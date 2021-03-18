Никто, 2021

Главный герой – Хатч Мэнселл – муж и отец, ведущий абсолютно обычную жизнь и предпочитающий спокойно плыть по течению. В какие бы неприятности он ни попадал, сколько бы оскорблений ни слышал в свой адрес, он не может заступиться за самого себя и за своих близких, предпочитая просто не сопротивляться и не давать отпор другим людям. Он словно никто, у которого нет своего голоса и силы духа. Когда однажды ночью два грабителя врываются в его загородный дом, Хатч не способен защитить себя и собственную семью и впоследствии не может предотвратить внезапное насилие. Его сын-подросток Блейк разочарован в своем отце, а жена Бекка, кажется, отдаляется от мужа все дальше и дальше. Инцидент с грабителями совпадает с давно кипящей яростью героя, которая вызывает его темные инстинкты и толкает его самого на жестокий путь. Теперь мужчина открывает в себе новые способности и смертоносные навыки. Чувство стыда и вины разжигают внутри Хатча желание доказать окружающим и, самое главное, самому себе, что он может быть другим, более достойным человеком.

Однажды он видит, как группа мужчин преследует какую-то женщину. Герой на этот раз решает не стоять в стороне. Он намерен вмешаться и проявить свою смелость ради того, чтобы спасти бедную незнакомку. Однако из-за него один из хулиганов попадает в больницу, а позже становится известно, что это был родственник влиятельного бандита. Теперь непримечательный Хатч становится целью мстительного человека, что подвергает всю его семью большой опасности.