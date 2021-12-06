«Большой красный пес Клиффорд»: Рецензия Киноафиши

Юная Эмили живет с матерью-одиночкой. Они кое-как сводят концы с концами, хотя девочку удалось устроить по квоте в элитную школу. Вот только заносчивые одноклассницы травят Эмили, а мама слишком занята на работе, чтобы помочь. И однажды, когда героиню оставляют на попечение дяди-неудачника, она берет себе питомца — маленького щенка красного цвета, которому дает имя Клиффорд. А на следующий день зверек превращается в огромную трехметровую, но все такую же добрую собаку. И теперь Эмили вместе с дядей и друзьями нужно думать и о том, как скрыть существо от мамы и домовладельца, и о том, как сбежать от злобных ученых, мечтающих заполучить Клиффорда для опытов.

Сказать, что в фильме отражена тема дружбы простого ребенка или целой семьи с каким-то особенным животным — не сказать ничего. Любителям кино эта история знакома со времен «Освободите Вилли», «Бетховена» и других картин, давно уже ставших классикой. Однако это совершенно не значит, что она неактуальна. Клише продолжают жить как раз потому, что работают и цепляют.

Другой вопрос, что в данном случае за постановку взялся не самый удачливый и мастеровитый режиссер Уолт Бекер. В начале нулевых он снял веселую хулиганскую комедию «Король вечеринок», прославившую Райана Рейнольдса. Но вот дальнейшие работы удавались постановщику редко. Перед «Большим красным псом Клиффордом» он, например, снял четвертую часть «Элвина и бурундуков» — успешную в прокате, но провальную по отзывам критиков и зрителей.

Большой красный пес Клиффорд

Новая работа тоже вряд ли выведет Бекера в топ интересных режиссеров. И проблема даже не столько в слабых визуальных эффектах. Хотя с ними тоже все не слишком хорошо: не огромный, но все же внушительный бюджет в 64 миллиона совершенно не чувствуется. Пес не просто постоянно выглядит банально наложенным на фон, он еще и будто меняет свои пропорции относительно окружающего пространства.

Но все же главная беда в другом. Сюжет «Большого красного пса Клиффорда» абсолютно ходулен. И это притом, что за основу взяли поистине легендарную серию книг Нормана Бридуэлла. Но в адаптации авторы попросту слишком уж спешат. Они декларируют некие истины, но никак их не подтверждают. В какой-то момент девочка заявит, что собаке точно будет с ней лучше, чем в просторном заповеднике. Но на тот момент они знакомы буквально сутки, и за это время хозяйка ни разу не покормила своего питомца.

Еще хуже со злодеями и прочими второстепенными персонажами. Если в том же «Бетховене» антагонист выглядел гротескно, но у него были совершенно конкретные планы, то здесь замечательный актер Тони Хейл (его все помнят по «Задержке в развитии») просто всеми силами изображает из себя неприятного мерзавца. А в финале на помощь Эмили приходят ее соседи, хотя для поступков большинства из них нет никаких предпосылок.

Большой красный пес Клиффорд

Казалось бы, это должно просто отбить все желание смотреть картину. Но есть одна тонкость, из-за которой за фильм особенно обидно. Уолт Бекер собрал в «Клиффорде» множество замечательных актеров и комедиантов, которых просто приятно видеть на экране. Даже на главную роль пригласили юную, но уже известную Дэрби Кэмп, недавно блиставшую в «Рождественских хрониках» — чуть ли не лучшей праздничной франшизе последних лет.

А уж про второстепенный состав и говорить не приходится. Дядю Эмили играет Джек Уайтхолл, стендапы которого давно уже покорили мир. Фоном мелькает еще один чудесный комик Расселл Питерс. Наверняка многие видели в сети отрывок из выступления, где он рассказывает про русских сантехников. Ну и чтобы окончательно всех убедить в полноте каста: роль волшебника (герою, кстати, дали имя автора книг), исполнил Джон Клиз из «Монти Пайтона».

Эти артисты — главная и для многих взрослых единственная причина все-таки посмотреть эту нескладную картину. Каждого из перечисленных (и многих других) приятно видеть даже в небольшой сцене, разве что хочется добавить шуток героям, а нагрузку на действие и спецэффекты снизить. Хотя совсем юным зрителям, возможно, придется по вкусу и простой приключенческий сюжет. Правда после просмотра наверняка придется посетить зоомагазин или приют.