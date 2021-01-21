Мавританец
– Он томился в тюрьме без предъявления обвинения, суда и следствия более 14 лет. Подвергался жестоким пыткам в самой строгой тюрьме Америки, пока его бесстрашный адвокат распутывала клубок заговора, тянущийся к самой верхушке правительства США. Надежда на справедливость таяла перед доказательствами военного прокурора. История мавританца Мохаммеда ульд Слахи, обвиненного в вербовке террористов, направивших 11 сентября самолет во Всемирный торговый центр.
Рекомендую к просмотру .
Да, возможно, сейчас и так тяжелое время, но люди должны уметь смотреть правде в глаза, как это делал Рахим (Мохамед), с уверенностью и безмерной силой духа.
Как и после фильма так же снятого на реальных событиях «Мальчик в полосатой пижаме», картины которого у меня до сих пор всплывают перед глазами, я долго плакала навзрыд и не могла остановиться….
Фильм, как мне кажется, полностью передаёт атмосферу и отражает все события, что там происходили. Даже главный герой похож на реального Мохамеда.
Меня заинтересовал герой этого фильма. Я смотрела с ним интервью, нашла книгу «Дневник Гуантанамо», его социальные сети. Мне было интересно посмотреть как он выглядит на самом деле и как сейчас живет. И знаете, я ещё сильнее расплакалась, когда увидела какой же это сильный и добрый человек. Он почти везде улыбается…и даёт интервью так, будто с ним ничего этого не случилось, все рассказывает спокойно и даже с шутками, без какой-либо злобы. Он очень харизматичный, умный и светлой души человек. Он умеет радоваться жизни. По крайней мере, я так чувствую. Я так рада за него, что он все таки добился своей свободы, хоть и спустя 14 лет…
Но как подумать сколько там ещё таких же невиновных заключённых, которые мучились и возможно мучаются до сих пор. И вообще сколько ещё людей в мире страдают от несправедливости. Боже…у меня от этих мыслей волосы становятся дыбом. Хочется сказать лишь одно - мы это всё делаем сами, собственными руками. Мы злимся, нас овладевают чувства ярости и мести, чувства желания обрести больше чем мы имеем, не задумываясь к каким последствиям это может привести. Мы не имеем права заставлять людей страдать, тем более невиновных. Главное, что у нас должно всегда оставаться - это человечность. Только это нас определяет как истинного человека, в противном случае это низшее существо, неспособное ни к состраданию, ни к гуманности. На этом всё…
