Веном 2, 2021

Зрители, досмотревшие первый фильм о Веноме до финальных титров, могли догадаться, что полноправным персонажем сиквела создатели планируют сделать симбионта Клетуса Кэссади по прозвищу Красная смерть, или Карнаж.

Особенность, или собственная «фишка» Кэссади – кровавые надписи, которые он оставляет на местах убийств. Очевидно, что маньяк совершенно неконтролируем, и поэтому его содержат под особым надзоров в тюрьме Святого Квентина.

К безумцу, представляющему угрозу для всего живого, попадает отделившийся от Венома клочок инопланетного симбионта и наделяет своего хозяина безграничной мощью. В отличие от Эдди Брока Клетус и симбионт не спорят друг с другом, а моментально срастаются в единую личность, в которой берут верх самые злобные качества обоих существ, и ее новое имя – Карнаж.

Выбравшись на свободу, кроваво-красный монстр желает как можно скорее исполнить обещание, данное Броку ещё в тюрьме, и устроить бойню, какой мир до сих пор не видел.

Спорный супергерой Веном должен остановить своего злейшего врага, который пришел навести хаос.

Фильм продолжает концепцию отделения Marvel на студии Sony, где героями новых франшиз становятся бывшие злодеи. Режиссерское кресло в сиквеле занял сменивший на этом посту Рубена Фляйшера («Добро пожаловать в Zомбилэнд») Энди Серкинс, известный прежде всего своими актерскими ролями в фильмах Питера Джексона.

Главные роли в картине исполнят звезды первой величины Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.