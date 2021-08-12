Не дыши 2, 2021

Режиссер Родольфо Саягес и сценарист Федерико Альварес, авторы картины 2016 года, возвращаются с продолжением леденящей душу истории о незрячем мужчине. Напомним, в первой части сюжет разворачивался вокруг группы молодых людей, которые решили забраться в дом к одинокому пожилому мужчине. Зная, что он незрячий, ребята собирались с легкостью украсть большую суму денег, которая, как им казалось, может быть спрятана в доме. Все должно было пройти как нужно, ведь кто бы им помешал в доме беспомощного мужчины, однако у хозяина были другие планы. В итоге грабители сами оказываются на месте жертв и пытаются найти выход из проклятого дома, потому что у старика есть гораздо более серьезные тайны, чем спрятанные деньги.
Во второй части старик возвращается с прежним желанием избавить этот мир от большого количества людей. Действие фильма на этот раз происходит спустя несколько лет после неудавшегося ограбления. После того, как стало понятно, что Нормана Нордстрема (Стивен Лэнг) долгое время недооценивали, зрители увидят, на что способен обделенный человек с непоколебимой волей к жизни. Кажется, что на пути его скрытой чудовищной стороны личности не может встать ничто и никто.
Однако ситуация меняется, потому что теперь вместе с Норманом живет маленькая девочка, которая осиротела во время страшного пожара. Благодаря решению ее приютить старик впервые чувствует давно забытое ощущение семьи, которое у него когда-то украл не справившийся с управлением пьяный водитель. Когда злоумышленники снова захотят проникнуть в его дом, Норман будет готов дать отпор непрошенным гостям.
В ноябре 2016 года после успеха первого фильма режиссер картины Федерико Альварес объявил, что он уже работает над продолжением, в котором он снова выступит качестве режиссера. Продюсер фильма Сэм Рэйми также подтвердил новости о предстоящем сиквеле и подчеркнул, что ему крайне понравилась идея, которую предложил режиссер.
В ноябре 2018 года режиссер Федерико Альварес признался, что у него уже готов сценарий, но работа над картиной еще не началась и, когда начнется, ему пока неизвестно.
В январе 2020 года стало известно, что из-за слишком загруженного графика и параллельной работы над фильмом «Зловещие мертвецы 2» Федерико Альварес был заменен на посту режиссера соавтором сценария Родольфо Саягесом.
Фильм является режиссерским дебютом для Родольфо Саягеса.
Актер Стивен Лэнг, готовясь к повторению роли Нормана Нордстрема, работал с Северо-восточной ассоциацией незрячих в Олбани, штат Нью-Йорк, чтобы точнее передать манеры слепого человека.
Съемки картины продлились с августа по октябрь 2020 года и проходили в сербском Белграде.
В июле 2020 года перед началом съемок актер Стивен Лэнг по прибытии в Сербию отправился на десятидневный карантин.
Работа над фильмом должна была начаться еще в апреле 2020 года, но была отложена из-за пандемии.
По словам сценариста Федерико Альвареса, к марту 2021 года пост-продакшн фильма уже был завершен.
В мае 2021 года стало известно, что к работе над фильмом вернулись композитор Роке Баньос, который написал музыку и для первого фильма, а также оператор Педро Луке.
Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но оказалось, что от прошлых грехов так просто не убежишь.