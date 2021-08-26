«Щенячий патруль в кино»: Рецензия Киноафиши

В небольшом провинциальном городке Городе Приключений не привыкли вызывать пожарных или полицию при чрезвычайных происшествиях. У них есть Щенячий патруль. Смелые щенята под руководством харизматичного лидера Райдера, оснащённые оборудованием, которому позавидует даже Бэтмен, не боятся ничего и всегда готовы прийти на помочь. Любой житель Города Приключений любит Щенячий патруль, вот они слева направо: Райдер, Гонщик, Маршалл, Крепыш, Рокки, Зума, Скай. Когда в большом Городе Приключений власть захватывает злобный и глупый мэр Хамдингер, Щенячий патруль не может оставить благодарных поклонников в беде.

«Щенячий патруль» – большая медиафраншиза, основанная каналом Nickelodeon и начатая в 2013 году с одноимённого мультсериала, успешно идущего и в России сейчас. Думается, что многим родителям, имеющим детей до 10-12 лет вполне знакома эта история. Конечно, любое развитие подобного рода медиафраншиз логично упирается в создание полнометражки. «Щенячий патруль в кино» аккумулирует все плюсы и минусы, в принципе свойственные этой истории. Это беспредельно милое и добродушное кино с потешно-нелепым злодеем, для пущей нелепости периодически остающимся без штанов, легким юмором и супер-милыми щенятами.

Щенячий патруль в кино

Для большей драматичности добавлен личностный конфликт лидера пёсьего коллектива Гонщика. Можно сказать, что он столкнулся с кризисом маскулинности и героизма, снова оказавшись в большом городе, где когда-то он скитался бездомным испуганным щенком. Эта драматическая линия оказывается грамотно вписанной в канву сюжета, не перегибая с трагизмом: всё же понятно, что мультфильм рассчитан на восприимчивого юного зрителя.

Хорошо поставлен в мультфильме экшен, операции по спасению людей сделаны оригинально и разнообразно. Это разнообразие определяется идиотичностью замыслов мэра Хамдингера, то разгоняющего тучи над городом (какой неожиданный отечественный контекст открывается российскому зрителю), то добавляющий в наземное метро виражи, то ещё что. Опять же, взрослому зрителю вполне понятен исход всех этих ситуаций, но для зрителя более юного саспенса, кажется, вполне хватает.

Щенячий патруль в кино

«Щенячий патруль в кино», конечно, сделан не для того, чтобы сказать новое слово в анимации, а чтобы поднять продажи игрушек и прочего мерча франшизы (это один раз даже малость обыгрывается в сюжете – Райдер объясняет, откуда у них деньги на все эти технологии), но это милое и непритязательное кино, и именно в его принципиальной детскости главный его плюс. Даже взрослый зритель при нужном настроении с большим удовольствием окажется в этом сказочном милом мирке. Но, конечно, целевая аудитория фильма – дети. Особенно, если дети смотрели сериал.