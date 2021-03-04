Пара из будущего, 2021

После тепло принятых критиками фильмов «Я худею» и «Громкая связь» и не совсем удачного сериала «Толя-робот» режиссер Алексей Нужный возвращается с новой полнометражной картиной о любви, доверии и предательстве.
На дворе 2040 год, и зрелая супружеская пара уже устала искать выход из ставшего теперь бессмысленным брака. Полностью исчерпав свои отношения и опустив руки, герои фантастическим образом возвращаются на 20 лет назад, в тот день, когда приняли судьбоносное решение пожениться. Муж и жена в исполнении актрисы Марии Ароновой и актера Сергея Бурунова бросаются к самим себе в молодости в надежде отговорить парочку от непоправимых ошибок и изменить свою нескладную жизнь. Однако переубедить влюбленных парня и девушку из далекого 2020-го оказывается не так-то просто, ведь они все еще искренне любят друг друга.
Режиссер Алексей Нужный в очередной раз закладывает в основу фильма исследование и сравнение природы взаимоотношений уже взрослой и молодой пары, их любви и ненависти друг к другу, а также их поиски того, что скрывается под этими эмоциями на самом деле. Усталость, нежелание бороться за свою половинку и волшебное напоминание самим себе о том беззаботном времени, когда казалось, что любовь спасет мир. Нет ничего проще, чем искать ошибки в прошлом и жалеть об упущенном, когда на самом деле все проблемы всегда кроются в нас настоящих и оказываются вполне решаемыми. В новой фантастической картине зрители увидят много драмы, элементы комедии, конечно же, немало экшена и трюковых сцен.
Съемки фильма проходили в сентябре в Московской области, Нижегородской области и Нижнем Новгороде, в местном театре драмы на Большой Покровской, где жители выступили в качестве массовки.
Это не первый фильм, который Алексей Нужный снимает в Нижнем Новгороде. Пару лет назад он уже снимал там картину «Я худею» с Александрой Бортич и Ириной Горбачевой в главной роли.
В августе 2020 года стало известно, что Фонд кино одобрил поддержку производства нового фильма режиссера Алексея Нужного.
Выход фильма «Пара из будущего» на большие экраны назначен на 4 марта 2021 года.
Главных героев в молодости сыграли студенты ГИТИСа – начинающие актеры Денис Парамонов («Метро», «Заступники») и Дарья Коныжева («Подольские курсанты», «Доктор Лиза»).
За производство фильма отвечала студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ».
Сергей Бурунов и Мария Аронова оба являются выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина. После окончания совместных съемок актеры очень тепло отзывались о проведенном на съемочной площадке времени и общей атмосфере фильма.
Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.