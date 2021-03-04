Пара из будущего, 2021

После тепло принятых критиками фильмов «Я худею» и «Громкая связь» и не совсем удачного сериала «Толя-робот» режиссер Алексей Нужный возвращается с новой полнометражной картиной о любви, доверии и предательстве.

На дворе 2040 год, и зрелая супружеская пара уже устала искать выход из ставшего теперь бессмысленным брака. Полностью исчерпав свои отношения и опустив руки, герои фантастическим образом возвращаются на 20 лет назад, в тот день, когда приняли судьбоносное решение пожениться. Муж и жена в исполнении актрисы Марии Ароновой и актера Сергея Бурунова бросаются к самим себе в молодости в надежде отговорить парочку от непоправимых ошибок и изменить свою нескладную жизнь. Однако переубедить влюбленных парня и девушку из далекого 2020-го оказывается не так-то просто, ведь они все еще искренне любят друг друга.

Режиссер Алексей Нужный в очередной раз закладывает в основу фильма исследование и сравнение природы взаимоотношений уже взрослой и молодой пары, их любви и ненависти друг к другу, а также их поиски того, что скрывается под этими эмоциями на самом деле. Усталость, нежелание бороться за свою половинку и волшебное напоминание самим себе о том беззаботном времени, когда казалось, что любовь спасет мир. Нет ничего проще, чем искать ошибки в прошлом и жалеть об упущенном, когда на самом деле все проблемы всегда кроются в нас настоящих и оказываются вполне решаемыми. В новой фантастической картине зрители увидят много драмы, элементы комедии, конечно же, немало экшена и трюковых сцен.