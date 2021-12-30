Чемпион мира, 2021

5 причин смотреть фильм «Чемпион мира»

Новая спортивная драма повествует о знаменитом поединке двух легендарных шахматистов — Анатолия Карпова и Виктора Корчного. Когда на кону оказывается титул чемпиона мира, ставки взлетают как никогда высоко. «Чемпион мира» — идеальный вариант для тех, кто является поклонником шахмат и напряженных, драматических фильмов.

Режиссером и сценаристом картины выступил Алексей Сидоров, ранее он работал над такими проектами, как «Слушая тишину», «Бригада», «Бой с тенью», «Рыцарский роман», «Бой с тенью в 3D» и многими другими. В данный момент он работает над картиной под названием «Кракен».

Одну из главных мужских ролей в фильме исполняет прославленный российский артист Константин Хабенский, знакомый большинству россиян по своим работам в драмах «Географ глобус пропил», «Доктор Лиза», «Нежность», «Огонь», «Есенин» и многих других. Хабенский также является лауреатом множества авторитетных кинопремий.

Оппонентом Хабенского в картине выступил Иван Янковский, внук легендарного российского артиста Олега Янковского. В последние годы Иван становится все более известным исполнителем. Не так давно его можно было увидеть в мистическом сериале «Топи». Кроме того, Янковский сыграл заметные роли в картинах «Огонь», «Текст» и многих других.

Эпизодическую роль в «Чемпионе мира» сыграл Виктор Сухоруков, один из самых любимых российских актеров, звезда фильмов девяностых годов, среди которых дилогия «Брат», «Бандитский Петербург» и многие другие картины.