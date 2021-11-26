Меню
Дата публикации: 8 июля 2021
Энканто – Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.
User 26 ноября 2021, 17:06
Оценка
Весь фильм поют…
26 ноября 2021, 17:06 Ответить
rishikeshbox 28 ноября 2021, 10:07
Оценка
Мюзикл. Мило. Глубины один слой. Причинно-следственная около никак. Для пятилеток.
28 ноября 2021, 10:07 Ответить
30 ноября 2021, 10:48
Для ребятишек - окей.
30 ноября 2021, 10:48 Ответить
One Love 1 декабря 2021, 12:06
Оценка
Сам по себе классный мультфильм, но концовки не хватило немного 😊
1 декабря 2021, 12:06 Ответить
Станислав Ян 1 декабря 2021, 14:36
Оценка
Ну уж очень много песен. Мульт красочный, дочери очень понравилось.
1 декабря 2021, 14:36 Ответить
britova1977 2 декабря 2021, 06:59
Оценка
Лучший мультфильм☺️🌈❤️но я на него не смогу пойти потому что я болею и смогу посмотреть только дома😌🌈🧁
2 декабря 2021, 06:59 Ответить
Настя Москвитина 4 декабря 2021, 06:49
Оценка
ЛУЧШИЙ МУЛЬТФИЛЬМ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ! (мне 17 лет и было безумно интересно смотреть!)
4 декабря 2021, 06:49 Ответить
Елена Несмеева 4 декабря 2021, 15:30
Оценка
Мультфильм очень понравился, много прекрасных песен, огромная палитра эмоций, чувств. Нисколько не пожалела потраченного времени, готова даже пересмотреть его. Рекомендую.
4 декабря 2021, 15:30 Ответить
lobova-1982 6 декабря 2021, 22:09
Оценка
Ооочень хороший мультик 👍
6 декабря 2021, 22:09 Ответить
Наталья Семенова 18 декабря 2021, 09:30
Оценка
Прекрасный мультфильм! Впечатления очень хорошие.
18 декабря 2021, 09:30 Ответить
Наталья Семенова 18 декабря 2021, 09:32
Оценка
И не важно сколько кому лет. Есои любишь смотреть мультфильмы, да ещё и с детства, будешь смотреть с удовольствием.
Так что рекомендую. ☝️
18 декабря 2021, 09:32 Ответить
User 19 декабря 2021, 09:20
Оценка
Супер мультик! Мне очень понравился) дисней это любовь с детства❤️
19 декабря 2021, 09:20 Ответить
User 4 января 2022, 17:39
Оценка
Супер
4 января 2022, 17:39 Ответить
adilova90-u 24 января 2022, 02:03
Оценка
Классный мультик
24 января 2022, 02:03 Ответить
