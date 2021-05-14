«Кролик Питер 2»: Рецензия Киноафиши

Спустя несколько переносов на экраны выходит «Кролик Питер 2» и своим релизом приносит больше солнца, чем долгожданная майская погода. В кресло режиссера снова садится Уилл Глак, который с трепетом в сердце снимал предыдущую часть, а еще известен комедиями «Отличница легкого поведения» и «Секс по дружбе». Надеемся, его послужной список никак не отобьет желание сходить в кино и посмотреть на приключения кролика Питера и неугомонных британцев. Сам постановщик давно доказал, как обычную сказку можно сделать разножанровой и приспособить для аудитории практически всех возрастов. Рассказываем, что же такого интересного в кроличьем продолжении и для взрослых, и детей.

Беатрис и Томас безумно влюблены друг в друга, даже несмотря на непослушного кролика Питера, который так любил воровать помидоры. Молодым людям любые невзгоды нипочем, поэтому они со счастливыми улыбками решают пожениться. Томасу вроде удаётся найти общий язык с любимыми кроликами своей жены, но на Питера он все еще смотрит с опаской и не особо ему доверяет. Внезапно какой-то крупный издатель заинтересовывается книгами Беатрис и приглашает всю чету на обсуждение бизнес-плана. В его фантазиях – большой тираж, экранизации и крупная PR-кампания. Беатрис полностью теряет голову среди такого потока информации. А Питер просто пытается доказать, что он не такой уж плохиш, каким его представляют. Вот только его встреча с очень сомнительной компанией ему в этом вряд ли поможет.

Кролик Питер 2

Сказочные зверюшки не первый раз оживают на экране, история писательницы Беатрис Поттер давно интересует кинематографистов, достаточно вспомнить картину «Мисс Поттер» с Рене Зеллвегер в главной роли. В добродушной дилогии «Кролик Питер» животные и люди живут душа в душу, по крайней мере, так выглядит со стороны. Но оказывается, что двум разным мирам практически невозможно ужиться по законам природы. Все равно кто-то из существ будет недоволен.

Легкомысленное отношение человека к животным и самой природе вызывает негодование и некоторую злость, которую по психологии киновосприятия обычно можно ощутить при просмотре социального кино с уклоном в глубокий реализм. Последнего, конечно, не так уж много в «Кролике Питере 2», но все равно можно проследить некоторые характеристики упомянутого направления. Однако в первую очередь картина представляет собой добрую сказку о том, как кролик пытается всем доказать, что он совсем не злодей и не вредитель. Только, как и Лис из популярного «Зверополиса», он быстро понимает, что общество не переубедить и перестает стараться. Именно из-за этого он попадает в сомнительную компанию своего рода бандитов и собирается своровать большое количество овощей на местной городской ярмарке. Беатрис тоже переживает некий внутренний кризис из-за нового издателя, обещающего большое количество денег и долгожданную славу. О муже, кроликах, тихом домике и в целом о семье она позабыла и ушла с головой в настоящую воронку успешности и капитализма.

Кролик Питер 2

Пока некоторые животные идут в ногу со временем и всячески меняют свои взгляды на жизнь, к примеру, немного глуповатый Лис, который сделался вегетарианцем. Правда страсть к охоте у него не убавилась, но теперь он восполняет ее обычным бегом трусцой, но зачем-то на двух лапах. Просто Беатрис и Питер свернули немного не туда, и оба впоследствии об этом пожалели. Однако сначала кролик очень трагично прошелся по улицам города под песню Boulevard of Broken Dreams группы Green Day, где солисту Билли Джо Армстронгу подпевала какая-то белка в подворотне. Мечты, возможно, у Питера разрушились, и он сделал много неправильных выборов в результате, но счастливую жизнь он все равно вернул.

Кролик после сумасшедшего путешествия открывает глаза на реальность в этой всей дихотомии между животными и людьми. В итоге с самым вроде бы ненавистным персонажем Томасом он находит общий язык и в буквальном, и переносном смысле. Дело в том, что они сделают все возможное, чтобы спасти свою семью и вернуть улыбки на их лица. А помидоры в огороде пускай еще подождут.

Кролик Питер 2

«Кролик Питер 2» – это озорная комедийная и вполне себе универсальная для всех возрастов история. Пока маленькие зрители будут заинтересованы неуклюжими, но очень мудрыми кроликами и их друзьями, более взрослая аудитория сумеет прочитать между строк и найти прямую и строгую социальную картину внутри сказки.