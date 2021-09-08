«Отчаянные аферистки»: Рецензия Киноафиши

Если посмотреть трейлер «Отчаянных аферисток», может показаться, что это очень американское кино. Ну правда, где у нас в России так развита система купонов, которые вырезаются из местных газет и присылаются по почте? А там она, несмотря на обилие приложений в телефонах, живее всех живых. Но затем и пишутся рецензии, чтобы убедить потенциальную публику отбросить сомнения и предубеждения и самим решить, насколько это кино международное. По мне так очень.

Конни – хрупкая улыбчивая домохозяйка с глубочайшей травмой. Её желание иметь ребёнка вогнало семью в огромные кредиты, ибо ЭКО стоит дорого. А то, что ни одна попытка не сработала, вогнало Конни в депрессию. Но такую… которую не разгадаешь, если не знаешь. Теперь детская превратилась в склад всего, что женщина купила «по удачным предложениям». Она просто бог пользования купонами, но по факту просто заполняет ими свою жизнь, чтобы меньше думать о материнской неудаче. У ДжоДжо, её подруги, ситуация тоже не сахар, но вот характер другой. Амбициозная и эффектная, она давно стала жертвой мошенничества, тоже застряла в кредитах, но при этом она – настоящий пламенный мотор идей. Как эти женщины стали подругами, не так уж важно. Важно, что они одинаково милы, простоваты и готовы нагреть целую огромную систему по распространению купонов.

Отчаянные аферистки

Выражаясь словами одного из персонажей, девчачьи преступления сейчас в тренде. Но если в начале пути они обязательно должны были сочиться динамикой и гламуром, чтобы продемонстрировать girls power во всей красе, то сейчас настало время показать людей попроще с проблемами посерьезнее. Преступная схема, по которой действуют героини, увлекательна. И забавна. Как это любят снимать в той же Америке, она довольно смело показывает уязвимость системы, на которую люди с удовольствием ведутся. Но что, если кто-то решит в ней разобраться?..

Но ещё увлекательнее схема, по которой раскручивается сюжет и оказывается, что все вовлечённые в него персонажи – это, по сути, один и тот же человек, просто в своих разных проявлениях. Это фильм о том самом знаменитом чеховском маленьком человеке, который на американский лад силится расширить сферы своих влияний и возможностей. Но если Кристен Белл и Кирби Хауэлл-Баптист играют их чуть комично, но довольно жизненно (реакции Белл бесценны в демонстрации внутреннего механизма самооправдания), то на вкус юмора погрубее есть неизменный в своём амплуа Пол Уолтер Хаузер. Тот самый толстяк из «Тоня против всех», который из фильма в фильм изображает из себя крутого кого-то, хотя по факту таким образом вымаливает из людей толику внимания и уважения. Надо признать, что в этой роли он максимально органичен, особенно, когда ему для контраста выдают харизматичного и стоически спокойного Винса Вона, который, кажется, оплот здравомыслия. Но даже у него найдётся тот же самый шрам, который жизнь оставила всем участникам «Отчаянных аферисток».

Отчаянные аферистки

Этот фильм оправдывает надежды на лёгкость, изящество, юмор и эффектные цитаты. Но вот своей глубиной он явно удивляет. Хочется заглянуть в головы сценаристов (они же режиссёры) ​​Арона Годета и Гиты Пуллапилли, чтобы проследить всю логическую цепочку, по которой они пришли к тому, что спортивная ходьба и купоны – это одно и то же. Потому что их одинаково недооценивают. И если вы думаете, что вы только что прочитали ключевой спойлер, то я вас обрадую: нет. Эта тема лежит на поверхности и будет проговариваться не раз. А вот пошаговые махинации с купонами будут удивлять каждые минут пять. В том числе и потому, что постановщики отказываются от знаменитой и очень популярной техники демонстрации отлично провёрнутого, но прежде продуманного дела. Никакой динамичной нарезочки, в которой вы ни черта не поймёте, кроме того, что это будет ограбление века с применением ума, силы, ловкости и компьютерных гениев с дорогими гаджетами. Конни и ДжоДжо потому так похожи на всех нас, что действуют по ситуации. И по своему нормальному, обычному пониманию реальности. Поэтому каждый их шаг – это отдельный эффектный скетч, из которого понятно будет всё. Но применять на практике создатели фильма вам свою фантазию всё же не рекомендуют.

Отдельный реверанс, кстати, можно отвесить дубляжу. Отчаянные аферистки, как типичные жительницы Финикса, обожают кино и киноцитаты в своей жизни. Так что вместе с их приключениями российские зрители получат ещё парочку бесценных рекомендаций, что посмотреть в выходные дома, когда «Отчаянные аферистки» уже будут оценены по достоинству в кинотеатрах.