Петровы в гриппе, 2021

История типичной постсовесткой семьи из Екатеринбурга, в канун Нового года оказавшейся в эпицентре безумных событий, связанных с загадочной болезнью. Семен Серзин, Юрий Колокольников и Чулпан Хаматова в кинокартине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», удостоенной технической премии Каннского кинофестиваля. Поклонников творчества бывшего руководителя «Гоголь-центра» ждет комедия абсурда, выдержанная в лучших традициях жанра.
В российской глубинке проживает автослесарь, комиксист и отец скромного семейства в одном лице по фамилии Петров. Как и все жители необъятной родины, он готовится к празднованию Нового года. На следующий день мужчине вести сына на елку к Деду Морозу, однако сегодня ему уготовлено незабываемое приключение. Почувствовав легкое недомогание, Петров отказывается садиться за руль автомобиля, пользуясь услугами общественного транспорта. Здесь он сталкивается с другими гражданами, активно галлюцинирующими на фоне распространившегося по Екатеринбургу гриппа. Но эпидемия — не самое страшное, с чем предстоит столкнуться Петрову этим вечером.
По пути автобус тормозят вооруженные люди в масках мексиканских борцов, цели и поступки которых лишены здравого смысла. Вскоре обстоятельства сталкивают Петрова с Игорем, с которым он распивает водку прямо в катафалке над трупом. Чем дальше заходит путешествие, тем абсурднее становится происходящее вокруг. Сохранять здравомыслие в условиях всеобщего помешательства с каждым часом оказывается все труднее. Успеет ли екатеринбургский автослесарь вернуться домой в срок?
Несмотря на актуальность темы, производство велось до наступления пандемии COVID-19.
Премьера состоялась на Каннском фестивале 2021 года. Сатирическая комедия «Петровы в гриппе» претендовала на «Золотую пальмовую ветвь», однако вместе с другими претендентами уступила боди-хоррору «Титан». Российская лента получила специальный приз Vulcain Prize за операторскую работу Владислава Опельянца («Вторжение», «Уроки фарси», «Ученик»).
Сюжет основан на произведении Алексея Сальникова, выпущенном в 2016 году. Изначально рукопись была опубликована журналом «Волга» и выложена в открытый доступ, но ее сенсационный успех у читателей привел к изданию отдельной книгой, ставшей бестселлером.
По мотивам романа Сальникова также были поставлены два спектакля. Над первым в 2019 году работал Антон Бутаков, тогда как премьера второй версии состоялась спустя год в «Гоголь-центре», которым прежде руководил Кирилл Серебренников. Режиссером на этот раз выступил Антон Федоров.
Роль мамы Марины исполнила киновед Любовь Аркус, являющаяся основателем журнала «Сеанс», портала «Чапаев» и фонда «Антон тут рядом».
Второстепенная роль Сергея досталось популярному музыканту Ивану Дорну, прежде снимавшемуся в романтических комедиях «Весёлые ребята;)» и «12 месяцев».
Семен Серзин, сыгравший Петрова, а также Георгий Кудренко, Александра Ревенко и Юлия Ауг появлялись в предыдущей картине Кирилла Серебренникова «Лето».
Тимофей Трибунцев, Чулпан Хаматова и Юлия Ауг снимались в драме «Доктор Лиза».
Основные съемки проходили в Москве и Екатеринбурге.
Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.