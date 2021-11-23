«Энканто»: Рецензия Киноафиши

Мирабель родилась в особенной семье. Много лет назад ее бабушка, вынужденная бежать из своего дома, осталась одна с тройняшками. Ей было даровано волшебство – огромный дом, практически живой организм, в горах Колумбии и магические способности каждому из членов семьи. Мать Мирабель может вылечить любые болезни с помощью своей готовки. Тетя влияет на погоду через эмоции. Одна сестра демонстрирует небывалую силу, а другая – нежность и изящество, делая все вокруг красивее. Лишь у Мирабель по непонятным причинам нет никакого дара. Когда стены дома начинают трескаться, а магия оказывается в опасности, героиня решает найти причину проблемы и спасти свою семью.

Уже с самого начала картины становится ясно: все, кто когда-либо чувствовал себя лишним и обделенным в кругу собственной семьи, могут соотнести себя с персонажем Мирабель. Но все оказывается не таким простым и поверхностным, и по мере развития сюжета история, в центре которой находится кучерявая девочка в очках, сосредотачивается на большой семье в целом. Иначе говоря, в этой ленте почти любой может узнать себя в ком-то из героев. Мирабель сложно угодить собственной бабушке, поскольку она словно бы разочаровала ее тем, что оказалась обычной. Но угодить главе семейства непросто для каждого в этом доме: Луиза попросту устала приходить на помощь всем подряд и перетаскивать тяжелые вещи, Изабелле изо дня в день необходимо быть идеальной, хотя внутри нее нет никакой гармонии, а способность управлять погодой для тетушки становится настоящей пыткой, ведь окружающие требуют от нее одних улыбок, чтобы солнце не переставало светить. Благословения, которые члены семейства получили в детстве, становятся ежедневной ношей.

Энканто

Нехитрая сказка поднимает вопросы, которые, вероятно, задавали себе многие из нас: что может сплотить семью? Нужно ли заслуживать любовь родителей? Как одобрение семьи или его отсутствие может спасти или травмировать ребенка? Постепенно отвечая на эти вопросы, сценаристы раскрывают главную идею своего фильма – люди заслуживают любви просто за то, что они есть.

Важно отметить, что «Энканто» является анимационным мюзиклом. В поворотные моменты сюжета герои пускаются в пляс и передают свои ощущения с помощью музыки. Партия песен Лин-Мануэля Миранды сопровождает действие на протяжении всего квеста, который проходит Мирабель. Пытаясь разгадать загадку, девочка отправляется в детективное приключение в пределах своего дома, а музыка делает этот путь более красочным и порой более скомканным. Некоторые музыкальные вставки кажутся необязательными – они никак не продвигают историю и не раскрывают мотивацию героев. Создается ощущение, что создатели с помощью музыки пытались заделать дыры в сценарии, ведь, справедливости ради, во многих моментах истории не хватает логического объяснения, а последние полчаса кажутся попыткой поскорее завершить начатое.

Энканто

Мирабель – это, конечно же, не привычная нам диснеевская принцесса. Но, глядя на нее, ненароком вспоминаешь один из главных хитов компании – «Холодное сердце». Эльза, наделенная даром, не могла совладать с собственными способностями и пыталась раскрыть и понять собственное «я». Мирабель же в каком-то смысле продолжает традицию холодной принцессы и стремится во что бы то ни стало найти свой путь, даже если он лишен волшебства. Ведь в конце концов волшебством и там, и здесь оказывается любовь близких, а не суперспособности героини. И едва ли будет преувеличением сказать, что столь простой, но важный посыл будет понятен каждому из нас.