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Гранит, 2021

2021 / Россия
8.0 Оцените
37 голосов
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О фильме

Мозамбик, 2019 год. На деревню маленького мальчика Жозе нападает отряд боевиков, которым командует жестокий и безжалостный Мамудо: террористы расстреливают местных жителей, поджигают дома, убивают родителей Жозе, а сам мальчик и его брат попадают в плен к боевикам. Тем временем в Судане русские инструкторы тренируют бойцов местной армии, один из инструкторов — опытный боец Гранит, которому не нравится, что на базе нет подходящего для него задания. Вскоре поступает приказ отправить часть инструкторов в Мозамбик.

Гранит с небольшим отрядом конструкторов прибывает на военную базу в Муэдо и застаёт печальную картину: солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину, приказы выполняют с трудом, а генерал Фубо отказывается делиться информацией о численности и расположении отрядов боевиков. Гранит решает провести разведку и добыть необходимые сведения самостоятельно.

8.0 Оцените
37 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 28 декабря 2021
Премьера в мире 28 декабря 2021
Возраст 18+
Телеканал НТВ
Режиссер
Денис Нейманд
В ролях
Олег Чернов
Олег Чернов
Игорь Филиппов
Игорь Филиппов
Евгений Терских
Марк Гаврилов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гранит 3 постера
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Гранит смотреть онлайн

Гранит
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
lilu.fistashka 28 декабря 2021, 18:04
трейлер улёт, думаю, фильм будет не хуже. 😉
Дмитрий Одинцов 11 января 2022, 10:53
Мне понравился фильм. Хотя я и люблю, чтоб спецэффекты, чтоб компьютерная графика, взрывы, а здесь этого практически нет – но цепанул сюжет, очень добротно.
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37 голосов
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