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Гнев человеческий Гнев человеческий
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Wrath of Man

Гнев человеческий, 2021

2021 / Великобритания
8.5 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Новый криминальный боевик от Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли
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Художественная картина режиссера Гая Ричи, снятая в жанре боевик и триллер. Сценарий фильма основан на французской ленте 2004 года «Инкассатор», режиссером которого выступил Николя Бухриф, а главную роль сыграл Альбер Дюпонтель. «Гнев человеческий» стал четвертым сотрудничеством британского режиссера с актером Джейсоном Стэйтемом после таких работ, как «Карты, деньги, два ствола» (1998), «Большой куш» (2000) и «Револьвер» (2005).

Сюжет картины следует за неким мужчиной по имени Эйч, таинственным и молчаливым персонажем, который всегда выглядит спокойным и большую часть времени погружен в себя. Он работает в компании по перевозке наличных: на нем лежит ответственность за еженедельную транспортировку огромного количества денег по Лос-Анджелесу. Может показаться, что мужчину совершенно не волнует происходящее в его маленьком рабочем коллективе и он не обращает никакого внимания на то, о чем разговаривают друг с другом его коллеги, перевозчики денег. Однако Эйча здесь держит далеко не материальная выгода, а своя личная месть. Внутри холодного героя пылает жажда правосудия, которая и является его основной целью в этой истории. Он пытается отыскать неизвестного заказчика серии крупных ограблений, которые потрясли весь город. Ведя двойную игру, Эйч становится частью запутанных событий, в которых у каждого героя своя особая роль и собственное мнение по поводу происходящего, а те, кто виновен, обязаны познать настоящий гнев человеческий.

 

Это четвертый раз, когда Гай Ричи и Джейсон Стэйтем объединяются после работы над лентами «Карты, деньги, два ствола» (1998), «Большой куш» (2000) и «Револьвер» (2005).

В фильме играет американский певец Пост Мэлоун.

Это первая картина Гая Ричи, действие которой происходит преимущественно в Соединенных Штатах.

На ранней стадии разработки этого фильма Сандра Буллок была привязана к проекту.

Джейсон Стэйтем, Лас Алонсо и Скотт Иствуд появлялись во франшизе «Форсаж». Стэйтем и Иствуд ранее играли в «Форсаж 8» (2017), а Алонсо снимался в фильмах «Форсаж 4» (2009) и «Форсаж 6» (2013).

И Джейсон Стэйтем, и Холт Маккэллани снимались в фильмах Майкла Манна. Стэйтем сыграл эпизодическую роль в «Соучастнике» (2004), а Маккэллани – в «Кибере» (2015).

«Гнев человеческий» является англоязычным ремейком французского триллера 2004 года «Инкассатор». Это третий ремейк, который снял Гай Ричи, после «Унесенных» (2002) и «Аладдина» (2019).

Изначально премьера фильма должна была состояться 15 января 2021 года, но ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

Лайн Рени и Джейсон Вонг снимались в предыдущем проекте Гая Ричи – «Джентльмены» (2019).

И Джош Хартнетт, и Нив Алгар работали с режиссером Ридли Скоттом. Хартнетт был в «Черном ястребе» (2001), а Алгар снималась в сериале «Воспитанные волками» (2020).

И Джейсон Вонг, и Ди Пирс снялись в фильме «Код 355» (2022).

Джейсон Стэйтем и Джош Хартнетт оба работали с Эйсой Гонсалес. Стэйтем снимался с ней в «Форсаже: Хоббс и Шоу» (2019), а Хартнетт – в «Шоссе для игроков» (2019).

Съемки начались в ноябре 2019 года и проходили в Лос-Анджелесе и Лондоне.

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...


 

8.5 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 апреля 2021
Премьера онлайн 29 июня 2021
Премьера в мире 20 мая 2020
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Холт МакКэллани
Холт МакКэллани
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Молодежный
19:00 от 200 ₽
Тула
21:15
Полное расписание и билеты

Гнев человеческий смотреть онлайн

Гнев человеческий
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Наша рецензия
Назвать Лос-Анджелес спокойным местом сложно, особенно для инкассаторов. В городе постоянно совершаются нападения на их машины, а недавнее даже обернулось гибелью двух охранников и случайных прохожих. В одну из таких инкассаторских компаний устраивается новый работник — суровый британец с отличными рекомендациями. Он с трудом сдает нормативы по стрельбе и вождению, получает от напарника кличку-позывной Эйч и держится от остальных коллег отстраненно. Его легенда могла бы продержаться…
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frensis.spenser 22 апреля 2021, 16:46
Ходила в кино со своим парнем. Мне очень понравилось) Актерский состав - сплошь красавчики) Стэтхэм, Иствуд, Харнетт, все очень крутые, у каждого… Читать дальше…
Pavel.Rashchupkin 22 апреля 2021, 20:26
Отличный фильм!!! Бодрый боевик,без соплей.Актерский состав отличный,музыка в тему,мощный саундтрек.Мощный,мужской фильм,захотелось в тир сходить… Читать дальше…
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86 голосов
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саундтрек фильма Гнев человеческий
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2 июля 2021 12:20
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«Гнев человеческий» в кинотеатрах

Сегодня 20 Завтра 21
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Молодежный Текстильщики
2D
19:00 от 200 ₽
Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:15
Полное расписание и билеты
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