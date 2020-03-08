Тихое место 2, 2021

Режиссер Джон Красински после некоторых раздумий все-таки вернулся к работе над хоррором «Тихое место 2». Премьера картины в России назначена на 3 июня 2021 года. К своим ролям вернутся Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп. Действие сиквела происходит через некоторое время после событий первого фильма.
Ценой жизни Ли Эбботт спасает своих детей Маркуса и Реган. Эвелин Эбботт родила ребенка, но на их ферме больше небезопасно растить малыша. Подвал, который строил Ли для этой цели, затоплен. Теперь Эвелин вместе с детьми предстоит искать новое безопасное место, и они отправляются в путь.
В мире все так же царит хаос. Малейший звук привлекает безумных и кровожадных монстров, поэтому выжившим нужно передвигаться как можно тише. Эвелин повезло, что младенец почти все время не издает ни звука, поэтому они могут спокойно искать «новый дом».
Семья Эбботт приходит по тихой тропе к заброшенному заводу, где случайно попадает в ловушку с гремящими бутылками. Звук бьющегося стекла привлекает монстров, и Эбботты оказываются на грани жизни и смерти. Детей и Эвелин спасает выживший — он укрывает их в самодельном бункере и выясняет кто они такие.
Эвелин показывает ему младенца и уговаривает найти других выживших, кому может понадобиться их помощь. На что выживший отвечает, что чудовища — далеко не единственные монстры в новом мире.
Первая часть «Тихого места» имела скромный бюджет — всего 17 миллионов долларов. За время проката картина собрала в 20 раз больше — 340 миллионов долларов. Фильм был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».
После успеха первой части студия Paramount пыталась уговорить Джона Красински сразу снять сиквел, но режиссер отказался. В интервью он признался, что не хочет снимать второй фильм только ради прибыли. Позднее, однако, Джон передумал. Он рассказал, что решил набросать идеи и уже не смог остановиться. В июле 2019 года он официально заявил, что работает над продолжением «Тихого места».
Над первым сценарием «Тихого места» работали совместно Джон Красински, Скотт Бек и Брайан Вудс. Двое последних отказались от участия в сиквеле в пользу своих проектов и франшиз. Также Скотт Бек и Брайан Вудс отказали и студии Lucasfilm, когда их пригласили поработать над сценарием к «Звездным войнам». Сценаристы заявили, что против картин, которые создаются исключительно ради прибыли.
Изначально Джон Красински не собирался быть режиссером второй части. Как автор идеи, он подготовил материал для сценария к сиквелу и был готов передать проект другому режиссеру. Студия Paramount в ответ на это предложила ему вернуться в проект.
Съемки «Тихого места» завершились 25 сентября 2019 года.
Одного из ключевых героев в сиквеле сыграл актер Джимон Хонсу. Сначала его персонаж достался Брайану Тайри Генри, но тот отказался от участия в проекте из-за несогласованности рабочих графиков. Также одну из главных ролей в фильме исполнил Киллиан Мерфи — для актера это уже второй постапокалиптический хоррор после картины «28 дней спустя» 2002 года.
Съемки сиквела прошли на северо-западе штата Нью-Йорк, в окрестностях города Буффало.
Актеры Киллиан Мерфи и Джимон Хонсу оба снимались в фильмах киновселенной DC.
Какая продолжительность фильма?
Фильм длится ровно 1 час 38 минут.
В каком году вышел фильм?
Мировая премьера фильма состоялась 8 марта 2020 года. В России премьера прошла 3 июня 2021 года.
Какой возрастной рейтинг у фильма?
16+
Кто режиссер фильма?
Режиссером фильма выступил Джон Красински
Кто исполнил главную роль?
В главной роли в фильме снялся Киллиан Мерфи
Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы…