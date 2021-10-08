«Семейка Аддамс: Горящий тур»: Рецензия Киноафиши

Несколько лет назад Universal Pictures выпустила очередной перезапуск «Семейки Аддамс». Критики и зрители почти единогласно окрестили его провальным – тот редкий случай, когда две эти категории оказались согласны. Одни говорили о слишком примитивной анимации, другие утверждали, что мультик напрочь лишился того, благодаря чему в полку фанатов семейства Аддамс в течение десятилетий только прибывало, – жутковатой, но тем не менее очень уютной атмосферы. В общем-то все эти претензии отчасти справедливы, хотя некоторые все-таки несколько драматизируют, когда топают ногами и кричат, что мол из-за этого ребута у поколений помоложе создастся неверное впечатление о том, каким должно быть семейство Аддамс. Сиквел тоже несколько хромает, но, по правде сказать, все равно доставляет удовольствие при просмотре.

Когда отец семейства Гомес (Оскар Айзек) начинает чувствовать, что его дети Вэнсдэй (Хлоя Грейс Морец) и Пагсли (в сиквеле Финна Вулфхарда заменил Джейвон Уолтон, хотя информация эта, конечно, интересна только тем, кто будет смотреть фильм на языке оригинала) начинают отдаляться от родителей, он объявляет всем, что они отправляются в роуд-трип по Америке. Как и любой, кто хотя бы раз оказывался в подобной ситуации, а особенно подросток, Вэнсдэй идея проводить с родственниками 24 часа в сутки в небольшом трейлере кажется невыносимой. Тем не менее Гомес невероятно вдохновлен, однако незадолго до отъезда Аддамсов к ним приходит адвокат (Уоллес Шоун), который представляет ученого Сайруса Стрэнджа (Билл Хейдер), который утверждает, что на самом деле Вэнсдэй его дочь.

Семейка Аддамс: Горящий тур

Пожалуй, ключевая беда фильма заключается в том, что две сюжетные линии – попыток Гомеса вновь сплотить свое семейство и выяснения Вэнсдэй, кто является ее настоящим отцом, – время от времени вытесняют друг друга. Они как бы переплетены между собой, но одна может занимать такое количество хронометража, что про вторую невольно забываешь. Такая неравномерность в какой-то момент начинает утомлять, и кажется, что следовало бы выбрать что-то одно, избавиться от нескольких сцен, и кино вышло бы задорнее.

На этот раз фокус смещается со всей слегка заполошной семейки на мрачную Вэнсдэй и не столько ее отношения с родственниками, сколько ее попытки ответить себе на извечный вопрос: «Кто я такая?» Отчасти это продолжение конфликта из первого фильма, но если прежде Вэнсдэй бунтовала против рамок, в которые ее хотели заключить родители, то теперь ее выводит из себя тот факт, что, несмотря на внешнее сходство с родней, у Вэнсдэй все меньше общего с ними, в особенности с отцом Гомесом. Она просила семью не приходить на научную ярмарку в школе – это и делают Аддамсы. Она «соблюдала социальную дистанцию с рождения», в то время как ее отец постоянно лезет обниматься и не может остановить поток своих dad jokes – батиных шуток, проще говоря.

Но, конечно, в этом всегда и были шарм и очарование Аддамсов: они всегда хотят как лучше. Даже Вэнсдэй: внешне угрожающая, хотя и маленькая, имеющая кукол вуду каждого члена своей семьи, она при этом не такой мизантроп до мозга костей, каким хочет казаться. Так, когда семья оказывается у Ниагарского водопада, Вэнсдэй использует одну из этих самых кукол, чтобы помочь Пагсли в общении с девочками, и потому заставляет его танцевать, что очень впечатляет окружающих. Потом она, правда, выбросила его прямо в водопад, но попытка все равно засчитана.

Семейка Аддамс: Горящий тур

Несмотря на некоторые просчеты, надо сказать, что собранная по новой команда сценаристов проделала неплохую работу над ошибками за прежний состав. Шутки стали смешнее (хотя некоторые все еще удручающе несмешные), а роуд-трип здорово вписывается в сюжет просто потому, что внешний нонконформизм Аддамсов оказывается помещен в самые крупные туристические точки США: Большой каньон, пляжи Майами и Салем (куда еще могло рвануть это семейство?). На фоне типичных посетителей этих мест Аддамсы, как всегда, выделяются следующим за ними шлейфом мрачности и умеренного сумасшествия, и это, пожалуй, один из самых увлекательных элементов мультфильма.

В общем-то сиквел по-прежнему рассчитан на семейный просмотр: детям наверняка понравится динамичность и яркость «Горящего тура», а для взрослых тут приготовлена масса референсов – от «Кэрри» до «Годзиллы против Конга». Не стоит рассчитывать на многое, но все-таки снова не очароваться странностями Аддамсов оказывается почти невозможно.