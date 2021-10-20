Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Неисправимый Рон»: Рецензия Киноафиши

«Неисправимый Рон»: Рецензия Киноафиши

20 октября 2021 15:59
«Неисправимый Рон»: Рецензия Киноафиши

Как научить робота дружбе?

В недалеком будущем крупная IT-компания «Бабл» придумывает инновационное устройство — Б-бот. Новая разработка должна положить конец одиночеству, ведь главная цель робота — помочь детям легко находить друзей благодаря продвинутой системе алгоритмов. Единственным страдальцем в школе оказывается Барни, родители которого поначалу не хотят покупать ему современный девайс. Постепенно им приходится уступить, чтобы исполнить желание своего сына, вот только Б-бот не становится решением всех проблем. Барни достается бракованный экземпляр с ограниченным функционалом и отсутствием подключения к сети. Мальчик берется за невыполнимую задачу — попытаться самостоятельно объяснить роботу, как необходимо вести себя в обществе и что такое дружба. Правда, последнее станет открытием и для Барни, ведь это дорога с двухсторонним движением.

«Неисправимый Рон» — дебютный мультфильм новой анимационной студии Locksmith Animation, выпущенный 20th Century Studios. Он как будто занимает пустующее место простоты в анимационном блоке Disney. Под собственным брендом корпорация выпускает большие и красочные проекты. За инновации и эффектные сюжеты отвечает Pixar. «Неисправимый Рон» стоит чуть в стороне, предлагая очень базовую и трогательную историю для всей семьи, лишенную чего-то особенного. Несмотря на такой подход без изысков, мультфильм хочет быть актуальным и в первую очередь хочет разговаривать с детьми, лишь перешептываясь с воспоминаниями родителей о былых школьных временах. Хотя еще им дают возможность кивать в унисон происходящему и поддакивать мысли: «Да, действительно, хватит уже сутками напролет пялиться в свои гаджеты».

«Неисправимый Рон»: Рецензия Киноафиши
Неисправимый Рон

Мультфильм не пытается вести тонкого разговора со зрителем. Центральные темы будет две: что такое дружба и какое место в нашей жизни занимают современные технологии. Выводы окажутся очень приторными. Гаджеты не должны превращаться в инструмент бездумного ублажения. Для детей намного ценнее живой компаньон, такая продвинутая версия тамагочи, помогающая стать лучше и открывать окружающий мир, а не убегать от него. Спасают подобные размышления лишь большое количество трогательных моментов и семейный юмор главными звездами в виде безумных родственников. Самым точным попаданием окажется осенняя атмосфера, которую можно уловить не только во времени года, полном желтых листьев, но и в окружающей меланхоличности. Это позволяет «Неисправимому Рону» все-таки отыскать свой баланс, не давая нам совсем заскучать от нравоучений и позволяя развлечься местным приключением.

Графика тоже не пытается выделяться. Будет непросто разглядеть минусы и столь же сложно отыскать что-то запоминающееся. Дизайн роботов выглядит скорее утилитарным. Вся яркость местного IT-гиганта ощущается как очередные стереотипы. От последних страдают и дети, кажется, прибывшие из середины нулевых.

«Неисправимый Рон»: Рецензия Киноафиши
Неисправимый Рон

Самое главное, не ожидать много. Перед нами мультфильм скорее в духе позднего DreamWorks. Трогательный, обаятельный и увлекательный, но, к сожалению, одноразовый. Его идеально описывает слово «приятный». Он позволяет получить удовольствие «здесь и сейчас» и очень быстро забудется, стоит вам отвлечься на любую крупную премьеру. Для первого раза это отличный результат, ведь мультфильм все-таки хочется сравнивать с лучшими представителями индустрии. Возможно, под чутким руководством Disney нас ждет рождение новой большой анимационной студии.

«Неисправимый Рон» понравится поклонникам трогательных семейных мультфильмов, которые разговаривают со зрителем максимально доступным языком.

Константин Киценюк
Константин Киценюк
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали