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Кэндимен Кэндимен
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Candyman

Кэндимен, 2021

2021 / США
6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Фильм ужасов о маньяке из зеркала
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Причины посмотреть Факты О фильме

В сиквеле «Кэндимена» 1992 года Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II), оказавшись в перестроенном районе Кабрини-Грин в Чикаго, узнает истинную историю, ставшую основой для легенды о монстре с крюком вместо руки.

Спустя почти 20 лет за работу над продолжением истории о Кэндимене взялись Джордан Пил, режиссер нашумевшего в свое время фильма ужасов «Прочь», а также Уин Розенфельд, выступивший в роли исполнительного продюсера важного для афроамериканской культуры фильма «Черный клановец». Режиссером нового «Кэндимена» стала Ниа ДаКоста, и такое трио во многом определило главную тему картины — вековое угнетение чернокожего населения белым.

Среди жителей Кабрини-Грин в Чикаго десятилетиями гуляла легенда об убийце с крюком вместо руки, призвать которого можно, произнеся пять раз его имя, смотря при этом в зеркало. Десять лет спустя, когда весь район был снесен, перестроен с нуля и превращен в роскошные апартаменты, сюда приезжает художник Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II) вместе со своей девушкой Брианой Картрайт (Тейона Паррис), директором галереи. Джентрификация сделала свое дело, и теперь здесь проживают только стремительно поднимающиеся по социальной лестнице миллениалы. Карьера Энтони находится под угрозой, и потому в своих работах он начинает исследовать феномен Кэндимена, который столкнет его лицом к лицу с его прошлым.

Фильм является сиквелом одноименной картины 1992 года и четвертой частью в серии фильмов о Кэндимене, основанной на коротком рассказе «Запретное» Клайва Баркера.

Тони Тодд, сыгравший Кэндимена в ленте 1992 года, появился и в продолжении.

Рассказ «Запретное» Клайва Баркера посвящен проблеме классовости в Англии. В новом фильме сохранена социальная проблематика, но главной темой становится проблема расового неравенства.

Один из трейлеров фильма представляет собой короткометражную ленту, в которой не только воспроизводятся сцены из картины 1992 года, но и изображаются реальные истории об угнетении чернокожего населения белым.

Несмотря на финал «Кэндимена» 1992 года, в новом фильме возвращается персонаж Хелен Лайл, хотя и не в исполнении Вирджинии Медсен.

Саундтреком к одному из трейлеров стал мэш-ап из оригинальной музыкальной темы «Кэндимена» 1992 года, написанной Филипом Глассом, и песни Say My Name группы Destiny’s Child, название которой идентично одному из хештегов движения Black Lives Matter.

Первая публикация рассказа «Запретное» Клайва Баркера была проиллюстрирована художником Джоном Стюартом, и в трейлере можно заметить граффити, вдохновленные его работами.

Продюсер Джордан Пил объяснил свой интерес к истории Кэндимена и желание работать над сиквелом тем, что фильм 1992 года был в 90-е одним из немногих, исследующих проблему расы в жанре хоррора.

Лакит Стэнфилд, наиболее известный по своей роли в фильме «Прочь», рассматривался на роль Кэндимена.

По словам креативного директора Йена Купера, фильм в том числе посвящен проблеме токсичного фандома, члены которого либо проявляют чрезмерную агрессию в сторону «менее преданных» фанатов либо объединяются на основе ненависти к одному произведению.

О чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.

 

6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 26 августа 2021
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 22 августа 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ниа ДаКоста
Ниа ДаКоста
В ролях
Яхья Абдул-Матин II
Яхья Абдул-Матин II
Тейона Паррис
Тейона Паррис
Тони Тодд
Тони Тодд
Колман Доминго
Колман Доминго
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Все актеры и съемочная группа
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Новинки Новинки
Постер фильма Кэндимен 6 постеров
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Кэндимен смотреть онлайн

Кэндимен
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Наша рецензия
Кабрини-Грин — это реально существовавший квартал в Чикаго, гетто для черного населения, со всеми прелестями: крысы, тараканы, забитые до пятнадцатого этажа мусоропроводы, разбитые окна, преступность, наркотики. Но этого мало: в районе ходили еще страшные истории про маньяка с крюком вместо руки. Если пять раз подряд перед зеркалом назвать его имя “Кэндимен”, то он явится... В двухтысячных годах нехороший квартал снесли, жителей расселили, и на его месте появились элитные…
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vitaliy.klimov.1989 3 сентября 2021, 02:41
Фильм на среднячок. На троечку. Из интереса любителям ужастиков посмотреть можно , но перед заклятием или астролом каким нибудь этот фильм сынок .
Dali Dali 29 августа 2021, 13:58
Конец не понятный, как обычно! На один раз
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саундтрек фильма Кэндимен
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Кэндимен» возглавил американский прокат, собрав за первые дни по всему миру $27,6 млн Ниа ДаКоста стала первой чернокожей женщиной-режиссером, чей фильм возглавил американский прокат.
Написать
30 августа 2021 12:27
«Кэндимен» Нии ДаКосты обзавелся рейтингом критиков на Rotten Tomatoes На данный момент фильм оценен выше всех остальных в серии.
Написать
27 августа 2021 10:57
Критики положительно отзываются о новом «Кэндимене» Им нравится видение режиссера Нии ДаКосты, социальный подтекст и визуальная составляющая картины.
Написать
26 августа 2021 13:08
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