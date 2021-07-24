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Jungle Cruise

Круиз по джунглям, 2021

2021 / США
8.3 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Семейный приключенческий фильм Disney с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант
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Причины посмотреть Факты О фильме

Амбициозная героиня намерена отправиться в самые непроходимые джунгли для того, чтобы отыскать мистическое дерево.

Действие картины происходит в начале прошлого столетия. Главная героиня по имени Лили Хоутон верит в древние легенды и проклятия. Одна из таких таинственных историй берет свое начало в преданиях южноамериканских индейцев: по легенде, в амазонских лесах растет Дерево жизни, способное исцелить человека от любых болезней и недугов. Лили увлекается этими слухами и тщательно изучает доступную информацию. Будучи великолепной ученой и бесстрашной авантюристкой, она быстро понимает, что к чему, и начинает планировать предстоящие поиски. Девушка настроена решительно и нисколько не боится попасть в различные передряги. Для начала ей необходимо достать наконечник стрелы, который должен служить специальным ключом для дерева, а уже после найти добровольца, который будет согласен перевезти ее по джунглям. Девушка встречает Фрэнка, владельца собственного судна, который не против взять Хоутон и ее брата Макгрегора в сомнительную экспедицию. Героиня же готова заплатить мужчине любую сумму ради того, чтобы достичь желанной цели.

В амазонских джунглях туристов обычно поджидает куча неприятностей: и странная растительность, и невиданные чудеса света, и опасные туземцы-головорезы. Во время своего рискованного путешествия троим персонажам также придется столкнуться со всеми трудностями знаменитого круиза. Однако помимо обычных диких зверей им на пути попадутся неизвестный злодей и немецкая экспедиционная группа, преследующая те же цели, что и сами герои.

Фильм «Круиз по джунглям» вдохновлен масштабным аттракционом «Диснейленда», который имитирует круиз по рекам Южной Америки и Африки.

Во время интервью Дуэйн Джонсон, исполнитель роли Фрэнка и продюсер фильма, высказал идею о том, чтобы Пэтти Дженкинс сняла этот фильм. Идея пришла ему в голову после просмотра предварительного показа «Чудо-женщины» (2017). Джонсон был очень впечатлен ее работой. Однако Дженкинс не предложили заняться картиной, а режиссером стал Жауме Кольет-Серра («Пассажир»).

В фильме снялись такие звезды, как Эмили Блант («Тихое место», «Мэри Поппинс возвращается»), Эдгар Рамирес («Джой», «На гребне волны»), Дуэйн Джонсон («Джуманджи: Зов джунглей», «Сокровище Амазонки»).

В декабре 2018 года сообщалось, что персонаж Джека Уайтхолла будет геем. Это второе появление персонажа-гея в фильме Disney. Первым стал герой Джоша Гада из фильма «Красавица и чудовище» 2017 года. Данная информация вызвала негативную реакцию в интернете.

Основные съемки происходили на Гавайях в 2018 году.

По слухам, фильм снят в духе «Африканской королевы» (1951), а персонаж Дуэйна Джонсона вдохновлен Индианой Джонсом.

Это четвертый фильм Disney, в котором поработал Дуэйн Джонсон. Ранее он снялся в проектах «План игры» и «Ведьмина гора», а также озвучил персонажа в мультфильме «Моана». И это также четвертый фильм Disney для Эмили Блант после фильмов «Маппеты», «Чем дальше в лес…» и «Мэри Поппинс возвращается».

Это вторая совместная работа Дуэйна Джонсона и Пола Джаматти со времен «Разлома Сан-Андреас».

Эмили Блант и Эдгар Рамирес ранее работали над картиной «Девушка в поезде».

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое — согласно преданиям южноамериканских индейских племен — обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным. Disney приглашает вас присоединиться к увлекательному путешествию в загадочную и красочную Амазонию!

8.3 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 29 июля 2021
Премьера онлайн 30 июля 2021
Премьера в мире 24 июля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Эмили Блант
Эмили Блант
Джэк Уайтхолл
Джэк Уайтхолл
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Пол Джаматти
Пол Джаматти
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Круиз по джунглям
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Наша рецензия
С развитием технических возможностей приключенческие фильмы в том или ином виде присутствовали на киноэкранах, особенно среди них выделялись экранизации Жюля Верна. За последние годы рискованные путешествия в непроходимые джунгли или исследование древних легенд кажется немного устаревшим. Если в 80-е кумиром многих был Индиана Джонс, в конце 90-х появилась популярнейшая серия фильмов «Мумия», а нулевые всем запомнились Капитаном Джеком Воробьем, то сейчас едва ли можно вспомнить…
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Крикса 10 августа 2021, 11:10
"Идеология гомосексуализма" - это сильно. Шутки как шутки, подтекста не вижу, а 2/3 зала лежит наверняка от смеха.
vladimir 28 января 2021, 08:14
пОСМОТРИМ
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Студия Disney запустила в разработку сиквел «Круиза по джунглям» Ожидается, что к продолжению вернется та же команда, что работала над первой частью.
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31 августа 2021 12:15
«Главный герой» удерживает лидерство в американском прокате Фильм заработал на внутреннем рынке в общей сложности более $50 млн.
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23 августа 2021 10:52
Дуэйн Джонсон не собирается подавать в суд на Disney из-за гибридного релиза «Круиза по джунглям» Его устраивают условия сделки. 
Написать
2 августа 2021 16:36
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