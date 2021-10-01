Семейка Аддамс: Горящий тур, 2021

Возвращение самой готической семейки в канун Хэллоуина. Анимационная адаптация «Семейки Аддамс» появилась в кинотеатрах в 2019 году и сразу же покорила сердца миллионов людей. А с кассовыми сборами более 203 миллионов долларов американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer, не теряя времени, начала разработку долгожданного сиквела. Поклонники фильма вновь услышат голоса Шарлиз Терон, Оскара Айзека, Хлои Грейс Морец, Ника Кролла, Бетт Мидлер и Снуп Догга.
Продолжение картины будет вращаться вокруг захватывающих историй необыкновенной семьи, которая известна тем, что ведет довольно ненормальный образ жизни. Герои переехали в старинный дом в горной местности Нью-Джерси, где невозмутимый отец семейства, Гомес, намерен воспитывать своих любимых детишек согласно традициям предков. Однако члены семьи постоянно попадают в странные ситуации, взаимодействуя с остальными жителями местности. Мама, Мортиша Аддамс, неустанно следит за своей внешностью и носит только черную одежду, ведь это, по ее мнению, самый яркий цвет. Дети, непохожие на своих сверстников, обожают играть на кладбище. У Пагслея, например, есть свои необычные хобби, а Уэнзди с любопытством исследует окрестности за пределами устрашающего особняка.
Во второй части анимационной картины Аддамсы снова вляпываются в нелепые приключения и оказываются вовлеченными в веселые стычки с самыми разными и ничего не подозревающими персонажами. У них появляются неожиданные враги, которые могут нарушить привычный образ жизни семейства. Но куда бы герои ни пошли, они приносят с собой свою неповторимую мрачную атмосферу, которая моментально завораживает окружающий мир.
«Семейка Аддамс: Горящий тур» является сиквелом анимационной картины 2019 года «Семейка Аддамс».
Это первый кинематографический сиквел, основанный на комиксе, который сделан полностью благодаря компьютерной графике.
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer во время производства сиквела запустила конкурс под названием The Addams Family Voice Challenge, в котором могут принять участие фанаты по всему миру для того, чтобы озвучить роль неизвестного нового персонажа «Семейки Аддамс».
Грег Тирнан, один из режиссеров, в одном из интервью сказал, что успех первой части анимационного фильма стал доказательством неугасающего наследия и культа семейки Аддамс. Он также добавил, что вторая часть будет такой же увлекательной, как и оригинал.
Один из актеров озвучивания оригинального фильма не вернется в сиквел: Финн Вулфард («Очень странные дела», «Оно») подарил голос мальчику Пагслею в первом фильме, но во второй части его заменил Джавон Уолтон («Эйфория», «Утопия»).
Также в сиквеле появляется новый персонаж по имени Сайрус. По слухам, он не является героем оригинального комикса или телесериала «Семейка Аддамс». Его озвучивает актер Билл Хейдер («Оно 2», «Люди в черном 3»).
История «Семейки Аддамс» основана на одноименном комиксе Чарльза Аддамса. Существует также комедийный телесериал 1964 года, анимационные сериалы 1973 и 1992 годов, полнометражные фильмы 1991, 1993 и 1998 годов. Любопытно, что в своем завещании Чарльз попросил, чтобы после его смерти «Семейка Аддамс» больше не транслировалась.
Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…