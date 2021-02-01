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Иуда и чёрный мессия Иуда и чёрный мессия
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Judas and the Black Messiah

Иуда и чёрный мессия, 2021

2021 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Когда Фред Хэмптон, молодой энергичный активист, становится председателем иллинойского отделения партии «Черные пантеры», правительство, ФБР и полиция Чикаго моментально начинают за ним слежку. Но, чтобы предотвратить революцию, им необходимо отправить в стан «пантер» своего человека.

В конце 1960-х годов 17-летний мелкий преступник Уильям «Билл» О'Нил был арестован в Чикаго за попытку угона автомобиля под видом федерального офицера. Вскоре к нему обращается специальный агент ФБР Рой Митчелл, который предлагает снять все обвинения с мужчины, если он будет работать под прикрытием в их бюро. О'Нилу поручено проникнуть в иллинойское отделение партии «Черные пантеры» под руководством Фреда Хэмптона, чтобы докладывать властям всю информацию и сообщать о планах мятежников.

Герой соглашается и начинает сближаться с главой партии, который как раз работает над созданием союзов с соперничающими бандами и группами ополченцев, расширяя охват сообщества. Сильные, убедительные ораторские способности Хэмптона в конечном итоге помогают сформировать многорасовую «Радужную коалицию», а О'Нил тем временем начинает передавать информацию Митчеллу, который в ответ дает ему деньги. После перестрелки представителей «Черных пантер» с полицией шпион ФБР хочет перестать быть информатором, но ему не позволяют этого сделать, предупреждая, что иначе его новые друзья из радикальной организации узнают, кто он на самом деле, и непременно ему отомстят. Герою ничего не остается, кроме как продолжать помогать полиции против своей воли.

 

 

В этом фильме показано, что Уильям О'Нил был водителем Фреда Хэмптона. В реальной жизни О'Нил был не водителем, а сотрудником службы безопасности.

Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилд изображали свои роли в возрасте 31 года и 29 лет соответственно. Однако Фреду Хэмптону на момент его смерти был всего 21 год, а Уильяму О'Нилу во время событий – всего 17.

Дэниэл Калуя, Лакит Стэнфилд и Лил Рел Ховери ранее работали вместе в фильме «Прочь» (2017).

Уильям О'Нил, продавший Фреда Хэмптона ФБР, был найден мертвым 15 января 1990 года на месте автокатастрофы, произошедшей на межштатной автомагистрали 290. Ему было 40 лет. Хотя его смерть была признана самоубийством, жена Уильяма утверждала, что это случайность. О'Нил попытался совершить еще одну попытку самоубийства перед аварией – тогда ему помешали выпрыгнуть из окна второго этажа. Несмотря на то, что дядя О’Нила утверждал, будто тот испытывал чувство вины за работу с ФБР, сам О'Нил в нескольких интервью говорил, что у него нет верности «Черным пантерам».

Это второй фильм, выпущенный в 2020-х годах и посвященный Фреду Хэмптону и партии «Черные пантеры». Первым был «Суд над чикагской семеркой» (2020), где Келвин Харрисон сыграл небольшую роль Фреда Хэмптона. Однако фильм не об истории партии, а о процессе над «чикагской семеркой». В ленте упоминается убийство Хэмптона.

Дэниэл Калуя появлялся в фильме кинематографической вселенной Marvel «Черная пантера» (2018), который никак не связан с партией «Черные пантеры».

Во время сцены убийства Фред Хэмптон спит на идеально застеленной кровати. В реальной жизни Хэмптон спал на голом матрасе.

Биографический фильм о Фреде Хэмптоне разрабатывался в течение нескольких лет, и сценаристы братья Лукас и Уилл Берсон писали и покупали сценарии по отдельности с 2014 года. Версия Берсона была уже почти снята под руководством Ф. Гэри Грея, однако проект провалился, и фильм возглавил режиссер Шака Кинг.

Преступник Уильям О’Нил в попытке избежать заключения соглашается на сделку с ФБР. Его отправляют следить за деятельностью радикальной организации «Чёрные пантеры» в Чикаго. О’Нил втирается в доверие к их лидеру Фреду Хэмптону и начинает сеять раздор изнутри.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 февраля 2021
Премьера в мире 1 февраля 2021
Стрим-сервис HBO Max
Режиссер
Шака Кинг
В ролях
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Мартин Шин
Мартин Шин
Эштон Сандерс
Эштон Сандерс
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Иуда и чёрный мессия
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