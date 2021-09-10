Последняя дуэль, 2021

5 причин посмотреть фильм «Последняя дуэль»
«Последняя дуэль» — работа признанного классика мирового кинематографа, остающегося одним из наиболее плодовитых режиссеров Голливуда. Ридли Скотт возвращается к концепции своего великого фильма «Гладиатор», на сей раз помещая драму о кровавых поединках в средневековый сеттинг.
Воссоединение знаменитых друзей Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, неоднократно появлявшихся вместе на экране. Отличная возможность лицезреть артистов в непривычном для них антураже XIV века.
Съемки проходили в средневековых сооружениях, дошедших до наших дней в первозданном виде. В кадре мелькают такие памятники культуры, как замок Берзе-ле-Шатель, замок Кэйр, графство Мит и аббатство Бектив.
Очередная яркая роль Адама Драйвера — одного из наиболее востребованных и разносторонних актеров современности. В его послужной список входят такие непохожие друг на друга картины, как «Аннетт», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Брачная история», удостоенные наград на ведущих кинофестивалях планеты.
Возвращение на большие экраны британки Джоди Комер из популярного телесериала «Убивая Еву». Зрители также могли увидеть ее в комедийном блокбастере «Главный герой» 2021 года.
Кинокартина основана на одноименном романе Эрика Джагера, опубликованном в 2004 году. Книга посвящена истории дуэли начала 1386 года с участием Жана де Карружа и Жака Ле Гри. Причина конфликта — обвинение Ле Гри в изнасиловании Маргариты, жены де Карружа. Согласно обычаям тех лет, правым считался тот, кто оставался после поединка в живых. Если бы де Карруж проиграл, его супругу бы сожгли за ложное обвинение.
Поединок Ле Гри и де Карружа превратился во Франции в национальную легенду и породил немало споров среди ведущих историков планеты.
Первым кандидатом на пост режиссера был Фрэнсис Лоуренс, тогда как над сценарием работал Шон Грант. Однако тот вариант не был реализован.
Актеры Дэймон и Аффлек не только сыграли ключевые роли, но и занимались адаптацией оригинального произведения. Творческий дуэт знаменит своим оскароносным сценарием к классической драме «Умница Уилл Хантинг».
Изначально планировалось, что премьера состоится зимой 2020 года, но из-за эпидемиологической ситуации в мире она была перенесена на октябрь 2021 года.
Съемки начались в феврале 2020 года во Франции и завершились в октябре на территории Ирландии.
Осенью 2021 года состоялся релиз еще одного фильма Ридли Скотта, байопика «Дом Gucci».
Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения.