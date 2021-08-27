«Шан-Чи и легенда десяти колец»: Рецензия Киноафиши

На первый взгляд, Шон самый обычный парень: живет в небольшой квартире, работает простым парковщиком при отеле, а по вечерам отрывается с подругой Кети в барах и караоке. Вот только все это время Шон скрывается и бежит от своей истинной судьбы. На самом деле его зовут Шан-Чи, и он – сын влиятельного террориста, возглавляющего огромную организацию «Десять колец». Спустя много лет отец отправляет головорезов за Шоном, надеясь заполучить семейный амулет. Теперь ему предстоит забыть свою новую жизнь и вернуться домой, чтобы воссоединиться с сестрой и спасти мир от надвигающейся катастрофы. Только Шан-Чи способен дать отпор отцу, собравшемуся перейти черту для полного воссоединения семьи.

Еще в «Железном человеке 3» Marvel отошли от классического канона. Тогда влиятельная организация «Десять колец», сравнимая по масштабам с «Гидрой», обернулась шуткой, а один из главных антагонистов Тони Старка оказался всего лишь ряженным актером. Сам ход выглядел смелым, но не все фанаты комиксов оценили подобные изменения. Хотя даже после этого «Десять колец» обещали вернуться и предстать чем-то большим, продолжая обрастать теориями и слухами. Смерть Железного человека сделала невозможным устроить знаменитое для многих противостояние. Попытаться положить конец очередным закулисным играм предстоит малоизвестному супергерою Шан-Чи, который тесно связан с самой секретной организацией.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» ощущается как полноценный старт новой фазы Marvel. В отличие от недавней «Черной вдовы», как бы соединяющей прошлое и будущее, новая картина почти не оглядывается назад и предлагает самостоятельную историю. Все связи ограничиваются лишь проникновенным диалогом о половине стертого человечества и появлением нескольких знакомых персонажей, не влияющих на сюжет. Перед нами сольник, не заигрывающий с киновселенной и полностью концентрирующийся на новичке, который начинает протаптывать новый супергеройский путь.

Шан-Чи и легенда десяти колец

Издалека «Шан-Чи» очень напоминает «Черную Пантеру», правда, на этот раз ставка сделана на азиатский рынок. Глубокого погружения в восточную культуру не случилось. Все выглядит скорее импортным рекламным роликом, вдохновленным фильмами «Дом летающих кинжалов», «Герой» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Минусом это может стать лишь для самой студии, имеющей проблемы с прокатом в Китае. Остальные заметят только плюсы. Самое важное нововведение коснулось экшена. В «Шан-Чи» много эффектных боевых сцен, без ярко выраженной графики, что позволяет им выглядеть намного естественнее и свежее других картин франшизы. Помогает и музыка, которая отлично «качает», создавая динамику смешением рэпа и электроники.

Сама история оказывается довольно предсказуемой, рассказывая о вечных проблемах отцов и детей, поисках культурной идентичности и своего места под солнцем. Но простота не портит впечатление. За этим скрывается большое количество душевности и трогательности, с драмой, формирующей нового супергероя, и милыми посиделками в караоке. Придает легкости новой картине и отличный юмор, важной частью которого будет героиня Аквафины, постоянно удивляющаяся и комментирующая происходящее. Поддерживает ее прекрасный Бен Кингсли, воплотивший роль местного шута, давно сошедшего с ума. Неожиданным становится большое количество феменизма, отлично вплетенного в сюжет. Здесь на первый план выходит сестра Шан-Чи, постоянно находящаяся в тени брата, несмотря на свои достижения. Ее история переплетается с той самой культурой и взглядами отца, живущего уже не одну тысячу лет и не готового смотреть на этот мир свежим взглядом.

Сравнении с «Пантерой» заслуживает и финал картины. Тут нас вновь ждет очередная эффектная битва добра со злом, но на этот раз студия как будто попыталась исправить предыдущие ошибки. Сражение больше не смущает огромными пустыми пространствами, уменьшающими масштаб, и выглядит более впечатляюще. Правда, здесь тоже предстоит столкнуться со средней графикой, но если в прошлый раз Marvel предложили наблюдать за дракой двух плохо анимированных фигурок, то на этот раз все спасает дизайн. «Главным боссом» становится по-настоящему отвратительная и пугающая тварь, а все происходящее оборачивается схваткой громадных монстров на манер «Годзиллы против Конга». Некоторая визуальная смелость, не типичная для киновселенной, вселяет надежды в сиквел «Доктора Стрэнджа» и дарит призрачную возможность увидеть не менее жуткие решения в «Мультивселенной безумия».

Шан-Чи и легенда десяти колец

Локальность истории Шан-Чи не мешает ему обозначать новые направления движения киновселенной. Правда не стоит ждать чего-то большого. История стоит в стороне от крупного события, связанного с нестабильностью мультиверса, обозначившейся в сериалах и оказавшейся главной проблемой триквела «Человека-паука». Зато становится понятно, что одним из главных связующих звеньев всех супергероев будет Вонг, помощник Доктора Стрэнджа. Важным также окажется и артефакт Десяти колец, явно таящий в себе множество секретов. Ну и по традиции картина имеет 2 сцены после титров, так что в зале придется сидеть до самого конца.

Изначально «Шан-Чи и легенда десяти колец» выглядел абсолютно необязательной картиной, но чутье и опыт Marvel смогли превратить его в отличный сольник для малоизвестного героя. Здесь полно эффектных драк и красивой культуры востока, а главное — не ощущается усталости от большой франшизы. Перед нами полноценный старт новой фазы и отличный пример развлекательного кино, которое способно понравиться не только фанатам, но и простому зрителю, не знакомому с предыдущими картинами.