Гнев человеческий, 2021

Художественная картина режиссера Гая Ричи, снятая в жанре боевик и триллер. Сценарий фильма основан на французской ленте 2004 года «Инкассатор», режиссером которого выступил Николя Бухриф, а главную роль сыграл Альбер Дюпонтель. «Гнев человеческий» стал четвертым сотрудничеством британского режиссера с актером Джейсоном Стэйтемом после таких работ, как «Карты, деньги, два ствола» (1998), «Большой куш» (2000) и «Револьвер» (2005).
Сюжет картины следует за неким мужчиной по имени Эйч, таинственным и молчаливым персонажем, который всегда выглядит спокойным и большую часть времени погружен в себя. Он работает в компании по перевозке наличных: на нем лежит ответственность за еженедельную транспортировку огромного количества денег по Лос-Анджелесу. Может показаться, что мужчину совершенно не волнует происходящее в его маленьком рабочем коллективе и он не обращает никакого внимания на то, о чем разговаривают друг с другом его коллеги, перевозчики денег. Однако Эйча здесь держит далеко не материальная выгода, а своя личная месть. Внутри холодного героя пылает жажда правосудия, которая и является его основной целью в этой истории. Он пытается отыскать неизвестного заказчика серии крупных ограблений, которые потрясли весь город. Ведя двойную игру, Эйч становится частью запутанных событий, в которых у каждого героя своя особая роль и собственное мнение по поводу происходящего, а те, кто виновен, обязаны познать настоящий гнев человеческий.
Это четвертый раз, когда Гай Ричи и Джейсон Стэйтем объединяются после работы над лентами «Карты, деньги, два ствола» (1998), «Большой куш» (2000) и «Револьвер» (2005).
В фильме играет американский певец Пост Мэлоун.
Это первая картина Гая Ричи, действие которой происходит преимущественно в Соединенных Штатах.
На ранней стадии разработки этого фильма Сандра Буллок была привязана к проекту.
Джейсон Стэйтем, Лас Алонсо и Скотт Иствуд появлялись во франшизе «Форсаж». Стэйтем и Иствуд ранее играли в «Форсаж 8» (2017), а Алонсо снимался в фильмах «Форсаж 4» (2009) и «Форсаж 6» (2013).
И Джейсон Стэйтем, и Холт Маккэллани снимались в фильмах Майкла Манна. Стэйтем сыграл эпизодическую роль в «Соучастнике» (2004), а Маккэллани – в «Кибере» (2015).
«Гнев человеческий» является англоязычным ремейком французского триллера 2004 года «Инкассатор». Это третий ремейк, который снял Гай Ричи, после «Унесенных» (2002) и «Аладдина» (2019).
Изначально премьера фильма должна была состояться 15 января 2021 года, но ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.
Лайн Рени и Джейсон Вонг снимались в предыдущем проекте Гая Ричи – «Джентльмены» (2019).
И Джош Хартнетт, и Нив Алгар работали с режиссером Ридли Скоттом. Хартнетт был в «Черном ястребе» (2001), а Алгар снималась в сериале «Воспитанные волками» (2020).
И Джейсон Вонг, и Ди Пирс снялись в фильме «Код 355» (2022).
Джейсон Стэйтем и Джош Хартнетт оба работали с Эйсой Гонсалес. Стэйтем снимался с ней в «Форсаже: Хоббс и Шоу» (2019), а Хартнетт – в «Шоссе для игроков» (2019).
Съемки начались в ноябре 2019 года и проходили в Лос-Анджелесе и Лондоне.
Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...