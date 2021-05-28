«Круэлла»: Рецензия Киноафиши

Эстелла (ее юную версию играет Типпер Сайферт-Кливлэнд) всегда отличалась сложным характерам: была буйной, агрессивной и часто попадала в неприятные истории, неизбежно приводившие ее в кабинет директора. Ей даже приходилось давать отпор хулиганам, защищая других девочек, среди которых была и Анита (в будущем дружба с ней сыграет важную роль в становлении главной героини). Параллельно с этим девушка с юных лет увлекалась дизайном: то и дело меняла фасон платьев и придумывала экстравагантные предметы гардероба.

Проблемы со школой, закончившиеся исключением Эстеллы, вынудили семью переехать, и новым пунктом назначения стал Лондон. По дороге семейство заехало к таинственной незнакомке, у которой мать Эстеллы попросила финансовой помощи (о том, что это за персона, нам не расскажут до середины фильма). Взбалмошная девочка в это время, не слушаясь наказа матери оставаться в машине, пробирается на пышный бал и привносит толику хаоса, круша все на своем пути. Убегая от агрессивных далматинцев, Эстелла прячется в саду, однако собаки проносятся мимо нее и сталкивают со скалы мать девочки. Оставшись сиротой, героиня прибивается к группе воров-подростков, чтобы не умереть с голода. Но талант дизайнера и нестандартное видение мира дадут о себе знать через некоторое время.

Круэлла

Фильм, анонс которого мир увидел 10 лет назад, наконец-то добрался до кинотеатров. «Круэлла» — своеобразный спин-офф двух фильмов о далматинцах, вышедших в конце 90-х. История о становлении злодейки Круэллы Де Виль должна была запуститься много раньше; главную роль в изначальном замысле исполняла бы, как и в оригинальных картинах, Гленн Клоуз. В 2016-м на роль Круэллы утвердили все-таки Эмму Стоун, но кино чуть было не попало в жернова «производственного ада». Сценарий дали переписывать Джезу Баттеруорту («Ford против Ferrari», «Грань будущего»), а в кресло режиссера посадили Алекса Тимберса («Моцарт в джунглях»), однако через пару лет выяснилось, что сценарий Баттеруорта опять будет изменен, а Тимберса на посту режиссера заменит Крэйг Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка», «Тоня против всех»).

С одной стороны, Disney не предлагает зрителю ни нового формата (кино о становлении того или иного персонажа — давно не шок-контент), ни обновленного киноязыка (картина для студии-мейджора — явно не место для экспериментов, их прибыль сложно спрогнозировать). С другой стороны, это невероятно стильное кино: действие происходит в Лондоне 70-х — сложно представить более разношерстную фактуру для происходящего на экране, нежели время панк-рока, буйства красок и музыкальных перверсий. «Круэлла» — еще и фильм о сильном женском персонаже, который, по сути, сделал себя сам. Неудивительно, что подобная история развивается на родине суфражисток.

Круэлла

В основе сценария лежит роман Доди Смит, но от первоисточника Тони МакНамара и Дэна Фокс взяли разве что имена героев и их основные характеристики — кино, как отмечается в титрах, по мотивам основной истории. Работа Крэйга Гиллеспи очень старается произвести впечатление с помощью внешнего инструментария. Тут и изящная стилизация Лондона 70-х, и виртуозные наряды (художник по костюмам, вероятно, получит номинацию на премию «Оскар» в 2022-м), и атмосферный саундтрек (Нина Симон, Тина Тёрнер, Queen, etc.), пронизывающий наиболее важные эпизоды.

Наряду с внешним, авторы не забывают наполнить красивую оболочку нетривиальным содержанием. Зрители увидят мини-исследование по формированию негативных паттернов у маленькой Эстеллы, трансформацию ее идеи о мести, семейную драму о детско-родительских отношениях и, наконец, эксплуатацию таланта в угоду личным амбициям (один из главных диалогов в фильме посвящен умению ценить, прежде всего, самого себя). В то же время Disney не был бы собой, если бы не смягчил все вышеперечисленное нотками морализаторства в духе «один в поле не воин» и «собака — друг человека» (если вы правда ждали кино 18+, в котором Круэлла будет убивать собак ради их шкуры — забудьте).

Круэлла

Тем не менее «Круэлла» выглядит как максимально далекий от мышиной корпорации продукт. Это совсем не «Мулан» и далеко не «Джокер», аллюзии на которого обманчиво преподносил первый трейлер проекта. Тут имеет место быть режиссерское видение Гиллеспи: у Круэллы, например, есть много общего с героиней Марго Робби из «Тоня против всех». И это довольно парадоксально, ведь, когда мы говорим о крупнобюджетном студийном кино, диктат продюсеров — первое, что приходит на ум, а авторский подход идет в конце списка. История не проходит и мимо современных трендов, вплетая абьюзивную линию «начальник-подчиненный» (главную злодейку шедеврально играет Эмма Томпсон). Мир моды, разыгранный на экране, неизбежно приводит к истории «Дьявол носит Prada» — пересечений более чем достаточно.

«Круэлла» — эффектное кино с яркими диалогами, феерической атмосферой эпохи и сложносочиненными персонажами, наблюдать за развитием которых одно удовольствие. Лента с точностью хирурга устанавливает причинно-следственные связи между девочкой, пережившей трудное детство, и коварной злодейкой из фильмов 90-х, которая охотится на ненавистных ей далматинцев, — будто смотришь третий эпизод «Звездных войн», при этом десятки лет назад посмотрев четвертый.