Гнев человеческий, 2021

Это четвертый раз, когда Гай Ричи и Джейсон Стэйтем объединяются после работы над лентами «Карты, деньги, два ствола» (1998), «Большой куш» (2000) и «Револьвер» (2005).

В фильме играет американский певец Пост Мэлоун.

Это первая картина Гая Ричи, действие которой происходит преимущественно в Соединенных Штатах.

На ранней стадии разработки этого фильма Сандра Буллок была привязана к проекту.

Джейсон Стэйтем, Лас Алонсо и Скотт Иствуд появлялись во франшизе «Форсаж». Стэйтем и Иствуд ранее играли в «Форсаж 8» (2017), а Алонсо снимался в фильмах «Форсаж 4» (2009) и «Форсаж 6» (2013).

И Джейсон Стэйтем, и Холт Маккэллани снимались в фильмах Майкла Манна. Стэйтем сыграл эпизодическую роль в «Соучастнике» (2004), а Маккэллани – в «Кибере» (2015).

«Гнев человеческий» является англоязычным ремейком французского триллера 2004 года «Инкассатор». Это третий ремейк, который снял Гай Ричи, после «Унесенных» (2002) и «Аладдина» (2019).

Изначально премьера фильма должна была состояться 15 января 2021 года, но ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

Лайн Рени и Джейсон Вонг снимались в предыдущем проекте Гая Ричи – «Джентльмены» (2019).

И Джош Хартнетт, и Нив Алгар работали с режиссером Ридли Скоттом. Хартнетт был в «Черном ястребе» (2001), а Алгар снималась в сериале «Воспитанные волками» (2020).

И Джейсон Вонг, и Ди Пирс снялись в фильме «Код 355» (2022).

Джейсон Стэйтем и Джош Хартнетт оба работали с Эйсой Гонсалес. Стэйтем снимался с ней в «Форсаже: Хоббс и Шоу» (2019), а Хартнетт – в «Шоссе для игроков» (2019).

Съемки начались в ноябре 2019 года и проходили в Лос-Анджелесе и Лондоне.