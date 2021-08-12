Не дыши 2, 2021

Режиссер Родольфо Саягес и сценарист Федерико Альварес, авторы картины 2016 года, возвращаются с продолжением леденящей душу истории о незрячем мужчине. Напомним, в первой части сюжет разворачивался вокруг группы молодых людей, которые решили забраться в дом к одинокому пожилому мужчине. Зная, что он незрячий, ребята собирались с легкостью украсть большую суму денег, которая, как им казалось, может быть спрятана в доме. Все должно было пройти как нужно, ведь кто бы им помешал в доме беспомощного мужчины, однако у хозяина были другие планы. В итоге грабители сами оказываются на месте жертв и пытаются найти выход из проклятого дома, потому что у старика есть гораздо более серьезные тайны, чем спрятанные деньги.

Во второй части старик возвращается с прежним желанием избавить этот мир от большого количества людей. Действие фильма на этот раз происходит спустя несколько лет после неудавшегося ограбления. После того, как стало понятно, что Нормана Нордстрема (Стивен Лэнг) долгое время недооценивали, зрители увидят, на что способен обделенный человек с непоколебимой волей к жизни. Кажется, что на пути его скрытой чудовищной стороны личности не может встать ничто и никто.

Однако ситуация меняется, потому что теперь вместе с Норманом живет маленькая девочка, которая осиротела во время страшного пожара. Благодаря решению ее приютить старик впервые чувствует давно забытое ощущение семьи, которое у него когда-то украл не справившийся с управлением пьяный водитель. Когда злоумышленники снова захотят проникнуть в его дом, Норман будет готов дать отпор непрошенным гостям.