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Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
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Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время избежали наказания при помощи денег и влияния. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

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Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 декабря 2021
Премьера в мире 27 декабря 2021
Возраст 12+
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Режиссер
Олег Трофим
Олег Трофим
В ролях
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Александр Сетейкин
Александр Сетейкин
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия 1 постер
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