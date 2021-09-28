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Не время умирать Не время умирать
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007: No Time to Die

Не время умирать, 2021

2021 / США / Великобритания
8.5 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Дэниел Крэйг в последний раз сыграет Джеймса Бонда
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Кэри Фукунага представил юбилейную картину о бесстрашном агенте оперативной службы Джеймсе Бонде. «Не время умирать» стал последним фильмом, где агента 007 сыграл Дэниел Крэйг. Кинолента прошла через многочисленные испытания – от смены режиссера до травмы Крэйга на съемочной площадке, полностью оправдывая свое название.

В прошлой части бондианы Джеймс Бонд оставил оперативную службу и ушел на покой. Агент устал спасать мир, он решил посвятить себя возлюбленной и они вместе улетели на Ямайку. Однако ему недолго позволили наслаждаться спокойной жизнью.

Старый друг из ЦРУ Феликс Лейтер находит Бонда на острове и умоляет его помочь: пропал ученый, от работы которого зависит жизнь всего населения планеты. Джеймс соглашается помочь, считая это простой задачей, но ошибается. Миссия по спасению ученого преподносит сюрпризы и становится гораздо опаснее, чем уверял Лейтер.

В новом фильме Джеймсу придется не только вновь спасать мир. Он столкнется с предательством  друзей, новым опасным злодеем по имени Сафин, а его любовные отношения — с невероятными испытаниями.

Премьера фильма была назначена на 9 апреля 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса нового типа во всем мире руководители MGM, Eon и Universal Pictures перенесли релиз с весны на осень 2021 года. Такое решение обойдется компаниям в 30-50 миллионов долларов.

Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде станет самым длинным в бондиане. Его хронометраж составит 163 минуты.

Кубинская актриса Ана де Армас не хотела сниматься в бондиане. Она рассказала журналистам, что считала женских персонажей в фильмах о Бонде поверхностными — они либо злодейки, либо возлюбленные агента. Специально для нее сценаристы заново переработали женских персонажей, сделав их более осмысленными.  

Певица Билли Айлиш стала самым юным автором и исполнителем саундтрека к фильму про Джеймса Бонда — на момент написания песни девушке только исполнилось 18 лет. Она написала песню «Не время умирать» совместно со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Ранее самой молодой певицей считалась Шина Истон, она записала песню For Your Eyes Only для бондианы в 22 года.

Текст к песне «Не время умирать» Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл писали в гастрольном автобусе. Им дали только первые 20 страниц сценария, чтобы понять настроение фильма. Аранжировку к песне написал композитор Ханс Циммер и Джонни Марра.

Фильм «Не время умирать» стал последним фильмом бондианы с участием Дэниела Крэйга. Ранее актер заявлял, что «007: Спектр» станет его последним. Актер отказывался от участия в съемках, потому что опасается за свое здоровье — ему уже сложно поддерживать такую форму и переносить тяжелые условия съемок.

Съемки фильма не раз приостанавливали. Сначала режиссерское кресло покинул Дэнни Бойл, поэтому съемки отложили до апреля 2019 года. Затем во время съемок контролируемого взрыва был поврежден съемочный павильон и один из членов съемочной группы получил травму. Также съемки останавливали из-за травмы Дэниела Крэйга. 

Во время съемок на Ямайке Крэйг упал и повредил ногу. Чтобы сделать рентген, его отвезли в США. Это не первый раз, когда Крэйг получает травмы на съемках бондианы: во время работы над «Казино Рояль» он лишился двух зубов, в «Кванте милосердия» потянул мышцу.         

«Не время умирать» стал первым фильмом франшизы, международным прокатом которого будет заниматься компания Universal Pictures.

Фильм станет первым в истории франшизы, снятым с использованием цифровых камер IMAX.

Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на островепоявляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

8.5 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 октября 2021
Премьера онлайн 9 ноября 2021
Премьера в мире 28 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кэри Фукунага
Кэри Фукунага
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Рами Малек
Рами Малек
Ана де Армас
Ана де Армас
Лашана Линч
Лашана Линч
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Все актеры и съемочная группа
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После бесконечных переносов из-за пандемии в мировой прокат, в том числе и в российские кинотеатры, выходит двадцать пятый фильм про агента 007. Актер главной роли Дэниел Крэйг в последний раз играет Джеймса Бонда, который окончательно выясняет отношения со своим врагом Блофельдом, снова спасает мир и самое близкое ему. Рассказываем, стоило ли столько ждать последний фильм бондианы или лучше пересмотреть старые картины с Шоном Коннери. Джеймс Бонд больше не служит королеве и отдыхает себе на…
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Наталия Петряшова 10 октября 2021, 21:57
Пишу лишь о своём мнении... Судя по отзывам, не всем понравился фильм. А мне вот даже очень. Динамичный, яркий, много спец эффектов, гонки, погони,… Читать дальше…
Мария Бондарева 10 октября 2021, 23:09
Ходила второй раз. Очень понравился, советую однозначно!!
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