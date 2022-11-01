«Чрезвычайная ситуация»: Рецензия Киноафиши

Пак Джи-хок (Ли Бён-хон) едет на Гавайи из Сеула с юной дочкой Пак Су-мин (Ким Бо-мин), у нее экзема, и океанический климат должен помочь ей восстановить здоровье, но поездка завершится грандиозной бедой. Ученый психопат Рю Джин-сук (Им Щи-ван) планирует распылить смертельный штамм вируса, крайне контагиозного и чудовищно быстродействующего. На суше в этот момент помочь пассажирам пытаются следователь Ку Ин-хо (Сон Кан-хо), у которого в самолете летит жена, и амбициозная молодая министр Ким Сук-хи (Чон До-ён).

Достаточно молодой корейский постановщик Хан Джэ-рим, до этого хорошо показавший себя в жанровом кино от исторической драмы («Читающий лица», 2013) до юридического триллера («Король», 2017), в этой картине выступает и как режиссер, и как постановщик и достаточно умело манипулирует самыми актуальными общественными страхами современности. Тут тебе и угроза смертельного вируса, и теракт, и происшествие на авиалайнере – лишь базовый набор основных триггеров. Кроме того, фильм успеет создать обширную галерею образов людей в беде, цинично пройтись по корейско-американским и корейско-японским отношениям, обличить фармацевтические компании, правительство и бюрократию. Конечно, при использовании столь богатого набора драматических ситуаций кино это обладает изяществом строительного перфоратора: в тот момент, когда кажется, что хуже уже не будет, из подвала обязательно постучат.

Чрезвычайная ситуация

Впрочем, мастерства постановщику хватает для того, чтобы не превратить историю в фарс, несмотря на сверхдинамичный сюжет. В современном кино больше принято жалеть зрителя и давать ему переводить дух, но «Чрезвычайная ситуация» несется вперед со скоростью падающего в пике самолета и не притормаживает ни на минуту своего довольно внушительного хронометража (138 минут).

Чрезвычайная ситуация

Не превратить это в бездушный аттракцион, кроме мастерства постановщика, помогают персонажи. Здесь довольно много героев, каждый из которых получает свою сцену, раскрывающую психологизм. В картине представлены, кажется, все типы человеческой реакции на смертельную опасность: от циничного эгоизма, который маскируется под рационализм, до абсолютно бескорыстного самопожертвования. Но второй план лишь подчеркивает могучий первый. Здесь целые три звезды AAA-класса. Ли Бён-хон, звезда «Объединенной зоны безопасности» и частый гость в голливудских экшенах, играет неравнодушного отца, у которого по ходу сюжета раскрывается большая и трагичная тайна. Сон Кан-хо из «Паразитов» в очередной раз подтверждает статус одного из самых пронзительных актеров корейского кино. Ну и наконец, звезда малого экрана и участник K-Pop-коллектива ZE:A Им Щи-ван играет абсолютно немотивированное, несущее смерть зло – один из самых зловещих образов в нынешнем кинотеатральном репертуаре.

Чрезвычайная ситуация

Конечно, «Чрезвычайная ситуация» вряд ли идеально подойдет для романтического свидания или уютного семейного вечера в кинозале (хотя разные пары и семьи бывают). Но для тех зрителей, которые хотят провести следующие два часа, ерзая на краешке стула, кажется, в ноябрьском кинопрокате нет варианта лучше.