Гранит, 2021

Мозамбик, 2019 год. На деревню маленького мальчика Жозе нападает отряд боевиков, которым командует жестокий и безжалостный Мамудо: террористы расстреливают местных жителей, поджигают дома, убивают родителей Жозе, а сам мальчик и его брат попадают в плен к боевикам. Тем временем в Судане русские инструкторы тренируют бойцов местной армии, один из инструкторов — опытный боец Гранит, которому не нравится, что на базе нет подходящего для него задания. Вскоре поступает приказ отправить часть инструкторов в Мозамбик.

Гранит с небольшим отрядом конструкторов прибывает на военную базу в Муэдо и застаёт печальную картину: солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину, приказы выполняют с трудом, а генерал Фубо отказывается делиться информацией о численности и расположении отрядов боевиков. Гранит решает провести разведку и добыть необходимые сведения самостоятельно.