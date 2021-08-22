Кэндимен, 2021

В сиквеле «Кэндимена» 1992 года Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II), оказавшись в перестроенном районе Кабрини-Грин в Чикаго, узнает истинную историю, ставшую основой для легенды о монстре с крюком вместо руки.

Спустя почти 20 лет за работу над продолжением истории о Кэндимене взялись Джордан Пил, режиссер нашумевшего в свое время фильма ужасов «Прочь», а также Уин Розенфельд, выступивший в роли исполнительного продюсера важного для афроамериканской культуры фильма «Черный клановец». Режиссером нового «Кэндимена» стала Ниа ДаКоста, и такое трио во многом определило главную тему картины — вековое угнетение чернокожего населения белым.

Среди жителей Кабрини-Грин в Чикаго десятилетиями гуляла легенда об убийце с крюком вместо руки, призвать которого можно, произнеся пять раз его имя, смотря при этом в зеркало. Десять лет спустя, когда весь район был снесен, перестроен с нуля и превращен в роскошные апартаменты, сюда приезжает художник Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II) вместе со своей девушкой Брианой Картрайт (Тейона Паррис), директором галереи. Джентрификация сделала свое дело, и теперь здесь проживают только стремительно поднимающиеся по социальной лестнице миллениалы. Карьера Энтони находится под угрозой, и потому в своих работах он начинает исследовать феномен Кэндимена, который столкнет его лицом к лицу с его прошлым.