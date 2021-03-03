Райя и последний дракон, 2021

24 мая 2018 года стало известно, что Walt Disney Animation Studios разрабатывает анимационный фильм. Первоначальное название картины – «Империя драконов».

Действие картины происходит в вымышленной фантастической стране под названием Кумандра. Создатели вдохновлялись культурами Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Малайзии, Индонезии, Филиппин и Лаоса. Для проведения исследования и получения представления о культуре Кумандры создатели фильма и съемочная группа отправились в некоторые из этих стран.

Премьера фильма «Райя и последний дракон» первоначально была запланирована на 25 ноября 2020 года. Однако в связи с COVID-19 выпуск картины был отложен на 2021 год.

Это 59-й художественный фильм Walt Disney Animation Studios и девятнадцатый фильм этой студии, в котором главная героиня – женщина.

Это также первый фильм Walt Disney Animation Studios с 2005 года без какого-либо участия Джона Лассетера после его ухода с поста генерального директора Disney.

Первый анимационный фильм Disney с драконами со времен «Мулан» (1998).

Райю озвучила актриса Келли Мари Трэн, известная своими работами в сиквелах «Звездных войн», а Сису – Аквафина («Прощание»).

Изначально Кэсси Стил была выбрана для озвучивания Райи, но по неизвестным причинам ее заменили на Келли Мари Трэн.

Это четвертый анимационный проект, который озвучила Аквафина после таких фильмов, как «Аисты», «Angry Birds 2 в кино» и «Губка Боб в бегах».

Боевой стиль Райи с использованием двух палочек основан на филиппинском боевом искусстве Кали, также известном как Арнис или Эскрима.

«Райя и последний дракон» является анимационным фильмом от создателей «Холодного сердца» и «Моаны».