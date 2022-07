Кэндимен, 2021

Фильм является сиквелом одноименной картины 1992 года и четвертой частью в серии фильмов о Кэндимене, основанной на коротком рассказе «Запретное» Клайва Баркера.

Тони Тодд, сыгравший Кэндимена в ленте 1992 года, появился и в продолжении.

Рассказ «Запретное» Клайва Баркера посвящен проблеме классовости в Англии. В новом фильме сохранена социальная проблематика, но главной темой становится проблема расового неравенства.

Один из трейлеров фильма представляет собой короткометражную ленту, в которой не только воспроизводятся сцены из картины 1992 года, но и изображаются реальные истории об угнетении чернокожего населения белым.

Несмотря на финал «Кэндимена» 1992 года, в новом фильме возвращается персонаж Хелен Лайл, хотя и не в исполнении Вирджинии Медсен.

Саундтреком к одному из трейлеров стал мэш-ап из оригинальной музыкальной темы «Кэндимена» 1992 года, написанной Филипом Глассом, и песни Say My Name группы Destiny’s Child, название которой идентично одному из хештегов движения Black Lives Matter.

Первая публикация рассказа «Запретное» Клайва Баркера была проиллюстрирована художником Джоном Стюартом, и в трейлере можно заметить граффити, вдохновленные его работами.

Продюсер Джордан Пил объяснил свой интерес к истории Кэндимена и желание работать над сиквелом тем, что фильм 1992 года был в 90-е одним из немногих, исследующих проблему расы в жанре хоррора.

Лакит Стэнфилд, наиболее известный по своей роли в фильме «Прочь», рассматривался на роль Кэндимена.

По словам креативного директора Йена Купера, фильм в том числе посвящен проблеме токсичного фандома, члены которого либо проявляют чрезмерную агрессию в сторону «менее преданных» фанатов либо объединяются на основе ненависти к одному произведению.