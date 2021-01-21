Меню
Мавританец - дублированный трейлер
Мавританец. Дублированный трейлер

Мавританец. Дублированный трейлер

Дата публикации: 15 января 2021
Мавританец – Он томился в тюрьме без предъявления обвинения, суда и следствия более 14 лет. Подвергался жестоким пыткам в самой строгой тюрьме Америки, пока его бесстрашный адвокат распутывала клубок заговора, тянущийся к самой верхушке правительства США. Надежда на справедливость таяла перед доказательствами военного прокурора. История мавританца Мохаммеда ульд Слахи, обвиненного в вербовке террористов, направивших 11 сентября самолет во Всемирный торговый центр.
Сергей Поскот 21 января 2021, 01:49
Супер трейлер! Я этого парнягу помню еще по фильму "Пророк" с супер сюжетом о жизни в заключении. Да и "Шерлок" снимается исключительно в толковых творениях! В общем, очень жду оповещения о выходе фильма в прокат!
21 января 2021, 01:49 Ответить
dotaspb87 20 февраля 2021, 13:16
Да пророк неплохой фильм
20 февраля 2021, 13:16 Ответить
Наталия Петряшова 21 февраля 2021, 23:30
Отличный фильм.
21 февраля 2021, 23:30 Ответить
User 26 февраля 2021, 00:14
Фильм очень хороший, но не для слабонервных!
26 февраля 2021, 00:14 Ответить
Амрина Баталова-Шайдулина 27 февраля 2021, 02:43
Фильм ооочень сильный, качественный , впечатляет и оставляет долгое послевкусие в виде размышлений о несправедливости в этом мире, о работе правосудия и вообще правительства. И если в фильме есть моменты когда вам трудно сдержать слезы - это показатель того что режжиссеру и актерам удалось слелать все правильно.
Рекомендую к просмотру .
27 февраля 2021, 02:43 Ответить
Лола Шуайбова 28 февраля 2021, 20:17
Очень классный фильм. Советую к просмотру
28 февраля 2021, 20:17 Ответить
poshehonec 2 марта 2021, 19:47
Актеры понравились, но мне не хватило динамики. Очень затянуто.
2 марта 2021, 19:47 Ответить
kudyakov_a 8 марта 2021, 12:58
Фильм потрясающий! Очень впечатлил. Особенно потрясло, что где-то разрешают снимать и выпускают в прокат подобные фильмы и издавать подобные книги! У нас в России такое даже представить невозможно! Чтобы так откровенно о правительстве? И никаких скандалов и посадок.
8 марта 2021, 12:58 Ответить
Зарема Лайпанова 4 апреля 2021, 23:38
А нельзя сеансы поставить еще по раньше , а не на ночь???
4 апреля 2021, 23:38 Ответить
14 апреля 2021, 18:08
Отличное кино 😷
14 апреля 2021, 18:08 Ответить
Анна Табашникова 26 декабря 2021, 11:56
Оценка
После увиденной истории я была повергнута в шок…
Да, возможно, сейчас и так тяжелое время, но люди должны уметь смотреть правде в глаза, как это делал Рахим (Мохамед), с уверенностью и безмерной силой духа.

Как и после фильма так же снятого на реальных событиях «Мальчик в полосатой пижаме», картины которого у меня до сих пор всплывают перед глазами, я долго плакала навзрыд и не могла остановиться….
Фильм, как мне кажется, полностью передаёт атмосферу и отражает все события, что там происходили. Даже главный герой похож на реального Мохамеда.
Меня заинтересовал герой этого фильма. Я смотрела с ним интервью, нашла книгу «Дневник Гуантанамо», его социальные сети. Мне было интересно посмотреть как он выглядит на самом деле и как сейчас живет. И знаете, я ещё сильнее расплакалась, когда увидела какой же это сильный и добрый человек. Он почти везде улыбается…и даёт интервью так, будто с ним ничего этого не случилось, все рассказывает спокойно и даже с шутками, без какой-либо злобы. Он очень харизматичный, умный и светлой души человек. Он умеет радоваться жизни. По крайней мере, я так чувствую. Я так рада за него, что он все таки добился своей свободы, хоть и спустя 14 лет…
Но как подумать сколько там ещё таких же невиновных заключённых, которые мучились и возможно мучаются до сих пор. И вообще сколько ещё людей в мире страдают от несправедливости. Боже…у меня от этих мыслей волосы становятся дыбом. Хочется сказать лишь одно - мы это всё делаем сами, собственными руками. Мы злимся, нас овладевают чувства ярости и мести, чувства желания обрести больше чем мы имеем, не задумываясь к каким последствиям это может привести. Мы не имеем права заставлять людей страдать, тем более невиновных. Главное, что у нас должно всегда оставаться - это человечность. Только это нас определяет как истинного человека, в противном случае это низшее существо, неспособное ни к состраданию, ни к гуманности. На этом всё…
26 декабря 2021, 11:56 Ответить
7.7 Мавританец
Мавританец драма, триллер, 2021, США
