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Киноафиша Рецензии «Большой красный пес Клиффорд»: Рецензия Киноафиши

«Большой красный пес Клиффорд»: Рецензия Киноафиши

6 декабря 2021 19:42
«Большой красный пес Клиффорд»: Рецензия Киноафиши

Слишком наивная комедия с целой коллекцией хороших актеров.

Юная Эмили живет с матерью-одиночкой. Они кое-как сводят концы с концами, хотя девочку удалось устроить по квоте в элитную школу. Вот только заносчивые одноклассницы травят Эмили, а мама слишком занята на работе, чтобы помочь. И однажды, когда героиню оставляют на попечение дяди-неудачника, она берет себе питомца — маленького щенка красного цвета, которому дает имя Клиффорд. А на следующий день зверек превращается в огромную трехметровую, но все такую же добрую собаку. И теперь Эмили вместе с дядей и друзьями нужно думать и о том, как скрыть существо от мамы и домовладельца, и о том, как сбежать от злобных ученых, мечтающих заполучить Клиффорда для опытов.

Сказать, что в фильме отражена тема дружбы простого ребенка или целой семьи с каким-то особенным животным — не сказать ничего. Любителям кино эта история знакома со времен «Освободите Вилли», «Бетховена» и других картин, давно уже ставших классикой. Однако это совершенно не значит, что она неактуальна. Клише продолжают жить как раз потому, что работают и цепляют.

Другой вопрос, что в данном случае за постановку взялся не самый удачливый и мастеровитый режиссер Уолт Бекер. В начале нулевых он снял веселую хулиганскую комедию «Король вечеринок», прославившую Райана Рейнольдса. Но вот дальнейшие работы удавались постановщику редко. Перед «Большим красным псом Клиффордом» он, например, снял четвертую часть «Элвина и бурундуков» — успешную в прокате, но провальную по отзывам критиков и зрителей.

«Большой красный пес Клиффорд»: Рецензия Киноафиши
Большой красный пес Клиффорд

Новая работа тоже вряд ли выведет Бекера в топ интересных режиссеров. И проблема даже не столько в слабых визуальных эффектах. Хотя с ними тоже все не слишком хорошо: не огромный, но все же внушительный бюджет в 64 миллиона совершенно не чувствуется. Пес не просто постоянно выглядит банально наложенным на фон, он еще и будто меняет свои пропорции относительно окружающего пространства.

Но все же главная беда в другом. Сюжет «Большого красного пса Клиффорда» абсолютно ходулен. И это притом, что за основу взяли поистине легендарную серию книг Нормана Бридуэлла. Но в адаптации авторы попросту слишком уж спешат. Они декларируют некие истины, но никак их не подтверждают. В какой-то момент девочка заявит, что собаке точно будет с ней лучше, чем в просторном заповеднике. Но на тот момент они знакомы буквально сутки, и за это время хозяйка ни разу не покормила своего питомца.

Еще хуже со злодеями и прочими второстепенными персонажами. Если в том же «Бетховене» антагонист выглядел гротескно, но у него были совершенно конкретные планы, то здесь замечательный актер Тони Хейл (его все помнят по «Задержке в развитии») просто всеми силами изображает из себя неприятного мерзавца. А в финале на помощь Эмили приходят ее соседи, хотя для поступков большинства из них нет никаких предпосылок.

«Большой красный пес Клиффорд»: Рецензия Киноафиши
Большой красный пес Клиффорд

Казалось бы, это должно просто отбить все желание смотреть картину. Но есть одна тонкость, из-за которой за фильм особенно обидно. Уолт Бекер собрал в «Клиффорде» множество замечательных актеров и комедиантов, которых просто приятно видеть на экране. Даже на главную роль пригласили юную, но уже известную Дэрби Кэмп, недавно блиставшую в «Рождественских хрониках» — чуть ли не лучшей праздничной франшизе последних лет.

А уж про второстепенный состав и говорить не приходится. Дядю Эмили играет Джек Уайтхолл, стендапы которого давно уже покорили мир. Фоном мелькает еще один чудесный комик Расселл Питерс. Наверняка многие видели в сети отрывок из выступления, где он рассказывает про русских сантехников. Ну и чтобы окончательно всех убедить в полноте каста: роль волшебника (герою, кстати, дали имя автора книг), исполнил Джон Клиз из «Монти Пайтона».

Эти артисты — главная и для многих взрослых единственная причина все-таки посмотреть эту нескладную картину. Каждого из перечисленных (и многих других) приятно видеть даже в небольшой сцене, разве что хочется добавить шуток героям, а нагрузку на действие и спецэффекты снизить. Хотя совсем юным зрителям, возможно, придется по вкусу и простой приключенческий сюжет. Правда после просмотра наверняка придется посетить зоомагазин или приют.

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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