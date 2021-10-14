Король Ричард, 2021

5 причин посмотреть фильм:

История успеха, способная не только развлечь, но и вдохновить на собственные свершения. Ричард Уильямс, невзирая на отсутствие профессиональных навыков, сумел превратить своих дочерей в чемпионок, которым рукоплескали фанаты со всех уголков планеты. Зрители впервые смогут узнать, через что довелось пройти звездной семье на пути к славе.

Очередная яркая роль Уилла Смита, известного не только своим участием в блокбастерах, но и драматическим талантом. Поклонники смогут насладиться мастерством своего кумира, достигшего той же планки, что и в знаменитой кинокартине «В погоне за счастьем».

Редкая драма, посвященная большому теннису. Ежегодно на экраны выходят ленты о боксерах, гонщиках, звездах футбола и баскетбола. Однако столь популярная спортивная дисциплина незаслуженно обделена вниманием. «Король Ричард» — прямое доказательство того, что теннис может быть не менее удачной основой для захватывающей драмы, чем все вышеперечисленное.

Впечатляющая игра двух юных дарований Санийи Сидни и Деми Синглтон, сыгравших сестер Уильямс. Невзирая на возраст, восходящие звезды не померкли на фоне именитых коллег, справившись с задачей на все сто.

Фильм перспективного режиссера Рейнальдо Маркуса Грина, предыдущие работы которого демонстрировались на крупнейших фестивалях мира.