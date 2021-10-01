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Семейка Аддамс: Горящий тур Семейка Аддамс: Горящий тур
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The Addams Family 2

Семейка Аддамс: Горящий тур, 2021

2021 / США / Великобритания / Канада
8.1 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Продолжение мультфильма о самой мрачной семейке
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Возвращение самой готической семейки в канун Хэллоуина. Анимационная адаптация «Семейки Аддамс» появилась в кинотеатрах в 2019 году и сразу же покорила сердца миллионов людей. А с кассовыми сборами более 203 миллионов долларов американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer, не теряя времени, начала разработку долгожданного сиквела. Поклонники фильма вновь услышат голоса Шарлиз Терон, Оскара Айзека, Хлои Грейс Морец, Ника Кролла, Бетт Мидлер и Снуп Догга.

Продолжение картины будет вращаться вокруг захватывающих историй необыкновенной семьи, которая известна тем, что ведет довольно ненормальный образ жизни. Герои переехали в старинный дом в горной местности Нью-Джерси, где невозмутимый отец семейства, Гомес, намерен воспитывать своих любимых детишек согласно традициям предков. Однако члены семьи постоянно попадают в странные ситуации, взаимодействуя с остальными жителями местности. Мама, Мортиша Аддамс, неустанно следит за своей внешностью и носит только черную одежду, ведь это, по ее мнению, самый яркий цвет. Дети, непохожие на своих сверстников, обожают играть на кладбище. У Пагслея, например, есть свои необычные хобби, а Уэнзди с любопытством исследует окрестности за пределами устрашающего особняка.

Во второй части анимационной картины Аддамсы снова вляпываются в нелепые приключения и оказываются вовлеченными в веселые стычки с самыми разными и ничего не подозревающими персонажами. У них появляются неожиданные враги, которые могут нарушить привычный образ жизни семейства. Но куда бы герои ни пошли, они приносят с собой свою неповторимую мрачную атмосферу, которая моментально завораживает окружающий мир.

«Семейка Аддамс: Горящий тур» является сиквелом анимационной картины 2019 года «Семейка Аддамс».

Это первый кинематографический сиквел, основанный на комиксе, который сделан полностью благодаря компьютерной графике.

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer во время производства сиквела запустила конкурс под названием The Addams Family Voice Challenge, в котором могут принять участие фанаты по всему миру для того, чтобы озвучить роль неизвестного нового персонажа «Семейки Аддамс».

Грег Тирнан, один из режиссеров, в одном из интервью сказал, что успех первой части анимационного фильма стал доказательством неугасающего наследия и культа семейки Аддамс. Он также добавил, что вторая часть будет такой же увлекательной, как и оригинал.

Один из актеров озвучивания оригинального фильма не вернется в сиквел: Финн Вулфард («Очень странные дела», «Оно») подарил голос мальчику Пагслею в первом фильме, но во второй части его заменил Джавон Уолтон («Эйфория», «Утопия»).

Также в сиквеле появляется новый персонаж по имени Сайрус. По слухам, он не является героем оригинального комикса или телесериала «Семейка Аддамс». Его озвучивает актер Билл Хейдер («Оно 2», «Люди в черном 3»).

История «Семейки Аддамс» основана на одноименном комиксе Чарльза Аддамса. Существует также комедийный телесериал 1964 года, анимационные сериалы 1973 и 1992 годов, полнометражные фильмы 1991, 1993 и 1998 годов. Любопытно, что в своем завещании Чарльз попросил, чтобы после его смерти «Семейка Аддамс» больше не транслировалась.

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

8.1 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 октября 2021
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 1 октября 2021
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Грег Тирнан
Грег Тирнан
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Все актеры и съемочная группа
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Семейка Аддамс: Горящий тур смотреть онлайн

Семейка Аддамс: Горящий тур
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Несколько лет назад Universal Pictures выпустила очередной перезапуск «Семейки Аддамс». Критики и зрители почти единогласно окрестили его провальным – тот редкий случай, когда две эти категории оказались согласны. Одни говорили о слишком примитивной анимации, другие утверждали, что мультик напрочь лишился того, благодаря чему в полку фанатов семейства Аддамс в течение десятилетий только прибывало, – жутковатой, но тем не менее очень уютной атмосферы. В общем-то все эти…
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Bender Rodriguez 12 октября 2021, 11:17
При всем удовольствии которое я получил просматривая неоднократно ,с ребенком первый мультфильм этой серии порадовался выходу второй части и… Читать дальше…
alexsjna 13 ноября 2021, 20:40
Очень скучный, нудный, пару моментов. Было посмеяться, но ребенку 9 лет понравилось 🤷‍♀️
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14 октября 2021 14:47
Ларч пугает Вещь в стоп-моушн ролике к мультфильму «Семейка Аддамс: Горящий тур» Видео поделился художник покадровой анимации Лоуренс Беккер. 
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12 октября 2021 13:35
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