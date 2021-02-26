«Том и Джерри»: Рецензия Киноафиши

Амбициозная и напористая Кайла приехала покорять Нью-Йорк, но без внушительного резюме и рекомендаций девушке приходится хвататься за любую работу. Случайная ложь после очередного увольнения подкидывает невероятную возможность: стать временным работником при знаменитом отеле. Должность ответственная, ведь на днях там должна состояться самая ожидаемая свадьба Большого яблока. Кайла хватается за этот шанс обеими руками и хочет доказать делом, на что она способна. Первая задача —избавиться от надоедливой мыши, недавно замеченной на кухне. К несчастью, ею оказывается Джерри, как раз ищущий себе новое тёплое местечко для жилья. За ним в отель приходит вечный противник — кот Том, желающий поймать обидчика. Он находит с Кайлой общий язык, и теперь напарникам нужно придумать, как поймать грызуна и спасти свадьбу от провала.

Сам формат расширения коротких зарисовок о противостоянии Тома и Джерри до полнометражного фильма требовал слишком много изменений. В основе молчаливые рисованные герои, в приключениях которых практически отсутствует сюжет. Рядом и вопрос чрезмерной жестокости их «общения», которое до этого было сглажено рисованным анимационным стилем, а потому казалось максимально далеким от реальности. В адаптации такого материала для больших экранов авторы пошли самым простым из возможных путей. Бесконечные кошки-мышки стали лишь сюжетным катализатором, превратив любимых многими героев в громкие имена на обложке. Перед нами история героини Хлои Грейс Морец. Известные животные только пересекают ее жизненную линию, помогают пересмотреть ориентиры и обрести почву под ногами, иногда выступая в роли местных шутов.

Том и Джерри

Отсутствие баланса между персонажами смещает ракурс на сюжет картины, а не на бесконечные стычки животных. Вот только именно с ним у картины самые большие проблемы. Перед нами очень схематичная история амбициозной девушки, оказавшейся в центре бурлящего Нью-Йорка. Дальше главная героиня всех очарует и докажет, что это место досталось ей заслуженно, враги станут друзьями, несмотря на кучу разногласий, и все будут жить долго и счастливо, сыграв перед этим размашистую свадьбу. Где-то в промежутках вранье, конечно, станет проблемой и приведет к увольнению, которое позволит еще больше поверить в себя, ловко решив все накопившиеся проблемы. Никакой интриги и намека на неординарность. В этот раз балом правит простота и угловатость, заставляющая 1,5 часа наблюдать за слишком примитивным сценарием.

Предположительно его должны спасти стычки непримиримых врагов, но и они также лишены фантазии. В реальном мире анимационные удары, уколы и падения выглядят уже не так забавно. Смешных моментов будет немного, и большую их часть показали в трейлере. Все это время Том и Джерри очень буднично гоняются друг за другом. Видишь цель — беги за ней со всех лап, не забывая превращать окружение в хаос. Такое потакание инстинктам в мире, состоящем из анимационных животных, общение которых понимает зритель, выглядит слишком простым. Лучшей иллюстрацией происходящего становится единственная хитроумная ловушка Тома в виде машины Голдберга. Но оживляет ее не конструкция изощренного механизма, а нескончаемый рэп на фоне, пытающийся создать хоть какую-то динамику.

Том и Джерри

Сама анимация, хоть и ощущается плоской, радует яркими и насыщенными цветами. Всех героев без изменений перенесли на большой экран, сохранив узнаваемые образы. Редкие новички не получили знакомые черты и моментально теряются в картине. Хотя самым запоминающимся станет короткое появление второстепенного персонажа мультфильма — Друппи, примерившего маску известного маньяка. Попытка наполнить мир исключительно анимированными животными оборачивается неоднозначными моментами, как, например, рисованные мясные и рыбные заготовки на кухне. Они напоминают, что несмотря на падения с небоскребов на асфальт, удары молний и другие опасности, счастливый финал ждет далеко не всех.

«Том и Джерри» просто эксплуатирует зрительскую ностальгию. В этот раз популярные герои способны порадовать исключительно детей. Юный зритель может не заметить слишком простого сюжета, посмеяться над совсем глупыми шутками и ситуациями, где кого-то просто колотят по голове. Взрослым же придется справляться со скукой и желанием вернуться к классическому формату приключений кота и мышонка, чтобы вспомнить радость от стычек любимых героев. Картина понравится маленьким детям и подойдет для семейного просмотра.