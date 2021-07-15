Красотка на взводе, 2021

В очередном фильме американского режиссера Тани Уэкслер сюжет разворачивается вокруг красотки по имени Линди. При взгляде на нее мало кто догадается, кем она является на самом деле. Она выглядит обворожительно и не внушает страха. Но это происходит лишь до тех пор, пока обидчики не выведут ее из себя. У Линди есть проблема: она совершенно не умеет контролировать свой гнев. Из-за этого она находится на странном этапе своей жизни, где ей приходится жить в квартире, где у нее нет ничего, что она могла бы метнуть: ни ножей, ни вилок. Когда-то она работала вышибалой, однако ее уволили, и теперь Линди просто в отчаянии. Она решается обратиться к нестандартному терапевту, который надевает на нее специальный жилет, который представляет собой турбо-эквивалент резинки на запястье. Теперь ей приходится носить жилетку с подкладкой из электродов и использовать ее всякий раз, когда она находится на грани убийства. Чтобы вернуть себя в нормальное состояние, ей всего-то нужен сильный удар электрошоком. Порой ей бывает крайне трудно сдержаться, но жилет исправно работает и бьет ее током буквально за несколько мгновений до очередного приступа ярости. Несмотря на трудности, в рамках терапии ей становится немного лучше: она даже ходит на свидания и знакомится с хорошим с парнем. Однажды она узнает, что этого парня, в которого она уже успела влюбиться, кто-то зверски убил. Линди впадает в ярость и строит сокрушительный план мести. Ей осталось лишь найти убийцу, в то время как копы начинают преследовать ее как главного подозреваемого в убийстве парня.