Никто, 2021

Главный герой – Хатч Мэнселл – муж и отец, ведущий абсолютно обычную жизнь и предпочитающий спокойно плыть по течению. В какие бы неприятности он ни попадал, сколько бы оскорблений ни слышал в свой адрес, он не может заступиться за самого себя и за своих близких, предпочитая просто не сопротивляться и не давать отпор другим людям. Он словно никто, у которого нет своего голоса и силы духа. Когда однажды ночью два грабителя врываются в его загородный дом, Хатч не способен защитить себя и собственную семью и впоследствии не может предотвратить внезапное насилие. Его сын-подросток Блейк разочарован в своем отце, а жена Бекка, кажется, отдаляется от мужа все дальше и дальше. Инцидент с грабителями совпадает с давно кипящей яростью героя, которая вызывает его темные инстинкты и толкает его самого на жестокий путь. Теперь мужчина открывает в себе новые способности и смертоносные навыки. Чувство стыда и вины разжигают внутри Хатча желание доказать окружающим и, самое главное, самому себе, что он может быть другим, более достойным человеком.
Однажды он видит, как группа мужчин преследует какую-то женщину. Герой на этот раз решает не стоять в стороне. Он намерен вмешаться и проявить свою смелость ради того, чтобы спасти бедную незнакомку. Однако из-за него один из хулиганов попадает в больницу, а позже становится известно, что это был родственник влиятельного бандита. Теперь непримечательный Хатч становится целью мстительного человека, что подвергает всю его семью большой опасности.
Фильм «Никто» снял российский режиссер Илья Найшуллер. Он известен такими проектами, как сериал «Барвиха» и фильм «Хардкор».
Первоначально американская кинокомпания Universal Pictures планировала выпустить данный фильм в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось перенести на 2021 год.
Основной съемочный процесс проходил осенью в 2019 году в Лос-Анджелесе.
Главную роль сыграл актер Боб Оденкёрк, многочисленный номинант на премии «Эмми» и «Золотой глобус». Зритель может его знать по ролям в проектах «Лучше звоните Солу», «Во все тяжкие», «Фарго», «Небраска», «Маленькие женщины».
По словам Оденкёрка, во время съемок фильма «Никто» он развернулся на все 180 градусов, постарался максимально выйти за пределы своей зоны комфорта. По слухам, актер фактически сам принес идею фильма сценаристу Дереку Колстаду. Оденкёрк стал также одним из продюсеров проекта. Актер признался, что усердно работал над сценами боев и получил истинное удовольствие во время съемок. В одном из интервью он сказал, что сниматься в драках так же забавно, как и в комедийном фильме: после того, как люди кричали «стоп» и драка останавливалась, участники процесса все вместе начинали смеяться.
Боб Оденкёрк также добавил, что фильм похож на боевики 1970-х годов.
Дерек Колстад, сценарист фильма, известен тем, что работал над франшизой «Джон Уик».
В картине снялись такие актеры, как Конни Нильсен («Гладиатор», «Сияние радуги», «Адвокат дьявола»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), Алексей Серебряков («Метод», «Морской волк») и другие.
Непримечательный и незаметный человек живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.
Супер фильм 🍿👍🏼👍🏼👍🏼
Получила огромное удовольствие от просмотра 👏🏽👍🏼
Обязательно к просмотру
Очень интересно и захватывающе
👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Полный восторг 👏🏽👍🏼 😍