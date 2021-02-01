Иуда и чёрный мессия, 2021

В этом фильме показано, что Уильям О'Нил был водителем Фреда Хэмптона. В реальной жизни О'Нил был не водителем, а сотрудником службы безопасности.

Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилд изображали свои роли в возрасте 31 года и 29 лет соответственно. Однако Фреду Хэмптону на момент его смерти был всего 21 год, а Уильяму О'Нилу во время событий – всего 17.

Дэниэл Калуя, Лакит Стэнфилд и Лил Рел Ховери ранее работали вместе в фильме «Прочь» (2017).

Уильям О'Нил, продавший Фреда Хэмптона ФБР, был найден мертвым 15 января 1990 года на месте автокатастрофы, произошедшей на межштатной автомагистрали 290. Ему было 40 лет. Хотя его смерть была признана самоубийством, жена Уильяма утверждала, что это случайность. О'Нил попытался совершить еще одну попытку самоубийства перед аварией – тогда ему помешали выпрыгнуть из окна второго этажа. Несмотря на то, что дядя О’Нила утверждал, будто тот испытывал чувство вины за работу с ФБР, сам О'Нил в нескольких интервью говорил, что у него нет верности «Черным пантерам».

Это второй фильм, выпущенный в 2020-х годах и посвященный Фреду Хэмптону и партии «Черные пантеры». Первым был «Суд над чикагской семеркой» (2020), где Келвин Харрисон сыграл небольшую роль Фреда Хэмптона. Однако фильм не об истории партии, а о процессе над «чикагской семеркой». В ленте упоминается убийство Хэмптона.

Дэниэл Калуя появлялся в фильме кинематографической вселенной Marvel «Черная пантера» (2018), который никак не связан с партией «Черные пантеры».

Во время сцены убийства Фред Хэмптон спит на идеально застеленной кровати. В реальной жизни Хэмптон спал на голом матрасе.

Биографический фильм о Фреде Хэмптоне разрабатывался в течение нескольких лет, и сценаристы братья Лукас и Уилл Берсон писали и покупали сценарии по отдельности с 2014 года. Версия Берсона была уже почти снята под руководством Ф. Гэри Грея, однако проект провалился, и фильм возглавил режиссер Шака Кинг.