«Телохранитель жены киллера»: Рецензия Киноафиши

Подвиг Майкла Брайса, доставившего опасного свидетеля в зал суда, не принес заслуженного признания в профессиональных кругах. Вместо этого ему приостановили рабочую лицензию в ожидании окончательного решения комиссии телохранителей. В это непростое время, пытаясь избавиться от навязчивых кошмаров, Майкл решает последовать совету психотерапевта и отдохнуть на тихом итальянском пляже. Но его спокойствие нарушает жена Кинкейда, которая затягивает Брайса в новый круговорот безумия. Им предстоит освободить Дариуса из лап местной мафии, но это лишь начало приключений. Троице придется поработать на Интерпол, ведь всему Евросоюзу грозит страшная опасность. Ему объявил войну Аристотель Пападопулос, мечтающий отомстить за унижение его родного дома — Греции. Возможно, если Майкл спасет Европу от опасного цифрового вируса, он сможет очистить свою репутацию и вновь вернуть себе статус элитного телохранителя, а также обрести настоящую семью.

Первая картина из-за главного злодея — диктатора Боснии (в русской версии, а в оригинале Беларуси) — спустя несколько лет стала выглядеть устрашающе и явно снизила общий комедийный тон фильма. Сиквел решает полностью отказаться от намека на серьезность и скромных попыток поговорить о ликах зла в очень жестоком мире. Теперь все подчинено безумствам и персонажам, доведенным до полного абсурда. Новый злодей в исполнении Антонио Бандераса — настоящий психопат, не думающий напоминать о суровой реальности. Он не пытается наводить подлинный страх, а тоже становится одним из развлекательных элементов. Над его внешним видом и манерами можно потешаться, чем и занимаются главные герои. Но даже этот яркий образ затмевает эпизодическое появление Моргана Фримана в довольно неожиданной роли.

Телохранитель жены киллера

Италия пошла картине на пользу. Приключение обретает свое лицо, в отличие от довольно безликой поездки по Европе из первой картины. Узкие улочки вносят разнообразие в погони и перестрелки, а живописные виды, напоминающие о Тоскане, дают перевести дух. Перед нами идеальные места для отпуска или медового месяца, способные поражать своей красотой даже в безостановочном экшене. На этот раз киллера и телохранителя ждет противостояние не с простыми головорезами, а их полными противоположностями, лучшими в своих сферах. Как и в оригинале, все подчинено зрелищности. Пули все так же весело и точно попадают в головы, а количество трупов будет только расти.

Изменений не претерпел лишь юмор, который можно разделить на две части. Первая — это все такие же диалоговые шутки, построенные на оскорблениях и сквернословии. При замене мата на приемлемые ругательства речь героев продолжает походить на разговор детей, старающихся одновременно быть крутыми и не вызвать гнев строгих родителей. Вторая состоит из комичных ситуаций с падениями, избиениями и другими разнообразными страданиями. Подавляющее большинство связанно с издевательствами над Райаном Рейнольдсом. Майкл Брайс окончательно превратился в истеричного невротика, думающего лишь о рабочем статусе и пытающегося разобраться с прошлым, которому в сиквеле уделено много времени. Формально все приключение становится сеансом психотерапии для главного героя, попыткой примириться с неуверенностью и познать себя.

Телохранитель жены киллера

«Телохранитель жены киллера» — сиквел, который решил отказаться от любой серьезности и превратиться в фарс. Это позволило добавить легкости, без зудящего дискомфорта, связанного с чрезмерной жестокостью главного злодея из первой картины. Теперь это полностью безбашенный экшен с большим количеством ярких персонажей, отличными летними видами и неплохим юмором. Картина понравится поклонникам Райана Рейнольдса и комедийных боевиков с запоминающимися главными героями.