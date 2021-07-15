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Красотка на взводе Красотка на взводе
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Jolt

Красотка на взводе, 2021

2021 / США
6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Боевик с Кейт Бекинсейл о девушке, не умеющей контролировать свой гнев
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Причины посмотреть Факты О фильме

В очередном фильме американского режиссера Тани Уэкслер сюжет разворачивается вокруг красотки по имени Линди. При взгляде на нее мало кто догадается, кем она является на самом деле. Она выглядит обворожительно и не внушает страха. Но это происходит лишь до тех пор, пока обидчики не выведут ее из себя. У Линди есть проблема: она совершенно не умеет контролировать свой гнев. Из-за этого она находится на странном этапе своей жизни, где ей приходится жить в квартире, где у нее нет ничего, что она могла бы метнуть: ни ножей, ни вилок. Когда-то она работала вышибалой, однако ее уволили, и теперь Линди просто в отчаянии. Она решается обратиться к нестандартному терапевту, который надевает на нее специальный жилет, который представляет собой турбо-эквивалент резинки на запястье. Теперь ей приходится носить жилетку с подкладкой из электродов и использовать ее всякий раз, когда она находится на грани убийства. Чтобы вернуть себя в нормальное состояние, ей всего-то нужен сильный удар электрошоком. Порой ей бывает крайне трудно сдержаться, но жилет исправно работает и бьет ее током буквально за несколько мгновений до очередного приступа ярости. Несмотря на трудности, в рамках терапии ей становится немного лучше: она даже ходит на свидания и знакомится с хорошим с парнем. Однажды она узнает, что этого парня, в которого она уже успела влюбиться, кто-то зверски убил. Линди впадает в ярость и строит сокрушительный план мести. Ей осталось лишь найти убийцу, в то время как копы начинают преследовать ее как главного подозреваемого в убийстве парня.

В апреле 2019 года стало известно, что Кейт Бекинсейл присоединилась к актёрскому составу фильма.

Сценаристами фильма выступили Скотт Ваша и Луис Веймауф.

В июле было объявлено, что в картине также сыграют актеры Бобби Каннавале, Джай Кортни, Стэнли Туччи и Лаверн Кокс.

Съемки фильма проходили в июле 2019 года.

 

Никогда не злите Линди! Она сногсшибательная красотка, но её ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и надрать задницы всему преступному миру в поисках виновных.

6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 29 июля 2021
Премьера онлайн 23 июля 2021
Премьера в мире 15 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Таня Уэкслер
Таня Уэкслер
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Джай Кортни
Джай Кортни
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
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Постер фильма Красотка на взводе 4 постера
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Красотка на взводе
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С самого детства Линди тяжело было справиться со своей злостью. Ее раздражает практически любая мелочь, моментально рождающая приступы неконтролируемой агрессии. Такое поведение сделало девушку постоянной посетительницей психиатрических центров. Мозгоправы лишь поставили неутешительный диагноз — импульсивное расстройство личности, так и не объяснив, что делать дальше. Спустя годы все-таки нашлось решение этой проблемы. Линди облачили в специальный жилет, способный давать разряды тока,…
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саундтрек фильма Красотка на взводе
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Яростная Кейт Бекинсейл теряет самоконтроль в трейлере боевика «Красотка на взводе» Гибрид «Взрывной блондинки» и «Адреналина» выйдет в конце июля.
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30 июня 2021 15:30
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