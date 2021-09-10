Последняя дуэль, 2021

5 причин посмотреть фильм «Последняя дуэль»

«Последняя дуэль» — работа признанного классика мирового кинематографа, остающегося одним из наиболее плодовитых режиссеров Голливуда. Ридли Скотт возвращается к концепции своего великого фильма «Гладиатор», на сей раз помещая драму о кровавых поединках в средневековый сеттинг.

Воссоединение знаменитых друзей Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, неоднократно появлявшихся вместе на экране. Отличная возможность лицезреть артистов в непривычном для них антураже XIV века.

Съемки проходили в средневековых сооружениях, дошедших до наших дней в первозданном виде. В кадре мелькают такие памятники культуры, как замок Берзе-ле-Шатель, замок Кэйр, графство Мит и аббатство Бектив.

Очередная яркая роль Адама Драйвера — одного из наиболее востребованных и разносторонних актеров современности. В его послужной список входят такие непохожие друг на друга картины, как «Аннетт», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Брачная история», удостоенные наград на ведущих кинофестивалях планеты.

Возвращение на большие экраны британки Джоди Комер из популярного телесериала «Убивая Еву». Зрители также могли увидеть ее в комедийном блокбастере «Главный герой» 2021 года.