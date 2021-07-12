Петровы в гриппе, 2021

История типичной постсовесткой семьи из Екатеринбурга, в канун Нового года оказавшейся в эпицентре безумных событий, связанных с загадочной болезнью. Семен Серзин, Юрий Колокольников и Чулпан Хаматова в кинокартине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», удостоенной технической премии Каннского кинофестиваля. Поклонников творчества бывшего руководителя «Гоголь-центра» ждет комедия абсурда, выдержанная в лучших традициях жанра.

В российской глубинке проживает автослесарь, комиксист и отец скромного семейства в одном лице по фамилии Петров. Как и все жители необъятной родины, он готовится к празднованию Нового года. На следующий день мужчине вести сына на елку к Деду Морозу, однако сегодня ему уготовлено незабываемое приключение. Почувствовав легкое недомогание, Петров отказывается садиться за руль автомобиля, пользуясь услугами общественного транспорта. Здесь он сталкивается с другими гражданами, активно галлюцинирующими на фоне распространившегося по Екатеринбургу гриппа. Но эпидемия — не самое страшное, с чем предстоит столкнуться Петрову этим вечером.

По пути автобус тормозят вооруженные люди в масках мексиканских борцов, цели и поступки которых лишены здравого смысла. Вскоре обстоятельства сталкивают Петрова с Игорем, с которым он распивает водку прямо в катафалке над трупом. Чем дальше заходит путешествие, тем абсурднее становится происходящее вокруг. Сохранять здравомыслие в условиях всеобщего помешательства с каждым часом оказывается все труднее. Успеет ли екатеринбургский автослесарь вернуться домой в срок?