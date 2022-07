Не время умирать, 2021

Премьера фильма была назначена на 9 апреля 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса нового типа во всем мире руководители MGM, Eon и Universal Pictures перенесли релиз с весны на осень 2021 года. Такое решение обойдется компаниям в 30-50 миллионов долларов.

Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде станет самым длинным в бондиане. Его хронометраж составит 163 минуты.

Кубинская актриса Ана де Армас не хотела сниматься в бондиане. Она рассказала журналистам, что считала женских персонажей в фильмах о Бонде поверхностными — они либо злодейки, либо возлюбленные агента. Специально для нее сценаристы заново переработали женских персонажей, сделав их более осмысленными.

Певица Билли Айлиш стала самым юным автором и исполнителем саундтрека к фильму про Джеймса Бонда — на момент написания песни девушке только исполнилось 18 лет. Она написала песню «Не время умирать» совместно со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Ранее самой молодой певицей считалась Шина Истон, она записала песню For Your Eyes Only для бондианы в 22 года.

Текст к песне «Не время умирать» Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл писали в гастрольном автобусе. Им дали только первые 20 страниц сценария, чтобы понять настроение фильма. Аранжировку к песне написал композитор Ханс Циммер и Джонни Марра.

Фильм «Не время умирать» стал последним фильмом бондианы с участием Дэниела Крэйга. Ранее актер заявлял, что «007: Спектр» станет его последним. Актер отказывался от участия в съемках, потому что опасается за свое здоровье — ему уже сложно поддерживать такую форму и переносить тяжелые условия съемок.

Съемки фильма не раз приостанавливали. Сначала режиссерское кресло покинул Дэнни Бойл, поэтому съемки отложили до апреля 2019 года. Затем во время съемок контролируемого взрыва был поврежден съемочный павильон и один из членов съемочной группы получил травму. Также съемки останавливали из-за травмы Дэниела Крэйга.

Во время съемок на Ямайке Крэйг упал и повредил ногу. Чтобы сделать рентген, его отвезли в США. Это не первый раз, когда Крэйг получает травмы на съемках бондианы: во время работы над «Казино Рояль» он лишился двух зубов, в «Кванте милосердия» потянул мышцу.

«Не время умирать» стал первым фильмом франшизы, международным прокатом которого будет заниматься компания Universal Pictures.

Фильм станет первым в истории франшизы, снятым с использованием цифровых камер IMAX.