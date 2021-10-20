«Неисправимый Рон»: Рецензия Киноафиши

В недалеком будущем крупная IT-компания «Бабл» придумывает инновационное устройство — Б-бот. Новая разработка должна положить конец одиночеству, ведь главная цель робота — помочь детям легко находить друзей благодаря продвинутой системе алгоритмов. Единственным страдальцем в школе оказывается Барни, родители которого поначалу не хотят покупать ему современный девайс. Постепенно им приходится уступить, чтобы исполнить желание своего сына, вот только Б-бот не становится решением всех проблем. Барни достается бракованный экземпляр с ограниченным функционалом и отсутствием подключения к сети. Мальчик берется за невыполнимую задачу — попытаться самостоятельно объяснить роботу, как необходимо вести себя в обществе и что такое дружба. Правда, последнее станет открытием и для Барни, ведь это дорога с двухсторонним движением.

«Неисправимый Рон» — дебютный мультфильм новой анимационной студии Locksmith Animation, выпущенный 20th Century Studios. Он как будто занимает пустующее место простоты в анимационном блоке Disney. Под собственным брендом корпорация выпускает большие и красочные проекты. За инновации и эффектные сюжеты отвечает Pixar. «Неисправимый Рон» стоит чуть в стороне, предлагая очень базовую и трогательную историю для всей семьи, лишенную чего-то особенного. Несмотря на такой подход без изысков, мультфильм хочет быть актуальным и в первую очередь хочет разговаривать с детьми, лишь перешептываясь с воспоминаниями родителей о былых школьных временах. Хотя еще им дают возможность кивать в унисон происходящему и поддакивать мысли: «Да, действительно, хватит уже сутками напролет пялиться в свои гаджеты».

Неисправимый Рон

Мультфильм не пытается вести тонкого разговора со зрителем. Центральные темы будет две: что такое дружба и какое место в нашей жизни занимают современные технологии. Выводы окажутся очень приторными. Гаджеты не должны превращаться в инструмент бездумного ублажения. Для детей намного ценнее живой компаньон, такая продвинутая версия тамагочи, помогающая стать лучше и открывать окружающий мир, а не убегать от него. Спасают подобные размышления лишь большое количество трогательных моментов и семейный юмор главными звездами в виде безумных родственников. Самым точным попаданием окажется осенняя атмосфера, которую можно уловить не только во времени года, полном желтых листьев, но и в окружающей меланхоличности. Это позволяет «Неисправимому Рону» все-таки отыскать свой баланс, не давая нам совсем заскучать от нравоучений и позволяя развлечься местным приключением.

Графика тоже не пытается выделяться. Будет непросто разглядеть минусы и столь же сложно отыскать что-то запоминающееся. Дизайн роботов выглядит скорее утилитарным. Вся яркость местного IT-гиганта ощущается как очередные стереотипы. От последних страдают и дети, кажется, прибывшие из середины нулевых.

Неисправимый Рон

Самое главное, не ожидать много. Перед нами мультфильм скорее в духе позднего DreamWorks. Трогательный, обаятельный и увлекательный, но, к сожалению, одноразовый. Его идеально описывает слово «приятный». Он позволяет получить удовольствие «здесь и сейчас» и очень быстро забудется, стоит вам отвлечься на любую крупную премьеру. Для первого раза это отличный результат, ведь мультфильм все-таки хочется сравнивать с лучшими представителями индустрии. Возможно, под чутким руководством Disney нас ждет рождение новой большой анимационной студии.

«Неисправимый Рон» понравится поклонникам трогательных семейных мультфильмов, которые разговаривают со зрителем максимально доступным языком.