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Пара из будущего Пара из будущего
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Пара из будущего, 2021

2021 / Россия
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фантастический ромком с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой
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После тепло принятых критиками фильмов «Я худею» и «Громкая связь» и не совсем удачного сериала «Толя-робот» режиссер Алексей Нужный возвращается с новой полнометражной картиной о любви, доверии и предательстве.

На дворе 2040 год, и зрелая супружеская пара уже устала искать выход из ставшего теперь бессмысленным брака. Полностью исчерпав свои отношения и опустив руки, герои фантастическим образом возвращаются на 20 лет назад, в тот день, когда приняли судьбоносное решение пожениться. Муж и жена в исполнении актрисы Марии Ароновой и актера Сергея Бурунова бросаются к самим себе в молодости в надежде отговорить парочку от непоправимых ошибок и изменить свою нескладную жизнь. Однако переубедить влюбленных парня и девушку из далекого 2020-го оказывается не так-то просто, ведь они все еще искренне любят друг друга.

Режиссер Алексей Нужный в очередной раз закладывает в основу фильма исследование и сравнение природы взаимоотношений уже взрослой и молодой пары, их любви и ненависти друг к другу, а также их поиски того, что скрывается под этими эмоциями на самом деле. Усталость, нежелание бороться за свою половинку и волшебное напоминание самим себе о том беззаботном времени, когда казалось, что любовь спасет мир. Нет ничего проще, чем искать ошибки в прошлом и жалеть об упущенном, когда на самом деле все проблемы всегда кроются в нас настоящих и оказываются вполне решаемыми. В новой фантастической картине зрители увидят много драмы, элементы комедии, конечно же, немало экшена и трюковых сцен.

 

Съемки фильма проходили в сентябре в Московской области, Нижегородской области и Нижнем Новгороде, в местном театре драмы на Большой Покровской, где жители выступили в качестве массовки.

Это не первый фильм, который Алексей Нужный снимает в Нижнем Новгороде. Пару лет назад он уже снимал там картину «Я худею» с Александрой Бортич и Ириной Горбачевой в главной роли.

В августе 2020 года стало известно, что Фонд кино одобрил поддержку производства нового фильма режиссера Алексея Нужного.

Выход фильма «Пара из будущего» на большие экраны назначен на 4 марта 2021 года.

Главных героев в молодости сыграли студенты ГИТИСа – начинающие актеры Денис Парамонов («Метро», «Заступники») и Дарья Коныжева («Подольские курсанты», «Доктор Лиза»).

За производство фильма отвечала студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ».

Сергей Бурунов и Мария Аронова оба являются выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина. После окончания совместных съемок актеры очень тепло отзывались о проведенном на съемочной площадке времени и общей атмосфере фильма.

Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.

7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 марта 2021
Премьера в мире 4 марта 2021
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Нужный
Алексей Нужный
В ролях
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Мария Аронова
Мария Аронова
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Сергей Степин
Сергей Степин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пара из будущего 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В будущее возьмут не всех, но Евгений (Сергей Бурунов) и Александра (Мария Аронова) там оказались. На дворе 2040-й: город заполнен рекламными вывесками, все дома стали «умными», голосовым помощником уже никого не удивишь. Семейная жизнь главных героев терпит крах, нет в глазах той страсти, что была 20 лет назад. Вместо заботы — придирки, взаимоуважение превратилось в ежедневные тирады из грубости и хамства. Куда ушла любовь? Была ли она в принципе? В какой момент и, главное,…
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User 5 марта 2021, 21:51
Замечательный фильм. Ведь 20 лет брака, это скандалы и вся неурядица. Ведь пары иногда забывают посему они полюбили друг друга. Но и маленькие тайны… Читать дальше…
User 6 марта 2021, 16:34
Очередной провал российского кинематографа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Китае снимут ремейк российской комедии «Пара из будущего» Фильм с Марией Ароновой и Евгением Буруновым в главных ролях стал кассовым хитом на российском кинорынке в прошлом году.
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17 февраля 2022 10:44
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