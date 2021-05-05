Те, кто желает мне смерти, 2021

Американский триллер от режиссера Тейлора Шеридана, основанный на одноименном произведении Майкла Кориты. Фильм так же, как и книга, следует за экспертом по выживанию, которой необходимо защитить молодого свидетеля преступления от двух кровожадных бандитов.

14-летний подросток по имени Конор оказывается единственным, кто видел жестокое убийство. Раньше мальчика звали по-другому, но поскольку его родители не доверяют правоохранительным органам, то наняли для него дорогостоящего телохранителя. Вскоре парню придумывают фальшивую личность и отправляют в дикие леса под прикрытием специальной программы для проблемных подростков. Герой окунается в совершенно новую жизнь и пытается приспособиться к непривычным для него условиям. Ему предстоит жить в красочных, но устрашающих лесах Монтаны до тех пор, пока полиция не найдет двух опасных убийц.

Преступники тем временем готовы расправиться с любым, кто встанет на их пути, и теперь изо всех сил стараются добраться до невинного мальчика, чтобы устранить основного свидетеля по их делу. Лагерь находится в изолированном горном районе, и, по плану, Конор должен был жить вдали от различных непредвиденных ситуаций, однако вскоре преступникам становится известно местонахождение героя, и теперь женщине-спасателю необходимо отвезти парня в более безопасное место. По бесконечных диких дебрях Монтаны герои пытаются сбежать от своих преследователей и спастись от внезапного лесного пожара, который ставит под угрозу жизнь всех людей в округе.