«Никто»: Рецензия Киноафиши

На первый взгляд, Хатч Мэнселл – ничем не примечательный житель пригорода. Утром у него пробежка и упреки от давно охладевшей к нему жены за не выброшенный мусор, а вечером он возвращается с работы к семье, которая, кажется, и не заметила бы, если бы однажды он не пришел к ужину. Все резко меняется, когда в дом Хатча проникают двое грабителей, но вместо того чтобы самостоятельно разобраться с ними, он вызывает полицию. Брошенная одним из офицеров многозначительная фраза «Если бы это была моя семья...» не слишком коробит Хатча, а вот пропажа при ограблении браслета с котиками, принадлежащего его дочери, – весьма, и именно это украшение станет причиной знакомства Мэнселла с местным русским мафиози.

Завязка этой истории – реальная ситуация из жизни исполнителя главной роли и по совместительству идейного вдохновителя «Никто» Боба Оденкёрка. Неоднократно рассказанная нескольким голливудским продюсерам, в итоге она дошла до сценариста Дерека Колстада – автора «Джона Уика» и сериала Disney+ «Сокол и Зимний солдат», премьера которого, к слову, состоится всего через несколько дней. Тот превратил главного героя в бывшего «аудитора» – агента ФБР, избавлявшегося от тех, над кем закон не властен, и решившего вспомнить славное время, когда никто не сомневался в его мужественности. Просто потому, что не посмел бы. Наконец, проект нашел и своего режиссера – Илью Найшуллера, после своего дебютного «Хардкора» зарекомендовавшего себя как знатока экшна. И надо сказать, что по части драйва «Никто» не разочаровывает, если закрыть глаза на периодическое нарушение законов физики и не слишком отточенную боевую хореографию. Хотя второе можно объяснить слегка «заржавевшими» профессиональными навыками Хатча, которому нужно время, чтобы снова войти во вкус.

Никто

По сравнению с «Хардкором» новинка от Найшуллера не такая революционная. Напротив, сам сюжет об «обычном парне», который волею судьбы и своего обостренного чувства справедливости борется со злом, словно перекочевал из 1990-х в наши дни, но места среди супергероев и кино о меньшинствах ему вряд ли найдется. Немалая доля успеха «Хардкора» была заключена в повествовании от первого лица; это было настолько хорошо, что позже режиссер снимал клип на False Alarm от The Weeknd в аналогичной стилистике. В «Никто» ставка, похоже, делалась на замысел, а не пестроту картинки: в центре должна была оказаться склонность Хатча к насилию, граничащая с зависимостью, но в итоге все намеки на эту проблему теряются в стремительном потоке зубодробительного экшна. К слову, Найшуллер снимает все довольно натуралистично и не стесняется показывать на экране жестокость и моря крови, раз уж работает в таком жанре. При выстреле из тел героев все-таки брызгает кровь, а не летит пыль, а в результате взрывов их лица не покрываются тонким слоем копоти, а сгорают до кости.

При просмотре «Никто» создается впечатление, что хотя этот фильм – продукт Голливуда, делался он под российскую аудиторию. Во-первых, Алексей Серебряков в роли русского мафиози – сборник клише, над которыми никто не любит смеяться так, как некоторые русские зрители. В пестром костюме с вычурным принтом он, пританцовывая, выбегает на сцену своего клуба, чтобы спеть «Бухгалтера». Затем общается с соотечественниками, из-под рубашек которых выглядывают наколки на груди и увесистые кресты, а чтобы доказать свою преданность общему делу, втыкает ножку от бокала подозрительному типу в толпе. За километр от него несет дурновкусием, а на лице застыло бессменное выражение тупоумия. Это вам не Андрей Сатор из «Довода» в исполнении «шекспировского» актера Кеннета Браны. Кроме того, большая часть камео в фильме могут порадовать только русскоговорящую публику: Александр Паль, Сергей Шнуров и сам Илья Найшуллер, причем все трое в образах гопников. Странно, что российскому режиссеру еще не надоели эти штампы. Хотя если убрать их из «Никто», значительная комедийная часть фильма пропадет, а даже самый качественный экшн следует чем-то разбавлять.

Никто

«Никто» – фильм, который наверняка понравится тем, кто скучает по популярным в свое время боевикам, вроде «Крепкого орешка» и «Смертельного оружия». Это такой blast from the past, взрыв из прошлого. В нем есть качественный экшн, драйв и динамика, приправленные отменным саундтреком, – все то, чего некоторым зрителям так не хватает в современном кинематографе.