Круиз по джунглям, 2021

Фильм «Круиз по джунглям» вдохновлен масштабным аттракционом «Диснейленда», который имитирует круиз по рекам Южной Америки и Африки.

Во время интервью Дуэйн Джонсон, исполнитель роли Фрэнка и продюсер фильма, высказал идею о том, чтобы Пэтти Дженкинс сняла этот фильм. Идея пришла ему в голову после просмотра предварительного показа «Чудо-женщины» (2017). Джонсон был очень впечатлен ее работой. Однако Дженкинс не предложили заняться картиной, а режиссером стал Жауме Кольет-Серра («Пассажир»).

В фильме снялись такие звезды, как Эмили Блант («Тихое место», «Мэри Поппинс возвращается»), Эдгар Рамирес («Джой», «На гребне волны»), Дуэйн Джонсон («Джуманджи: Зов джунглей», «Сокровище Амазонки»).

В декабре 2018 года сообщалось, что персонаж Джека Уайтхолла будет геем. Это второе появление персонажа-гея в фильме Disney. Первым стал герой Джоша Гада из фильма «Красавица и чудовище» 2017 года. Данная информация вызвала негативную реакцию в интернете.

Основные съемки происходили на Гавайях в 2018 году.

По слухам, фильм снят в духе «Африканской королевы» (1951), а персонаж Дуэйна Джонсона вдохновлен Индианой Джонсом.

Это четвертый фильм Disney, в котором поработал Дуэйн Джонсон. Ранее он снялся в проектах «План игры» и «Ведьмина гора», а также озвучил персонажа в мультфильме «Моана». И это также четвертый фильм Disney для Эмили Блант после фильмов «Маппеты», «Чем дальше в лес…» и «Мэри Поппинс возвращается».

Это вторая совместная работа Дуэйна Джонсона и Пола Джаматти со времен «Разлома Сан-Андреас».

Эмили Блант и Эдгар Рамирес ранее работали над картиной «Девушка в поезде».