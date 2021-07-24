Круиз по джунглям, 2021

Амбициозная героиня намерена отправиться в самые непроходимые джунгли для того, чтобы отыскать мистическое дерево.
Действие картины происходит в начале прошлого столетия. Главная героиня по имени Лили Хоутон верит в древние легенды и проклятия. Одна из таких таинственных историй берет свое начало в преданиях южноамериканских индейцев: по легенде, в амазонских лесах растет Дерево жизни, способное исцелить человека от любых болезней и недугов. Лили увлекается этими слухами и тщательно изучает доступную информацию. Будучи великолепной ученой и бесстрашной авантюристкой, она быстро понимает, что к чему, и начинает планировать предстоящие поиски. Девушка настроена решительно и нисколько не боится попасть в различные передряги. Для начала ей необходимо достать наконечник стрелы, который должен служить специальным ключом для дерева, а уже после найти добровольца, который будет согласен перевезти ее по джунглям. Девушка встречает Фрэнка, владельца собственного судна, который не против взять Хоутон и ее брата Макгрегора в сомнительную экспедицию. Героиня же готова заплатить мужчине любую сумму ради того, чтобы достичь желанной цели.
В амазонских джунглях туристов обычно поджидает куча неприятностей: и странная растительность, и невиданные чудеса света, и опасные туземцы-головорезы. Во время своего рискованного путешествия троим персонажам также придется столкнуться со всеми трудностями знаменитого круиза. Однако помимо обычных диких зверей им на пути попадутся неизвестный злодей и немецкая экспедиционная группа, преследующая те же цели, что и сами герои.
Фильм «Круиз по джунглям» вдохновлен масштабным аттракционом «Диснейленда», который имитирует круиз по рекам Южной Америки и Африки.
Во время интервью Дуэйн Джонсон, исполнитель роли Фрэнка и продюсер фильма, высказал идею о том, чтобы Пэтти Дженкинс сняла этот фильм. Идея пришла ему в голову после просмотра предварительного показа «Чудо-женщины» (2017). Джонсон был очень впечатлен ее работой. Однако Дженкинс не предложили заняться картиной, а режиссером стал Жауме Кольет-Серра («Пассажир»).
В фильме снялись такие звезды, как Эмили Блант («Тихое место», «Мэри Поппинс возвращается»), Эдгар Рамирес («Джой», «На гребне волны»), Дуэйн Джонсон («Джуманджи: Зов джунглей», «Сокровище Амазонки»).
В декабре 2018 года сообщалось, что персонаж Джека Уайтхолла будет геем. Это второе появление персонажа-гея в фильме Disney. Первым стал герой Джоша Гада из фильма «Красавица и чудовище» 2017 года. Данная информация вызвала негативную реакцию в интернете.
Основные съемки происходили на Гавайях в 2018 году.
По слухам, фильм снят в духе «Африканской королевы» (1951), а персонаж Дуэйна Джонсона вдохновлен Индианой Джонсом.
Это четвертый фильм Disney, в котором поработал Дуэйн Джонсон. Ранее он снялся в проектах «План игры» и «Ведьмина гора», а также озвучил персонажа в мультфильме «Моана». И это также четвертый фильм Disney для Эмили Блант после фильмов «Маппеты», «Чем дальше в лес…» и «Мэри Поппинс возвращается».
Это вторая совместная работа Дуэйна Джонсона и Пола Джаматти со времен «Разлома Сан-Андреас».
Эмили Блант и Эдгар Рамирес ранее работали над картиной «Девушка в поезде».
Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое — согласно преданиям южноамериканских индейских племен — обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным. Disney приглашает вас присоединиться к увлекательному путешествию в загадочную и красочную Амазонию!