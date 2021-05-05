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Те, кто желает мне смерти Те, кто желает мне смерти
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Those Who Wish Me Dead

Те, кто желает мне смерти, 2021

2021 / Канада / США
6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Триллер с Анджелиной Джоли о подростке, бегущем от жестоких преступников и лесного пожара
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американский триллер от режиссера Тейлора Шеридана, основанный на одноименном произведении Майкла Кориты. Фильм так же, как и книга, следует за экспертом по выживанию, которой необходимо защитить молодого свидетеля преступления от двух кровожадных бандитов.

14-летний подросток по имени Конор оказывается единственным, кто видел жестокое убийство. Раньше мальчика звали по-другому, но поскольку его родители не доверяют правоохранительным органам, то наняли для него дорогостоящего телохранителя. Вскоре парню придумывают фальшивую личность и отправляют в дикие леса под прикрытием специальной программы для проблемных подростков. Герой окунается в совершенно новую жизнь и пытается приспособиться к непривычным для него условиям. Ему предстоит жить в красочных, но устрашающих лесах Монтаны до тех пор, пока полиция не найдет двух опасных убийц.

Преступники тем временем готовы расправиться с любым, кто встанет на их пути, и теперь изо всех сил стараются добраться до невинного мальчика, чтобы устранить основного свидетеля по их делу. Лагерь находится в изолированном горном районе, и, по плану, Конор должен был жить вдали от различных непредвиденных ситуаций, однако вскоре преступникам становится известно местонахождение героя, и теперь женщине-спасателю необходимо отвезти парня в более безопасное место. По бесконечных диких дебрях Монтаны герои пытаются сбежать от своих преследователей и спастись от внезапного лесного пожара, который ставит под угрозу жизнь всех людей в округе.

 

 

Режиссером картины является Тейлор Шеридан. Это его третий полнометражный фильм после картин «Гнусный» и «Ветреная река». Он также известен тем, что написал сценарий к таким фильмам, как «Убийца» и «Любой ценой». Шеридан работал над сценарием этого триллера в соавторстве с Чарльзом Ливиттом («Варкрафт», «Кровавый алмаз») и Майклом Коритой.

Фильм основан на одноименном произведении Майкла Кориты. Почти сразу же стало известно, что кинокартина будет отклоняться от определенных моментов книги и не будет являться прямой адаптацией.

Ливитт и Корита пытались написать сценарий несколько лет назад, но позже к проекту подключился Шеридан, и его версия стала окончательной формой фильма.

Изначально актер Николас Кейдж рассматривался для участия в этом фильме.

Музыку к фильму написал Брайан Тайлер. Он работал над такими картинами, как «Законопослушный гражданин», «Триумф», «Константин: Повелитель тьмы», «Иллюзия обмана».

Хотя действие сюжета «Те, кто желает мне смерти» происходит в основном в дикой местности Монтаны, Тейлор Шеридан и кинокомпания приняли решение снимать в разных местах Нью-Мексико. Съемочный процесс начался в мае 2018 года и завершился в июле 2019 г.

В мае 2019 года стало известно, что Warner Bros. Pictures и New Line Cinema приобрели права на распространение картины.

Warner Bros. будет показывать этот фильм параллельно с кинотеатрами на сервисе HBO Max в течение одного месяца.

Главные роли сыграли такие актеры, как Анджелина Джоли, Николас Холт, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен и Финн Литтл.

Подросток Коннор оказался единственным свидетелем жестокого убийства и теперь скрывается от двух киллеров в диких лесах Монтаны. Вместе с вставшей на его защиту женщиной-спасателем парень бежит от наемников и разбушевавшегося лесного пожара.

6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 мая 2021
Премьера онлайн 14 мая 2021
Премьера в мире 5 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Тейлор Шеридан
Тейлор Шеридан
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Николас Холт
Николас Холт
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Джейк Уэбер
Джейк Уэбер
Все актеры и съемочная группа
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Новинки Новинки
Постер фильма Те, кто желает мне смерти 3 постера
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После того, как во время лесного пожара на глазах парашютистки-пожарной Ханны погибают несколько человек, трое из которых были детьми, преследуемая кошмарами об этой трагедии, она вынуждена отправиться патрулировать отдаленный участок леса в Монтане – такая работа должна была гарантировать ей тишину и покой. Однако  вскоре после того, как она обустроилась на новом месте, Ханна встречает напуганного мальчика по имени Коннор, который явно от кого-то бежит. Узнав, что того преследуют…
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Comon 14 мая 2021, 02:44
Ха! Авторское описание - это жесть)) возможно это сюжет книги а не фильма
Кристина Д 19 мая 2021, 07:07
Отличный фильм! Держит в напряжении все время. Хорошая игра актеров. Никакой лишней "воды". Сам фильм красиво снят - природа шикарна! В общем, я -рекомендую к просмотру!
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26 голосов
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саундтрек фильма Те, кто желает мне смерти
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«Пила: Спираль» возглавила прокат, но стартовые сборы фильма оказались ниже, чем ожидалось Зато достойную кассу показала «Армия мертвецов».
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17 мая 2021 13:59
Премьеры мая: Самый кассовый фильм 2020 года, возвращение «Форсажа» и перезапуск «Пилы» 6 мая в кинотеатрах выходит «Прабабушка лёгкого поведения». А для тех, кто решил избежать просмотра этого шедевра, есть немало альтернативных вариантов.
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30 апреля 2021 11:00
Анджелина Джоли противостоит пожару и киллерам в первом трейлере фильма «Те, кто желает мне смерти» Режиссером триллера выступил автор «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки».
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8 апреля 2021 10:36
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