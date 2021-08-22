Кэндимен, 2021

В сиквеле «Кэндимена» 1992 года Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II), оказавшись в перестроенном районе Кабрини-Грин в Чикаго, узнает истинную историю, ставшую основой для легенды о монстре с крюком вместо руки.
Спустя почти 20 лет за работу над продолжением истории о Кэндимене взялись Джордан Пил, режиссер нашумевшего в свое время фильма ужасов «Прочь», а также Уин Розенфельд, выступивший в роли исполнительного продюсера важного для афроамериканской культуры фильма «Черный клановец». Режиссером нового «Кэндимена» стала Ниа ДаКоста, и такое трио во многом определило главную тему картины — вековое угнетение чернокожего населения белым.
Среди жителей Кабрини-Грин в Чикаго десятилетиями гуляла легенда об убийце с крюком вместо руки, призвать которого можно, произнеся пять раз его имя, смотря при этом в зеркало. Десять лет спустя, когда весь район был снесен, перестроен с нуля и превращен в роскошные апартаменты, сюда приезжает художник Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II) вместе со своей девушкой Брианой Картрайт (Тейона Паррис), директором галереи. Джентрификация сделала свое дело, и теперь здесь проживают только стремительно поднимающиеся по социальной лестнице миллениалы. Карьера Энтони находится под угрозой, и потому в своих работах он начинает исследовать феномен Кэндимена, который столкнет его лицом к лицу с его прошлым.
Фильм является сиквелом одноименной картины 1992 года и четвертой частью в серии фильмов о Кэндимене, основанной на коротком рассказе «Запретное» Клайва Баркера.
Тони Тодд, сыгравший Кэндимена в ленте 1992 года, появился и в продолжении.
Рассказ «Запретное» Клайва Баркера посвящен проблеме классовости в Англии. В новом фильме сохранена социальная проблематика, но главной темой становится проблема расового неравенства.
Один из трейлеров фильма представляет собой короткометражную ленту, в которой не только воспроизводятся сцены из картины 1992 года, но и изображаются реальные истории об угнетении чернокожего населения белым.
Несмотря на финал «Кэндимена» 1992 года, в новом фильме возвращается персонаж Хелен Лайл, хотя и не в исполнении Вирджинии Медсен.
Саундтреком к одному из трейлеров стал мэш-ап из оригинальной музыкальной темы «Кэндимена» 1992 года, написанной Филипом Глассом, и песни Say My Name группы Destiny’s Child, название которой идентично одному из хештегов движения Black Lives Matter.
Первая публикация рассказа «Запретное» Клайва Баркера была проиллюстрирована художником Джоном Стюартом, и в трейлере можно заметить граффити, вдохновленные его работами.
Продюсер Джордан Пил объяснил свой интерес к истории Кэндимена и желание работать над сиквелом тем, что фильм 1992 года был в 90-е одним из немногих, исследующих проблему расы в жанре хоррора.
Лакит Стэнфилд, наиболее известный по своей роли в фильме «Прочь», рассматривался на роль Кэндимена.
По словам креативного директора Йена Купера, фильм в том числе посвящен проблеме токсичного фандома, члены которого либо проявляют чрезмерную агрессию в сторону «менее преданных» фанатов либо объединяются на основе ненависти к одному произведению.
О чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.