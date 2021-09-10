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The Last Duel

Последняя дуэль, 2021

2021 / США
7.9 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Историческая драма Ридли Скотта о рыцарях и чести
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Последняя дуэль»

«Последняя дуэль» — работа признанного классика мирового кинематографа, остающегося одним из наиболее плодовитых режиссеров Голливуда. Ридли Скотт возвращается к концепции своего великого фильма «Гладиатор», на сей раз помещая драму о кровавых поединках в средневековый сеттинг.

Воссоединение знаменитых друзей Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, неоднократно появлявшихся вместе на экране. Отличная возможность лицезреть артистов в непривычном для них антураже XIV века.

Съемки проходили в средневековых сооружениях, дошедших до наших дней в первозданном виде. В кадре мелькают такие памятники культуры, как замок Берзе-ле-Шатель, замок Кэйр, графство Мит и аббатство Бектив.

Очередная яркая роль Адама Драйвера — одного из наиболее востребованных и разносторонних актеров современности. В его послужной список входят такие непохожие друг на друга картины, как «Аннетт», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Брачная история», удостоенные наград на ведущих кинофестивалях планеты.

Возвращение на большие экраны британки Джоди Комер из популярного телесериала «Убивая Еву». Зрители также могли увидеть ее в комедийном блокбастере «Главный герой» 2021 года.

Кинокартина основана на одноименном романе Эрика Джагера, опубликованном в 2004 году. Книга посвящена истории дуэли начала 1386 года с участием Жана де Карружа и Жака Ле Гри. Причина конфликта — обвинение Ле Гри в изнасиловании Маргариты, жены де Карружа. Согласно обычаям тех лет, правым считался тот, кто оставался после поединка в живых. Если бы де Карруж проиграл, его супругу бы сожгли за ложное обвинение.

Поединок Ле Гри и де Карружа превратился во Франции в национальную легенду и породил немало споров среди ведущих историков планеты.

Первым кандидатом на пост режиссера был Фрэнсис Лоуренс, тогда как над сценарием работал Шон Грант. Однако тот вариант не был реализован.

Актеры Дэймон и Аффлек не только сыграли ключевые роли, но и занимались адаптацией оригинального произведения. Творческий дуэт знаменит своим оскароносным сценарием к классической драме «Умница Уилл Хантинг».

Изначально планировалось, что премьера состоится зимой 2020 года, но из-за эпидемиологической ситуации в мире она была перенесена на октябрь 2021 года.

Съемки начались в феврале 2020 года во Франции и завершились в октябре на территории Ирландии.

Осенью 2021 года состоялся релиз еще одного фильма Ридли Скотта, байопика «Дом Gucci».

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения.

7.9 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 10 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Джоди Комер
Джоди Комер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последняя дуэль 5 постеров
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Последняя дуэль
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Наша рецензия
Сэр Ридли Скотт представил очередное кино на историческую тему, где главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Джоди Комер. Таинственность и холодность Средних веков, полное отсутствие эмансипации и три разные точки зрения на тему реальности изнасилования. Сложно, медленно, но не сразу хорошо. Между двумя рыцарями Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри всегда были недомолвки, но они все равно считали себя друзьями. Их вечная война однажды перешла все границы.…
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Ирина Котова 19 ноября 2021, 19:27
Превосходный фильм, и хотя некоторые сцены в фильме повторяются по задумке автора несколько раз, демонстрируя зрителю различие в восприятии ситуации… Читать дальше…
p_bear 19 ноября 2021, 11:49
Очень многослойный фильм. И увлекательный! До последнего не понятно, кто же солгал и кто рассчитается за эту ложь…
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саундтрек фильма Последняя дуэль
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21 марта 2022 11:10
Работа над «Домом Gucci» далась Адаму Драйверу тяжелее, чем съемки в «Аннетт» и «Последней дуэли» Он хотел «выбросить персонажа из своей системы и пойти домой».
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18 января 2022 15:55
Ридли Скотт отказался поработать над масштабным проектом Disney: «Я не снимаю фильмы о чародеях» Режиссер в очередной раз подтвердил приверженность серьезным работам. 
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17 января 2022 10:48
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