс, Серена и Винус (Деми Синглтон и Санийя Сидни, соответственно) подают надежды в теннисе — исконно «белом» виде спорта. Сам Ричард больших успехов на спортивном поприще не добился из-за травмы ног. Бесконечная уверенность в том, что его маленькие девочки будут…
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User 14 декабря 2021, 23:17
Хороший фильм, посмотрела с удовольсвием ☺️
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