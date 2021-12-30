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Чемпион мира, 2021

2021 / Россия
8.3 Оцените
117 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Напряженная драма о схватке выдающихся шахматистов с Хабенским и Янковским в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Чемпион мира»

Новая спортивная драма повествует о знаменитом поединке двух легендарных шахматистов — Анатолия Карпова и Виктора Корчного. Когда на кону оказывается титул чемпиона мира, ставки взлетают как никогда высоко. «Чемпион мира» — идеальный вариант для тех, кто является поклонником шахмат и напряженных, драматических фильмов.

Режиссером и сценаристом картины выступил Алексей Сидоров, ранее он работал над такими проектами, как «Слушая тишину», «Бригада», «Бой с тенью», «Рыцарский роман», «Бой с тенью в 3D» и многими другими. В данный момент он работает над картиной под названием «Кракен».

Одну из главных мужских ролей в фильме исполняет прославленный российский артист Константин Хабенский, знакомый большинству россиян по своим работам в драмах «Географ глобус пропил», «Доктор Лиза», «Нежность», «Огонь», «Есенин» и многих других. Хабенский также является лауреатом множества авторитетных кинопремий.

Оппонентом Хабенского в картине выступил Иван Янковский, внук легендарного российского артиста Олега Янковского. В последние годы Иван становится все более известным исполнителем. Не так давно его можно было увидеть в мистическом сериале «Топи». Кроме того, Янковский сыграл заметные роли в картинах «Огонь», «Текст» и многих других.

Эпизодическую роль в «Чемпионе мира» сыграл Виктор Сухоруков, один из самых любимых российских актеров, звезда фильмов девяностых годов, среди которых дилогия «Брат», «Бандитский Петербург» и многие другие картины.

В основу сюжета фильма легла реальная история о решающем поединке двух крайне талантливых шахматистов. Известно, что матч продолжался три месяца, а само мероприятие проходило в небольшом филиппинском городе. На протяжении всего соревнования один из шахматистов — Анатолий Карпов — пережил не только сильнейший профессиональный стресс, но и несколько личных трагедий.

Известно, что бюджет картины «Чемпион мира» превысил отметку в пятьсот миллионов рублей. Большая часть суммы, предоставленной на создание спортивной драмы, была выдана Фондом кино. Создатели фильма очень надеются на то, что «Чемпион мира» отлично покажет себя в прокате и полностью отобьет потраченные на него средства.

Известно также, что сам Анатолий Карпов выступил в качестве главного консультанта фильма. Он активно помогал исполнителям главных ролей лучше вжиться в образы, а также работал со сценаристами и художниками-постановщиками, которые создавали антураж тех времен и атмосферу Чемпионата мира по шахматам.

Съемки ленты начались летом прошлого года и должны были официально завершиться весной этого года. Однако ситуация в мире существенно повлияла на планы создателей. Известно, что в качестве основных локаций были взяты Испания, Нидерланды, Филиппины, Таиланд, Москва, Златоуст.

По слухам, создатели «Чемпионата мира» активно пытались привлечь к его созданию иностранных актеров. В частности, они рассматривались кандидатуры Миллы Йовович и даже Евы Грин. По всей видимости, договориться им не удалось.

Некоторые победы в спорте – больше, чем спорт. Они становятся частью истории.

Этот фильм - о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча.

Схватка выдающихся шахматистов – прежде всего поединок характеров. Против юного гения, едва взлетевшего на шахматный Олимп, вундеркинда и идеалиста – закаленный боец, одержимый и непредсказуемый, готовый сражаться любым оружием: шахматы для него – война. Виртуозная игра, максимальная психологическая напряженность и личное, человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Цена победы в этом матче неизмеримо высока.

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8.3 Оцените
117 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 декабря 2021
Премьера онлайн 10 февраля 2022
Премьера в мире 30 декабря 2021
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Иван Янковский
Иван Янковский
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
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Спутник
17:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Чемпион мира смотреть онлайн

Чемпион мира
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Сурово нахмурив брови, гроссмейстер Виктор «Претендент» Корчной (Константин Хабенский) входит в зал, наэлектризованный ожиданием грядущего сражения за шахматную корону, заполненный до отказа поклонниками шахмат, прессой, командой тренеров, офицерами КГБ, ЦРУ, шаманами, телепатами, etc.. Весь в черном он подходит к столу и, скорчив презрительную гримаску, смотрит на советского чемпиона Анатолия Карпова (Иван Янковский), светящегося наивностью, излучающего душевную стерильность,…
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Андрей Татаренко 30 декабря 2021, 23:52
Отличный фильм, умеют наши спортивные драмы снимать, получил удовольствие)
Татьяна Реснянская (Милюкова) 4 января 2022, 15:15
Фильм хороший, все 2,5 часа держит в напряжении, советские песни в современной аранжировке берут за душу, молодой Янковский хорош, глаз не оторвать, поручили удовольствие с подругами от просмотра
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Иван Янковский бросает вызов Константину Хабенскому в финальном трейлере драмы о шахматах «Чемпион мира» За режиссуру отвечает создатель «Т-34» и «Бригады».
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7 декабря 2021 14:50
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7 декабря 2021 13:42
Появился первый трейлер драмы о шахматах «Чемпион мира» с Константином Хабенским и Иваном Янковским В основу сюжета лег реальный шахматный поединок, который приравнивался к противостоянию СССР и стран Запада.
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15 сентября 2021 15:10
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«Чемпион мира» в кинотеатрах

вс 24 сб 6
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Как купить билеты на сеанс фильма «Чемпион мира»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Спутник Авиамоторная
2D
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