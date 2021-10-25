«Последняя дуэль»: Рецензия Киноафиши

Сэр Ридли Скотт представил очередное кино на историческую тему, где главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Джоди Комер. Таинственность и холодность Средних веков, полное отсутствие эмансипации и три разные точки зрения на тему реальности изнасилования. Сложно, медленно, но не сразу хорошо.

Между двумя рыцарями Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри всегда были недомолвки, но они все равно считали себя друзьями. Их вечная война однажды перешла все границы. Жак Ле Гри силой взял жену де Карружа Маргарит. Последней было страшно признаваться мужу, но она готова на все, чтобы о правде узнали все.

На улицах царит французское Средневековье, где двоим сквайрам-оруженосцам тяжело справиться с правилами бездушного королевского общества. Каждый хочет больше, чем они могут себе позволить. Их дружба держится на общей страсти убивать ради короля, завоевывать земли и чувствовать власть над бессильными и прокаженными. Однако больше всего они хотят возвыситься друг над другом и делают это через типичный патриархальный способ – женщину.

Последняя дуэль

Сейчас выходит слишком много фильмов, где больше всего фокусируются на фем-повестке. Такие работы кажутся однотипными, с типичным тропом «мужчины тождественны злодеям» и кричащим лозунгом «Girl Power». У Ридли Скотта маскулинное равняется отрицательному, однако «Последняя дуэль» получилась намного изящнее и новее, чем предыдущие попытки других режиссеров.

При таком контексте сразу вспоминается картина «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел, получившая «Оскар» за «Лучший сценарий». Если тогда плевались только белые цисгендерные мужчины за опороченную гордость, то история в фильме Ридли Скотта, кстати, написанная Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, затронет практически каждого. Неприятно будет всем.

От «Последней дуэли» не стоит ожидать такого историзма, как в «Гладиаторе», философичность и психология человеческого отстаёт от, например, «Бегущего по лезвию». Картина будет медленно разгоняться, сильно затягиваться и даже повторяться. Эту цену должен заплатить почти каждый сложный драматургический текст, где главенствует форма, а не язык. А в «Последней дуэли» аж три главы, детали которых меняются неторопливо, но все равно заметно.

Последняя дуэль

Ридли Скотт, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон оказываются как будто на суде и собираются прояснить поведение собственных персонажей. Сначала расскажет один свою точку зрения по некоторым событиям, потом второй, а последней окажется сама жертва, которой достанется самое сложное. Уставшие судья, адвокат и прокурор будут мучать вопросами: «Получала ли она удовольствие от секса с мужем?» Со слезами на глазах ей приходится врать, что ощущает «маленькую смерть» при каждом акте.

Все три главы – своего рода день сурка, превратившийся в ад для героини Джоди Комер. Последняя сразу же играет несколько образов: себя настоящую и придуманную двумя мужчинами. Каждая Джоди Комер будет отличаться от предыдущей, но в любой главе видно, как угасает жизнь в её глазах и любое доверие народу. Последний как раз погряз в собственном тщеславии, и на экране не существует ни хороших, ни плохих персонажей. Однако это исключительно фильм Джоди Комер. Удивительным образом Аффлек и Дэймон написали сценарий так, чтобы сама героиня была не настолько значительной, а вот сама актриса просто возвышалась бы над своими коллегами по актёрскому мастерству. Так и вышло. Однако еще многим понравится персонаж-паразит Бена Аффлека с блондинистого цвета волосами.