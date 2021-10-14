Король Ричард, 2021

5 причин посмотреть фильм:
История успеха, способная не только развлечь, но и вдохновить на собственные свершения. Ричард Уильямс, невзирая на отсутствие профессиональных навыков, сумел превратить своих дочерей в чемпионок, которым рукоплескали фанаты со всех уголков планеты. Зрители впервые смогут узнать, через что довелось пройти звездной семье на пути к славе.
Очередная яркая роль Уилла Смита, известного не только своим участием в блокбастерах, но и драматическим талантом. Поклонники смогут насладиться мастерством своего кумира, достигшего той же планки, что и в знаменитой кинокартине «В погоне за счастьем».
Редкая драма, посвященная большому теннису. Ежегодно на экраны выходят ленты о боксерах, гонщиках, звездах футбола и баскетбола. Однако столь популярная спортивная дисциплина незаслуженно обделена вниманием. «Король Ричард» — прямое доказательство того, что теннис может быть не менее удачной основой для захватывающей драмы, чем все вышеперечисленное.
Впечатляющая игра двух юных дарований Санийи Сидни и Деми Синглтон, сыгравших сестер Уильямс. Невзирая на возраст, восходящие звезды не померкли на фоне именитых коллег, справившись с задачей на все сто.
Фильм перспективного режиссера Рейнальдо Маркуса Грина, предыдущие работы которого демонстрировались на крупнейших фестивалях мира.
Сюжет кинокартины основан на реальных событиях, происходивших в 80-е годы. Ричард Уильямс — тренер и родной отец спортсменок Венеры и Серены Уильямс, ныне известных по всему миру. Идея обучить дочерей большому теннису возникла у него после просмотра матча Вирджинии Рузичи. Ричард водил девочек на корт с четырехлетнего возраста, а затем самостоятельно взялся за тренировки. Вопреки скептицизму окружающих, в 1999 году Серена выиграла Открытый чемпионат США, а через год Венера стала победительницей Уимблдона.
Сценаристом выступил дебютант Зак Бэйлин, параллельно с «Королем Ричардом» работавший над третьей частью другой спортивной драмы – «Крида».
Рик Макчи, сыгранный звездой «Карателя» и «Ходячих мертвецов» Джоном Бернталом, является одним из наиболее титулованных профессиональных тренеров по теннису. Помимо Серены и Венеры, он успел поработать с Марией Шараповой и Дженнифер Каприати.
Специально для фильма певица Beyoncé написала трек Be Alive.
Съемки начались в январе 2020 года на территории Лос-Анджелеса, но уже в марте были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Производство возобновилось в октябре.
Лив Шрайбер выбыл из проекта и был заменен на Тони Голдуина.
Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.