Семейка Аддамс: Горящий тур, 2021

Возвращение самой готической семейки в канун Хэллоуина. Анимационная адаптация «Семейки Аддамс» появилась в кинотеатрах в 2019 году и сразу же покорила сердца миллионов людей. А с кассовыми сборами более 203 миллионов долларов американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer, не теряя времени, начала разработку долгожданного сиквела. Поклонники фильма вновь услышат голоса Шарлиз Терон, Оскара Айзека, Хлои Грейс Морец, Ника Кролла, Бетт Мидлер и Снуп Догга.

Продолжение картины будет вращаться вокруг захватывающих историй необыкновенной семьи, которая известна тем, что ведет довольно ненормальный образ жизни. Герои переехали в старинный дом в горной местности Нью-Джерси, где невозмутимый отец семейства, Гомес, намерен воспитывать своих любимых детишек согласно традициям предков. Однако члены семьи постоянно попадают в странные ситуации, взаимодействуя с остальными жителями местности. Мама, Мортиша Аддамс, неустанно следит за своей внешностью и носит только черную одежду, ведь это, по ее мнению, самый яркий цвет. Дети, непохожие на своих сверстников, обожают играть на кладбище. У Пагслея, например, есть свои необычные хобби, а Уэнзди с любопытством исследует окрестности за пределами устрашающего особняка.

Во второй части анимационной картины Аддамсы снова вляпываются в нелепые приключения и оказываются вовлеченными в веселые стычки с самыми разными и ничего не подозревающими персонажами. У них появляются неожиданные враги, которые могут нарушить привычный образ жизни семейства. Но куда бы герои ни пошли, они приносят с собой свою неповторимую мрачную атмосферу, которая моментально завораживает окружающий мир.