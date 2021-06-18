Без резких движений, 2021

Первоначально в фильме должен был быть задействован актер Джош Бролин, но он выбыл из проекта из-за несовпадения графиков. Позднее на его роль был утвержден актер Джон Хэмм.

Такие актеры, как Джон Сина, Себастьян Стэн и даже Джордж Клуни изначально рассматривались на роли в фильме, но были вынуждены уйти из-за смещения графиков после остановки съемок фильма весной 2020 года, вызванной пандемией COVID-19, и их переноса на осень.

Впервые актеры Брендан Фрейзер и Мэтт Дэймон вместе снялись в одном фильме в 1992 году и назывался он «Школьные узы».

Актер Николас Кейдж также рассматривался на роль в фильме.

Фильм знаменует собой третье сотрудничество между сценаристом Эдом Соломоном и режиссером Стивеном Содербергом. Они вместе уже работали над фильмом «Билл и Тед» и сериалом для HBO «Мозаика». Среди известных работ Эда Соломона есть «Ангелы Чарли», «Люди Икс», «Иллюзия обмана» и «Люди в черном».

Съемки фильма проходили в Детройте в соответствии со строгими ограничениями, социальной дистанцией и протоколами безопасности, соблюдаемыми при пандемии.

В 2015 году Рик Снайдер, который на тот момент являлся губернатором штата Мичиган, отказался от налоговых льгот в пределах штата в отношении кино. С тех пор киноиндустрия в Детройте начала угасать. Из-за того, что городе велась минимальная работа с фильмами, многим профессионалам в этой области пришлось переехать в другие штаты. Для большинства режиссеров Детройт стал просто невыгодным финансовым вариантом. Если в фильме требуется эстетика Детройта, режиссеры вполне могут найти похожие места, например, в Цинциннати. Однако Стивен Содерберг в своем решении снимать фильм полностью в Детройте был непреклонен.