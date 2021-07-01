Клаустрофобы 2: Лига выживших, 2021

Кассовые сборы первого фильма «Клаустрофобы», который вышел в 2019 году, составили более 150 миллионов долларов при бюджете в 9 миллионов.

Исполнители главных ролей в предыдущем фильме – актеры Логан Миллер и Тейлор Расселл – повторят свои роли в сиквеле.

В феврале 2019 года, менее чем через два месяца после премьеры первого фильма и его абсолютного успеха в прокате, стало известно, что создатели «Клаустрофобов» уже готовы снимать продолжение картины.

Режиссерское кресло сиквела снова занял Адам Робител, а сценаристом выступил Брэги Ф. Шут.

Продюсером фильма выступил Нил Х. Мориц.

Режиссер Адам Робител признавался, что одна из главных проблем производственной команды при разработке фильма заключалась в том, что не получалось решить, как построить абсолютно новые квест-комнаты таким образом, чтобы они не были похожи на предыдущие и оказались даже лучше, чем в первой части. Робител специально в одной из последних сцен первой картины показал квест-комнату, которая внешне отдаленно напоминала самолет. Эта была отсылка на будущее, чтобы у режиссера была зацепка, как развить в сиквеле идею о том, что организация «Минос», которая стоит за всеми ловушками, на самом деле куда более масштабная и могущественная.

Премьера фильма изначально должна была состояться в апреле 2020 года. Однако из-за пандемии дата релиза несколько раз сдвигалась на неопределенный срок. В итоге выход картины сначала был назначен на 2022 год, но позднее было принято решение переместить ее на июль 2021 года.