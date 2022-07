«Зверопой 2»: Рецензия Киноафиши

«Зверопой 2» забрасывает старых героев в город, будто списанный с Лас-Вегаса (тут и «Белладжио» свой имеется), где они пытаются впечатлить воротилу шоу-бизнеса – волка по имени Джимми Кристал. Их выступление его не впечатляет, а вот казавшаяся глупой затея о создании сай-фай мюзикла – весьма. Поэтому теперь под предводительством коалы Бастера Муна зверям предстоит за три недели организовать грандиозное представление, кульминацией которого должно стать возвращение на сцену после 15-летнего перерыва рок-звезды Клэя Кэллоуэя.

Когда-то режиссер Гарт Дженнингс снимал видео для Radiohead и Vampire Weekend. Теперь же он делает мультфильмы, где Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Тэрон Эджертон в форме зверей распевают всю главную попсу последних лет. Клипмейкерское прошлое Дженнингса в сиквеле «Зверопоя» дает о себе знать: музыкальные номера тут яркие, заставляющие подпевать и подтанцовывать. Они как Carpool Karaoke Джеймса Кордона, когда даже при тотальном неумении петь зритель с радостью пользовался возможностью проораться под самую известную на данный момент музыку, да еще и в компании мегапопулярных звезд. Все песни даже неанглоязычная публика так или иначе знает, и это львиная доля успеха мультфильма – приятно чувствовать себя причастным к чему-то.

Музыкальное наполнение фильма весьма очевидно: Шон Мендес, Coldplay, Алиша Киз – в общем, все, чьи песни на слуху почти всегда. Единственная неожиданность – это появление Боно в касте (именно он озвучивает льва Клэя Кэллоуэя, хотя русскоязычной аудитории в общем-то все равно, только если вы не посмотрите фильм в оригинале) и исполнение, откровенно говоря, древнего хита U2 I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Неожиданные они потому, что не очень понятно, а для кого они тут, собственно? Надо полагать, что даже в возрастной категории до 25 лет сегодня найдутся люди, которые понятия не имеют, кто такие U2 и что они пели почти 35 лет назад, а что уж говорить о детях и подростках? Можно предположить, что это для родителей, которые пойдут в кино со своими отпрысками: в этом есть доля правды, если только трек конца 80-х вызовет в них приятную ностальгию, а не уколет мыслью о быстротечности времени.

Насколько фильм полон музыкального мейнстрима, а картинка пестра, настолько мелковато содержание. Проблемам, с которыми сталкиваются животные, отводится невероятно мало времени, притом что они актуальны для любого подростка, на которого и рассчитан мультфильм, ведь именно эти подростки 5 лет назад смотрели первую часть. Юношеская влюбленность, боязнь публичных выступлений и сопряженный с ней страх опозориться – темы важные, но, к сожалению, они тут не первостепенны, а оттого и поверхностны. Обиднее всего за самую интересную арку непосредственно Клэя Кэллоуэя, за его отношения с дикобразом Эш, которая пытается вытащить его из пучины 15-летней депрессии из-за смерти жены. Разговор о потере и способах ее принятия сводится к идее «спой песню, и все будет тип-топ», хотя такие мультики, как «Душа» или «Тайна Коко», давно доказали, что смерть – это не табу для анимации, рассчитанной в том числе и на детей.

Это делает сиквел «Зверопоя» каким-то бездушным, под стать индустрии, которой он принадлежит. Но над ней тут как бы между делом посмеиваются, и это оказывается одним из самых удачных элементов мультфильма. Абсолютный хит вырос из идиотской, на первый взгляд, идеи, мегаизвестный продюсер оказывается психопатом с замашками мафиози, старый добрый фаворитизм. Смех этот, конечно, добрый, а не ехидный. Хотя за юмор по-прежнему преимущественно отвечает мисс Ползли и ее стеклянный глаз. В сиквеле ставку сделали явно на песни и пляски – вышло громко, звонко и пестро, но с минимумом смысловой нагрузки. Это просто забавный мультфильм, который и не претендует на большее, и посмотреть его стоит, если хочется покивать головой в такт саундтреку и похихикать над гомерически смешными героями.