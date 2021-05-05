Те, кто желает мне смерти, 2021

Американский триллер от режиссера Тейлора Шеридана, основанный на одноименном произведении Майкла Кориты. Фильм так же, как и книга, следует за экспертом по выживанию, которой необходимо защитить молодого свидетеля преступления от двух кровожадных бандитов.
14-летний подросток по имени Конор оказывается единственным, кто видел жестокое убийство. Раньше мальчика звали по-другому, но поскольку его родители не доверяют правоохранительным органам, то наняли для него дорогостоящего телохранителя. Вскоре парню придумывают фальшивую личность и отправляют в дикие леса под прикрытием специальной программы для проблемных подростков. Герой окунается в совершенно новую жизнь и пытается приспособиться к непривычным для него условиям. Ему предстоит жить в красочных, но устрашающих лесах Монтаны до тех пор, пока полиция не найдет двух опасных убийц.
Преступники тем временем готовы расправиться с любым, кто встанет на их пути, и теперь изо всех сил стараются добраться до невинного мальчика, чтобы устранить основного свидетеля по их делу. Лагерь находится в изолированном горном районе, и, по плану, Конор должен был жить вдали от различных непредвиденных ситуаций, однако вскоре преступникам становится известно местонахождение героя, и теперь женщине-спасателю необходимо отвезти парня в более безопасное место. По бесконечных диких дебрях Монтаны герои пытаются сбежать от своих преследователей и спастись от внезапного лесного пожара, который ставит под угрозу жизнь всех людей в округе.
Режиссером картины является Тейлор Шеридан. Это его третий полнометражный фильм после картин «Гнусный» и «Ветреная река». Он также известен тем, что написал сценарий к таким фильмам, как «Убийца» и «Любой ценой». Шеридан работал над сценарием этого триллера в соавторстве с Чарльзом Ливиттом («Варкрафт», «Кровавый алмаз») и Майклом Коритой.
Фильм основан на одноименном произведении Майкла Кориты. Почти сразу же стало известно, что кинокартина будет отклоняться от определенных моментов книги и не будет являться прямой адаптацией.
Ливитт и Корита пытались написать сценарий несколько лет назад, но позже к проекту подключился Шеридан, и его версия стала окончательной формой фильма.
Изначально актер Николас Кейдж рассматривался для участия в этом фильме.
Музыку к фильму написал Брайан Тайлер. Он работал над такими картинами, как «Законопослушный гражданин», «Триумф», «Константин: Повелитель тьмы», «Иллюзия обмана».
Хотя действие сюжета «Те, кто желает мне смерти» происходит в основном в дикой местности Монтаны, Тейлор Шеридан и кинокомпания приняли решение снимать в разных местах Нью-Мексико. Съемочный процесс начался в мае 2018 года и завершился в июле 2019 г.
В мае 2019 года стало известно, что Warner Bros. Pictures и New Line Cinema приобрели права на распространение картины.
Warner Bros. будет показывать этот фильм параллельно с кинотеатрами на сервисе HBO Max в течение одного месяца.
Главные роли сыграли такие актеры, как Анджелина Джоли, Николас Холт, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен и Финн Литтл.
Подросток Коннор оказался единственным свидетелем жестокого убийства и теперь скрывается от двух киллеров в диких лесах Монтаны. Вместе с вставшей на его защиту женщиной-спасателем парень бежит от наемников и разбушевавшегося лесного пожара.