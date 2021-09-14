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Venom: Let There Be Carnage

Веном 2, 2021

2021 / США
8.4 Оцените
380 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Фантастический боевик с Томом Харди о самом неоднозначном супергерое Marvel
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Причины посмотреть Факты О фильме

Зрители, досмотревшие первый фильм о Веноме до финальных титров, могли догадаться, что полноправным персонажем сиквела создатели планируют сделать симбионта Клетуса Кэссади по прозвищу Красная смерть, или Карнаж. 

Особенность, или собственная «фишка» Кэссади – кровавые надписи, которые он оставляет на местах убийств. Очевидно, что маньяк совершенно неконтролируем, и поэтому его содержат под особым надзоров в тюрьме Святого Квентина. 

К безумцу, представляющему угрозу для всего живого, попадает отделившийся от Венома клочок инопланетного симбионта и наделяет своего хозяина безграничной мощью. В отличие от Эдди Брока Клетус и симбионт не спорят друг с другом, а моментально срастаются в единую личность, в которой берут верх самые злобные качества обоих существ, и ее новое имя – Карнаж. 

Выбравшись на свободу, кроваво-красный монстр желает как можно скорее исполнить обещание, данное Броку ещё в тюрьме, и устроить бойню, какой мир до сих пор не видел. 

Спорный супергерой Веном должен остановить своего злейшего врага, который пришел навести хаос. 

Фильм продолжает концепцию отделения Marvel на студии Sony, где героями новых франшиз становятся бывшие злодеи. Режиссерское кресло в сиквеле занял сменивший на этом посту Рубена Фляйшера («Добро пожаловать в Zомбилэнд») Энди Серкинс, известный прежде всего своими актерскими ролями в фильмах Питера Джексона. 

Главные роли в картине исполнят звезды первой величины Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие. 

Режиссер фильма Энди Серкис находился и по другую сторону камеры в нескольких фильмах киновселенной Marvel в роли злодея Улисса Кло.

В 2018 году предполагалось, что Карнаж появится в первом фильме о Веноме, однако позже режиссер Рубен Фляйшер принял решение посвятить первую часть Эдди, Веному и их отношениям.

Несмотря на в целом отрицательную реакцию критиков на первый фильм, зрители были в восторге от того, как на экране были изображены отношения Эдди и Венома, и потому создатели приняли решение и вторую часть посвятить им.

На протяжении какого-то времени продюсер Мэттью Толмак говорил о вероятности того, что на волне популярности «Джокера», «Дэдпула» и «Логана» вторая часть «Венома» получит более высокий возрастной рейтинг, но позже сообщил, что этого не произойдет.

Вуди Харрельсон, соглашаясь на маленькую роль в сцене после титров «Венома», взял на себя огромный риск, так как таким образом почти гарантировал свое участие в следующем фильме, не имея возможности изучить его сценарий.

Работавший над второй частью «Венома» оператор Роберт Ричардсон сотрудничал с Оливером Стоуном и Мартином Скорсезе, снял больше половины фильмов Квентина Тарантино, а также был оператором режиссерского дебюта Серкиса «Дыши ради нас».

Том Харди принял участие в написании сценария вместе с Келли Марсел, которая занималась сценарием для другого фильма с его участием — «Бронсона».

Один из продюсеров, Эми Паскаль, несколько раз намекала на то, что, возможно, в скором времени Веном встретится с Человеком-пауком, и поэтому существует мнение, что это случится именно в фильме «Веном: Да будет Карнаж».

Мишель Уильямс, исполняющая роль Энн Вейинг, говорила о том, что хотела бы видеть в сиквеле больше Женщины-Венома.

Несмотря на недовольство некоторых фанатов, продюсер Ави Арад отметила, что не видит необходимости в присвоении фильму высокого возрастного рейтинга. По ее мнению, Карнаж — измученная душа, и в его истории важно не само кровопролитие, а мотивация героя. Создателям не хотелось изображать его как абсолютное зло, и они надеются, что зрители смогут ему посочувствовать.

Какая продолжительность фильма?

Фильм длится ровно 1 час 30 минут.

В каком году вышел фильм?

Мировая премьера фильма состоялась 14 сентября 2021 года. В России премьера прошла 30 сентября 2021 года.

Какой возрастной рейтинг у фильма?

16+

Кто режиссер фильма?

Режиссером фильма выступил Энди Серкис

Кто исполнил главную роль?

В главной роли в фильме снялся Том Харди

Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

8.4 Оцените
380 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 сентября 2021
Премьера онлайн 23 ноября 2021
Премьера в мире 14 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Энди Серкис
Энди Серкис
В ролях
Том Харди
Том Харди
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Веном 2 12 постеров
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Веном 2 смотреть онлайн

Веном 2
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за 1 рубль
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Наша рецензия
После победы над Карлтоном Дрейком и дружбы с Веномом Эдди Брок продолжает вести жалкое существование. Его журналистская карьера совсем угасала, любимая девушка все еще игнорирует, а новый «друг» лишь подкидывает проблем, постоянно пытаясь съесть людей. Шансом наладить жизнь становится эксклюзивное интервью с известным маньяком Клетусом Кэссиди. Он готов рассказать Броку детали еще нераскрытых дел и вновь сделать его звездой. Но один из визитов в тюрьму оборачивается проблемами и…
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consortium5 5 октября 2021, 16:58
Не рекомендую. Полный отстой, по сравнению с первой частью.
dzhema-anya 30 сентября 2021, 18:48
Фильм коротки, но ШИКАРНЫЙ! И хочу напомнить о СЦЕНЕ ПОСЛЕ ТИТРОВ!!!! Не забудьте и обязательно остантьесь ее посмотреть!!!!!! Шок!!!!!
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380 голосов
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