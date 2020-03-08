Тихое место 2, 2021

Режиссер Джон Красински после некоторых раздумий все-таки вернулся к работе над хоррором «Тихое место 2». Премьера картины в России назначена на 3 июня 2021 года. К своим ролям вернутся Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп. Действие сиквела происходит через некоторое время после событий первого фильма.

Ценой жизни Ли Эбботт спасает своих детей Маркуса и Реган. Эвелин Эбботт родила ребенка, но на их ферме больше небезопасно растить малыша. Подвал, который строил Ли для этой цели, затоплен. Теперь Эвелин вместе с детьми предстоит искать новое безопасное место, и они отправляются в путь.

В мире все так же царит хаос. Малейший звук привлекает безумных и кровожадных монстров, поэтому выжившим нужно передвигаться как можно тише. Эвелин повезло, что младенец почти все время не издает ни звука, поэтому они могут спокойно искать «новый дом».

Семья Эбботт приходит по тихой тропе к заброшенному заводу, где случайно попадает в ловушку с гремящими бутылками. Звук бьющегося стекла привлекает монстров, и Эбботты оказываются на грани жизни и смерти. Детей и Эвелин спасает выживший — он укрывает их в самодельном бункере и выясняет кто они такие.

Эвелин показывает ему младенца и уговаривает найти других выживших, кому может понадобиться их помощь. На что выживший отвечает, что чудовища — далеко не единственные монстры в новом мире.