Щенячий патруль в кино, 2021

Американо-канадский детский приключенческий мультфильм от режиссера Кэллан Брункера. Комедия основана на популярном одноименном детском мультсериале, созданным Китом Чэпманом.
В центре сюжета веселый и талантливый мальчик по имени Зик Райдер, который возглавляет дружную бригаду поисково-спасательных собак, называющих себя Щенячьим патрулем. Главный герой довольно хорошо разбирается в технике, а благодаря верным друзьям его будни наполнены невероятными приключениями. Вместе с шестью бесстрашными щенками он создал непобедимую команду, которая с удовольствием проводит спасательные операции. У каждой собачки есть определенный набор навыков и свой неповторимый характер, что помогает им решать любые проблемы, с которыми им ежедневно приходится сталкиваться. Они могут спасти одинокого котенка, вляпавшегося в неприятности или, например, предотвратить несчастный случай, который мог бы произойти с поездом из-за оползня.
В долгожданном полнометражном фильме Райдера и его смелых щенков вызывают в Город приключений, чтобы помешать мэру Хамдингеру осуществить его планы, способные довести шумный мегаполис до состояния полнейшего хаоса. Героев и зрителей ждут захватывающие испытания, которые им придется пройти ради спасения всех жителей города. Ко всему прочему, в этой картине поклонникам проекта предстоит познакомиться с новыми щенками и увидеть неожиданные сюжетные линии. Таким образом, данная история станет одной из самых запоминающихся во вселенной франшизы «Щенячий патруль».
Данный фильм основан на одноименном канадском мультсериале для детей, который выходит на телевидении с 2013 года.
Канадская компания Spin Master, которая занимается производством товаров и развлечений для детей, выпустила постоянную линейку продуктов на основе телевизионного сериала «Щенячий патруль». Продажи игрушек принесли корпорации миллионы долларов и сделали Spin Master одной из основных компаний на рынке товаров для детей дошкольного возраста.
Шоу и связанные с ним проекты и продукты получили множество наград и номинаций от таких ассоциаций, как Академия канадского кино и телевидения и Американская телевизионная академия.
Успех сериала продолжает расти. Так, 19 февраля 2020 года шоу было продлено на восьмой сезон из 26 получасовых серий, а 18 февраля 2021 года было объявлено о девятом сезоне.
Это 17-й художественный фильм компании Nickelodeon, который основан на телешоу после таких проектов, как, например, «Арнольд!» (2002), «Губка Боб – квадратные штаны» (2004), «Черепашки-ниндзя» (2014), «Волшебны парк Джун» (2019), «Дора и Затерянный город» (2019), и других.
О расширении франшизы впервые стало известно еще в ноябре 2017 года.
Производство картины велось дистанционно во время пандемии COVID-19.
Картина будет доступна на Paramount + через 45 дней после ее премьеры в кинотеатрах.
Режиссером картины выступил Кэллан Брункер. Это его третий режиссерский проект после анимационных фильмов «Побег с планеты Земля» (2013) и «Реальная белка 2» (2017).
Проект является производством двух стран – США и Канады.
Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.