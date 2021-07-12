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Петровы в гриппе Петровы в гриппе
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Петровы в гриппе, 2021

2021 / Россия / Франция / Швейцария
6.9 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Сюрреалистичный фильм Кирилла Серебренникова о простой семье из Екатеринбурга
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История типичной постсовесткой семьи из Екатеринбурга, в канун Нового года оказавшейся в эпицентре безумных событий, связанных с загадочной болезнью. Семен Серзин, Юрий Колокольников и Чулпан Хаматова в кинокартине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», удостоенной технической премии Каннского кинофестиваля. Поклонников творчества бывшего руководителя «Гоголь-центра» ждет комедия абсурда, выдержанная в лучших традициях жанра.

В российской глубинке проживает автослесарь, комиксист и отец скромного семейства в одном лице по фамилии Петров. Как и все жители необъятной родины, он готовится к празднованию Нового года. На следующий день мужчине вести сына на елку к Деду Морозу, однако сегодня ему уготовлено незабываемое приключение. Почувствовав легкое недомогание, Петров отказывается садиться за руль автомобиля, пользуясь услугами общественного транспорта. Здесь он сталкивается с другими гражданами, активно галлюцинирующими на фоне распространившегося по Екатеринбургу гриппа. Но эпидемия — не самое страшное, с чем предстоит столкнуться Петрову этим вечером.

По пути автобус тормозят вооруженные люди в масках мексиканских борцов, цели и поступки которых лишены здравого смысла. Вскоре обстоятельства сталкивают Петрова с Игорем, с которым он распивает водку прямо в катафалке над трупом. Чем дальше заходит путешествие, тем абсурднее становится происходящее вокруг. Сохранять здравомыслие в условиях всеобщего помешательства с каждым часом оказывается все труднее. Успеет ли екатеринбургский автослесарь вернуться домой в срок?

Несмотря на актуальность темы, производство велось до наступления пандемии COVID-19.

Премьера состоялась на Каннском фестивале 2021 года. Сатирическая комедия «Петровы в гриппе» претендовала на «Золотую пальмовую ветвь», однако вместе с другими претендентами уступила боди-хоррору «Титан». Российская лента получила специальный приз Vulcain Prize за операторскую работу Владислава Опельянца («Вторжение», «Уроки фарси», «Ученик»).

Сюжет основан на произведении Алексея Сальникова, выпущенном в 2016 году. Изначально рукопись была опубликована журналом «Волга» и выложена в открытый доступ, но ее сенсационный успех у читателей привел к изданию отдельной книгой, ставшей бестселлером.

По мотивам романа Сальникова также были поставлены два спектакля. Над первым в 2019 году работал Антон Бутаков, тогда как премьера второй версии состоялась спустя год в «Гоголь-центре», которым прежде руководил Кирилл Серебренников. Режиссером на этот раз выступил Антон Федоров.

Роль мамы Марины исполнила киновед Любовь Аркус, являющаяся основателем журнала «Сеанс», портала «Чапаев» и фонда «Антон тут рядом».

Второстепенная роль Сергея досталось популярному музыканту Ивану Дорну, прежде снимавшемуся в романтических комедиях «Весёлые ребята;)» и «12 месяцев».

Семен Серзин, сыгравший Петрова, а также Георгий Кудренко, Александра Ревенко и Юлия Ауг появлялись в предыдущей картине Кирилла Серебренникова «Лето».

Тимофей Трибунцев, Чулпан Хаматова и Юлия Ауг снимались в драме «Доктор Лиза».

Основные съемки проходили в Москве и Екатеринбурге.

Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

6.9 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 сентября 2021
Премьера онлайн 12 мая 2022
Премьера в мире 12 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Семен Серзин
Семен Серзин
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Иван Дорн
Иван Дорн
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
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Петровы в гриппе смотреть онлайн

Петровы в гриппе
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Про этот фильм легко написать, что это был болезненный бред режиссёра. Уж слишком удобно ложатся эти слова. Но правда в том, что «Петровы в гриппе» – это новое кино Кирилла Серебренникова. И дело не в политической позиции, почему этот фильм хвалят, а в том, что у этого режиссёра есть очень конкретное видение, почерк и оператор (об этом пишут все и много), который точно знает, как показать то, что постановщик представляет у себя в голове. И хотя замечания к…
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p_bear 9 сентября 2021, 21:25
Такого омерзительно некрасивого фильма я не видел никогда в жизни!
Фидан Гилмутдинов 15 сентября 2021, 05:44
Вообще не о чем, смыл фильма не понял
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34 голоса
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7 февраля 2022 12:25
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года Популярные проекты соседствуют с менее известными релизами.
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23 декабря 2021 15:47
Юлия Пересильд и Юра Борисов признаны самыми популярными российскими киноартистами 2021 года Также в топ попали Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Сергей Бурунов, Павел Прилучный и другие. 
Написать
21 декабря 2021 14:28
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