Щенячий патруль в кино, 2021

Данный фильм основан на одноименном канадском мультсериале для детей, который выходит на телевидении с 2013 года.

Канадская компания Spin Master, которая занимается производством товаров и развлечений для детей, выпустила постоянную линейку продуктов на основе телевизионного сериала «Щенячий патруль». Продажи игрушек принесли корпорации миллионы долларов и сделали Spin Master одной из основных компаний на рынке товаров для детей дошкольного возраста.

Шоу и связанные с ним проекты и продукты получили множество наград и номинаций от таких ассоциаций, как Академия канадского кино и телевидения и Американская телевизионная академия.

Успех сериала продолжает расти. Так, 19 февраля 2020 года шоу было продлено на восьмой сезон из 26 получасовых серий, а 18 февраля 2021 года было объявлено о девятом сезоне.

Это 17-й художественный фильм компании Nickelodeon, который основан на телешоу после таких проектов, как, например, «Арнольд!» (2002), «Губка Боб – квадратные штаны» (2004), «Черепашки-ниндзя» (2014), «Волшебны парк Джун» (2019), «Дора и Затерянный город» (2019), и других.

О расширении франшизы впервые стало известно еще в ноябре 2017 года.

Производство картины велось дистанционно во время пандемии COVID-19.

Картина будет доступна на Paramount + через 45 дней после ее премьеры в кинотеатрах.

Режиссером картины выступил Кэллан Брункер. Это его третий режиссерский проект после анимационных фильмов «Побег с планеты Земля» (2013) и «Реальная белка 2» (2017).

Проект является производством двух стран – США и Канады.