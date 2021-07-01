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Клаустрофобы 2: Лига выживших Клаустрофобы 2: Лига выживших
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Клаустрофобы 2: Лига выживших, 2021

2021 / США
8.1 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Продолжение психологического триллера о смертельноопасном квесте
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередной фильм Адама Робитела является продолжением психологического триллера «Клаустрофобы», который стал абсолютным кассовым хитом и успел навести немало ужаса на зрителей по всему миру. Напомним, что в первой картине шестеро незнакомцев получили таинственные черные ящики с приглашением принять участие в иммерсивном квесте и выиграть круглую сумму. Запертые в нескольких комнатах с экстремальными условиями, участники открывали секреты квеста и постепенно понимали, что оказались тут совсем не случайно, а сражаться им нужно не только за главный приз, но и возможность выйти из ловушки живыми. Все закончилось подготовкой к предстоящему продолжению, когда главные герои Зои и Бен отправились в Нью-Йорк, чтобы расследовать деятельность таинственных сил, стоящих за смертельным квестом. Было ясно, что мастер головоломок не закончил с ними, поэтому продолжение истории начнется прямо с того места, где финишировал первый фильм. Во второй части шесть человек снова окажутся запертыми в огромной ловушке-загадке. Они будут стараться пройти все испытания до тех пор, пока не начнут осознавать, что, возможно, они все уже пытались пройти квест раньше. Поскольку организация «Минос» создает новую игру, в которой показатель выживаемости составляет всего 4%, Зои и Бена на этот раз снова ожидает разрушительное и опасное путешествие, так как загадочная фигура, стоящая за всем этим, явно хочет смерти обоих персонажей. Выжившим нельзя позволить уйти во второй раз, ведь они теперь знают слишком много.

Кассовые сборы первого фильма «Клаустрофобы», который вышел в 2019 году, составили более 150 миллионов долларов при бюджете в 9 миллионов.

Исполнители главных ролей в предыдущем фильме – актеры Логан Миллер и Тейлор Расселл – повторят свои роли в сиквеле.

В феврале 2019 года, менее чем через два месяца после премьеры первого фильма и его абсолютного успеха в прокате, стало известно, что создатели «Клаустрофобов» уже готовы снимать продолжение картины.

Режиссерское кресло сиквела снова занял Адам Робител, а сценаристом выступил Брэги Ф. Шут.

Продюсером фильма выступил Нил Х. Мориц.

Режиссер Адам Робител признавался, что одна из главных проблем производственной команды при разработке фильма заключалась в том, что не получалось решить, как построить абсолютно новые квест-комнаты таким образом, чтобы они не были похожи на предыдущие и оказались даже лучше, чем в первой части. Робител специально в одной из последних сцен первой картины показал квест-комнату, которая внешне отдаленно напоминала самолет. Эта была отсылка на будущее, чтобы у режиссера была зацепка, как развить в сиквеле идею о том, что организация «Минос», которая стоит за всеми ловушками, на самом деле куда более масштабная и могущественная.

Премьера фильма изначально должна была состояться в апреле 2020 года. Однако из-за пандемии дата релиза несколько раз сдвигалась на неопределенный срок. В итоге выход картины сначала был назначен на 2022 год, но позднее было принято решение переместить ее на июль 2021 года.

Шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

8.1 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 сентября 2021
Премьера онлайн 8 сентября 2021
Премьера в мире 1 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Адам Робител
Адам Робител
В ролях
Тейлор Расселл
Тейлор Расселл
Логан Миллер
Логан Миллер
Изабель Фурман
Изабель Фурман
Томас Кокерел
Томас Кокерел
Холлэнд Роден
Холлэнд Роден
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клаустрофобы 2: Лига выживших 5 постеров
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Клаустрофобы 2: Лига выживших смотреть онлайн

Клаустрофобы 2: Лига выживших
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Наша рецензия
После событий первой части пара выживших героев Зоуи (Тейлор Расселл) и Бен Миллер (Логан Миллер) всё ещё не могут отойти от произошедшего. Девушка твёрдо решила, что должна вывести на чистую воду организацию «Минос», устраивающую смертельные квесты. Кажется, что ей удалось найти убежище злодеев. Но когда Зоуи и Бен попадают на место назначения, выясняется, что они стали участниками нового квеста. Вместе с ними смертельные ловушки будут проходить люди, выжившие в других подобных…
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Евгений Федоров 10 сентября 2021, 10:17
Если честно вообще не понятно кто эти люди пищащие от восторга от этого фильма. Третьесортное кинцо с попыткой подвязать в сюжет идею из «пилы» и… Читать дальше…
Алиса Додон 28 апреля 2019, 23:22
Посмотрели сейчас. Впечатлений куча. Моментов много, чтобы тоже поразмыслить как игроки. Уау. Загадки. Предположения. Страх. Выживание. Нервы.… Читать дальше…
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саундтрек фильма Клаустрофобы 2: Лига выживших
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Это происходит снова»: Вышел трейлер «Клаустрофобов 2: Лига выживших» Выжившим придется принять участие в смертельном турнире, главный приз в котором — жизнь.
Написать
27 мая 2021 10:36
Студия Sony показала первые кадры из «Клаустрофобов 2», а также представила официальный синопсис В продолжении вернутся знакомые герои.
Написать
25 мая 2021 16:26
Релиз хоррор-триллера «Клаустрофобы 2» перенесен на лето Это на полгода раньше изначально запланированной даты.
Написать
27 апреля 2021 15:09
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