Чемпион мира, 2021

5 причин смотреть фильм «Чемпион мира»
Новая спортивная драма повествует о знаменитом поединке двух легендарных шахматистов — Анатолия Карпова и Виктора Корчного. Когда на кону оказывается титул чемпиона мира, ставки взлетают как никогда высоко. «Чемпион мира» — идеальный вариант для тех, кто является поклонником шахмат и напряженных, драматических фильмов.
Режиссером и сценаристом картины выступил Алексей Сидоров, ранее он работал над такими проектами, как «Слушая тишину», «Бригада», «Бой с тенью», «Рыцарский роман», «Бой с тенью в 3D» и многими другими. В данный момент он работает над картиной под названием «Кракен».
Одну из главных мужских ролей в фильме исполняет прославленный российский артист Константин Хабенский, знакомый большинству россиян по своим работам в драмах «Географ глобус пропил», «Доктор Лиза», «Нежность», «Огонь», «Есенин» и многих других. Хабенский также является лауреатом множества авторитетных кинопремий.
Оппонентом Хабенского в картине выступил Иван Янковский, внук легендарного российского артиста Олега Янковского. В последние годы Иван становится все более известным исполнителем. Не так давно его можно было увидеть в мистическом сериале «Топи». Кроме того, Янковский сыграл заметные роли в картинах «Огонь», «Текст» и многих других.
Эпизодическую роль в «Чемпионе мира» сыграл Виктор Сухоруков, один из самых любимых российских актеров, звезда фильмов девяностых годов, среди которых дилогия «Брат», «Бандитский Петербург» и многие другие картины.
В основу сюжета фильма легла реальная история о решающем поединке двух крайне талантливых шахматистов. Известно, что матч продолжался три месяца, а само мероприятие проходило в небольшом филиппинском городе. На протяжении всего соревнования один из шахматистов — Анатолий Карпов — пережил не только сильнейший профессиональный стресс, но и несколько личных трагедий.
Известно, что бюджет картины «Чемпион мира» превысил отметку в пятьсот миллионов рублей. Большая часть суммы, предоставленной на создание спортивной драмы, была выдана Фондом кино. Создатели фильма очень надеются на то, что «Чемпион мира» отлично покажет себя в прокате и полностью отобьет потраченные на него средства.
Известно также, что сам Анатолий Карпов выступил в качестве главного консультанта фильма. Он активно помогал исполнителям главных ролей лучше вжиться в образы, а также работал со сценаристами и художниками-постановщиками, которые создавали антураж тех времен и атмосферу Чемпионата мира по шахматам.
Съемки ленты начались летом прошлого года и должны были официально завершиться весной этого года. Однако ситуация в мире существенно повлияла на планы создателей. Известно, что в качестве основных локаций были взяты Испания, Нидерланды, Филиппины, Таиланд, Москва, Златоуст.
По слухам, создатели «Чемпионата мира» активно пытались привлечь к его созданию иностранных актеров. В частности, они рассматривались кандидатуры Миллы Йовович и даже Евы Грин. По всей видимости, договориться им не удалось.
Некоторые победы в спорте – больше, чем спорт. Они становятся частью истории.
Этот фильм - о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча.
Схватка выдающихся шахматистов – прежде всего поединок характеров. Против юного гения, едва взлетевшего на шахматный Олимп, вундеркинда и идеалиста – закаленный боец, одержимый и непредсказуемый, готовый сражаться любым оружием: шахматы для него – война. Виртуозная игра, максимальная психологическая напряженность и личное, человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Цена победы в этом матче неизмеримо высока.
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