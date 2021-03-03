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Райя и последний дракон Райя и последний дракон
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Raya and the Last Dragon

Райя и последний дракон, 2021

2021 / США
8.5 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Красочный мультфильм Disney о магических существах
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Причины посмотреть Факты О фильме

Давным-давно в фантастическом мире Кумандры люди и драконы жили вместе в полной гармонии. Эту землю основали сами драконы, разделив ее на пять регионов с различными человеческими кланами. Но когда зловещие монстры под названием друуны начали угрожать территории, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти и сохранить остальных жителей. Они оставляют после себя нужный, но опасный подарок – одного дракона, который должен защитить людей в случае повторной атаки темной армии. Теперь, 500 лет спустя, те же самые монстры из прошлого возвращаются и убивают вождя Баджонга, у которого есть дочь по имени Райя. Остальных людей в Кумандре разделила вражда, и отныне только отважная девочка сможет всех примерить.

Райя с рождения грезила о том, чтобы стать настоящим воином. Она росла бесстрашной и храброй девушкой, готовясь к тому моменту, когда станет хранительницей драконьего камня. После трагической смерти своего отца героиня покидает родной дом вместе с закадычным другом-зверьком по имени Тук-Тук. Она решает, что обязана выследить последнего выжившего дракона и окончательно остановить друунов. Когда друзья наконец находят дракона по имени Сису, он оказывается в обличии старухи. Теперь девушка сама должна помочь будущему спасителю вернуть прежнюю силу, а для этого им необходимо отыскать особый волшебный камень. Только вместе с Сису Райя сможет уберечь свое королевство и установить долгожданный мир. Однако на своем пути она узнает, что для спасения человечества потребуется нечто большее, чем магия древних драконов.

24 мая 2018 года стало известно, что Walt Disney Animation Studios разрабатывает анимационный фильм. Первоначальное название картины – «Империя драконов».

Действие картины происходит в вымышленной фантастической стране под названием Кумандра. Создатели вдохновлялись культурами Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Малайзии, Индонезии, Филиппин и Лаоса. Для проведения исследования и получения представления о культуре Кумандры создатели фильма и съемочная группа отправились в некоторые из этих стран.

Премьера фильма «Райя и последний дракон» первоначально была запланирована на 25 ноября 2020 года. Однако в связи с COVID-19 выпуск картины был отложен на 2021 год.

Это 59-й художественный фильм Walt Disney Animation Studios и девятнадцатый фильм этой студии, в котором главная героиня – женщина.

Это также первый фильм Walt Disney Animation Studios с 2005 года без какого-либо участия Джона Лассетера после его ухода с поста генерального директора Disney.

Первый анимационный фильм Disney с драконами со времен «Мулан» (1998).

Райю озвучила актриса Келли Мари Трэн, известная своими работами в сиквелах «Звездных войн», а Сису – Аквафина («Прощание»).

Изначально Кэсси Стил была выбрана для озвучивания Райи, но по неизвестным причинам ее заменили на Келли Мари Трэн.

Это четвертый анимационный проект, который озвучила Аквафина после таких фильмов, как «Аисты», «Angry Birds 2 в кино» и «Губка Боб в бегах».

Боевой стиль Райи с использованием двух палочек основан на филиппинском боевом искусстве Кали, также известном как Арнис или Эскрима.

«Райя и последний дракон» является анимационным фильмом от создателей «Холодного сердца» и «Моаны».

Действие мультфильма происходит в государстве под названием Кумандра, в котором пять кланов образуют землю драконов. Однако магические создания давно исчезли, и Кумандру заполонили тёмные силы. Райя — одинокая воительница, которая полна решимости отыскать последнего дракона, который, как она верит, поможет спасти её родину.

8.5 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 марта 2021
Премьера онлайн 5 марта 2021
Премьера в мире 3 марта 2021
Возраст 6+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Пол Бриггс
Пол Бриггс
Все актеры и съемочная группа
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Райя и последний дракон
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Много лет назад люди и драконы жили душа в душу в стране под названием Кумандра. Но гармоничному существованию пришёл конец: по закону сохранения энергии в мир добра вторглись силы зла. Появились Друуны — злые духи, полная противоположность драконам. Нападая на людей и волшебных существ, они превращают все в камень, высасывая души. Проигрывая им, пятерка (заветное число еще не раз напомнит о себе) оставшихся в живых драконов создает магический шар и передает ему все свои силы. Зло…
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Мариша Колдина 5 марта 2021, 20:59
Мультик супер! Добрый,есть борьба между добром и злом! И дружба!и я думаю это тот самый мультфильм который должны смотреть дети!а не те которые… Читать дальше…
Алёна Черепанова 6 марта 2021, 05:41
Это великолепный мультфильм, его нужно смотреть всей семьёй! Качество звука офигеное, графика отличная, советую посмотреть его 🥰😍✨✨✨✨
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24 января 2022 13:27
Мультфильм Disney «Райя и последний дракон» получил первые отзывы критиков В целом они тепло приняли новинку от Disney.
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2 марта 2021 13:43
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney После февральского затишья на большие экраны врывается множество премьер различного масштаба. Все ожидают грандиозный кроссовер «Годзилла против Конга», в котором два огромных монстра наконец-то встретятся друг с другом. Но и помимо этого, каждая категория зрителей найдёт себе новинку по вкусу.
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