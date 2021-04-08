«Мортал комбат»: Рецензия Киноафиши

Коул Янг (Льюис Тан) проводит дни на ринге. Нет, он не звезда MMA, но вроде как на пути к этому званию. Правда, сейчас парень занимает ступень «быть грушей для противника за 200 баксов», и особых амбиций, чтобы перейти на новый уровень, у Коула не наблюдается. За боем наблюдает майор спецназа Джакс (Мехкад Брукс). Делает он это не просто так: вместе со своей напарницей Соней Блейд они ищут по всей планете особых бойцов с отметкой на теле в виде дракона. Это не родимое пятно, как пытается объяснить Джаксу Коул после боя. На самом деле это метка Избранных — бойцов, призванных выступить защитниками Земли на турнире «Мортал Комбат».

Перед нами долгожданная экранизация сверхпопулярной компьютерной игры. Занимательный факт: удивительным образом файтинг имел популярность как у поколения 90-х (других знатных игр подобного рода в доступе просто не было), так и у нынешних зумеров (те выросли на версиях, вышедших значительно позднее, и застали и новых персонажей, и расширенный «лор»). Некогда пришедшая в этот мир благодаря Эду Буну и Джону Тобиасу, которые и придумали мир «Смертельной битвы», работая в ныне обанкротившейся Midway Games, эта игра прочно закрепилась в сознании многих поколений людей из разных стран. Режиссер-дебютант Саймон Маккуойд прекрасно осознает этот факт, делая ностальгию движущей силой фильма.

Мортал комбат

Так, довольно быстро в истории появляются и волшебник Шан Цзун (Чинь Хань), и бог грома лорд Рейден (Таданобу Асано), и другие важные и не очень персонажи компьютерной игры. Правда, их раскрытию команда сценаристов практически не уделяет внимание. Чуть больше остальных повезло Саб-Зиро (здесь под этим званием скрывается Би-Хан) и Скорпиону (он же Ханзо Хасаши) — истории их противостояния посвящен целый вступительный флэшбэк длиной в 10 минут. Объяснять, кто все остальные и чем они друг от друга отличаются, помимо очевидных вещей вроде пола, расы и объема мышц, никто не будет. Да и в некоторых случаях это не так важно, поскольку выпиливаются некоторые персонажи из сюжета довольно оперативно. Глазом не успеваешь моргнуть, как кто-нибудь сделает очередное «фаталити».

«Правила игры», в которой существуют Избранные бойцы, также разъясняются буквально на бегу. Пока герои бегут от очередного антагониста, мы узнаем, что есть некий турнир, на котором сражаются представители разных миров. Да, потусторонние миры существуют, а один из них — Внешний — очень жаждет завоевать Землю. Почему? Потому что Земля — лакомый кусочек, и девять предыдущих турниров воины планеты проигрывали. По правилам победу нужно одержать 10 раз, тогда наш мир погрузится во тьму, а люди станут рабами. Да, пафоса в «Мортал Комбате» временами с излишком, но таков канон. Маккуойд, словно преклоняясь перед армией фанатов, вероятно, старался от этого самого канона не отходить ни на дюйм.

Мортал комбат

Конечно, большая часть фильма посвящена тому, ради чего на него и ринутся поклонники видеоигры, — файтингу. Разбираться, как персонажи открывают свои способности, пытаться понять взаимосвязь их настоящего и прошлого, а также разглядывать зачатки драматургии потенциальные зрители «Мортал Комбат» не будут. Им важнее, чтобы режиссер фильма, который они ждали со времен, мягко скажем, сомнительных «бэшек» 90-х, представил такое же b-movie, только привнес в кино технические возможности XXI века. Коул половину картины получает люлей от всех подряд, Джакс лишается рук, а потом их возвращает — то, каким образом он в действительности обретет силу, достойно ликования. Где-то на другом конце планеты Лю Канг (Луди Линь) превращается из бездомного сироты в Избранного, а его брат-монах Кунг Лао (Макс Хуан) натирает блестящую шляпу.

При этом в сюжете полно зияющих «дыр», которые стараются заполнить красочными сценами битв. Да, над их хореографией поработали на славу, но проседающего повествования это не исправит. Отдельно хочется пояснить за Кано (Джош Лоусон), ибо этот герой на фоне всех остальных отвечает в кадре за юмор. Из его уст, как это ни странно для тех, кто знает канон, вылетают одновременно глупые, но вместе с тем забавные фразы, которые со временем обязательно растащат на цитаты. Неотесанный наемник большую часть фильма является единственным «светлым» пятном «Мортал Комбата»; буквально горящий энергией (нет, это не спойлер). Кано — единственный, кто более-менее осмысляет происходящее и рефлексирует (конечно, как он это умеет) на тему баланса добра и зла. В том числе поэтому события, которые происходят с Кано, — это то немногое, что способно вызвать у зрителя эмпатию, чего о других персонажах картины сказать нельзя.

Мортал комбат

«Мортал Комбат» — по-настоящему кровавое месиво (рейтинг 18+ полностью оправдан), которое порадует как поклонников видеоигры, так и тех, кому по кайфу максимально эпичное зрелище на экране, не обременяющее серое вещество на протяжении двух часов.