«Кислород»: Рецензия Киноафиши

В темной-темной камере просыпается женщина. Ну, как просыпается… Делает глубокий вдох, потом еще один. Между тем камера Максима Александра («Париж, я люблю тебя», «Шазам!») концентрируется на внешнем пространстве, которое окружает героиню. Тьма рассеивается, и взору зрителя предстает будто бы кокон гигантского насекомого, который периодически издает нечеловеческие звуки. Да, это все та же женщина (Мелани Лоран) приходит в себя в криогенной камере.

Постепенно героиня освобождается от сковывающей ее оболочки и изучает окружающее пространство. И правда криокамера, открыть которую невозможно. Единственный, с кем можно здесь поговорить, — голосовой помощник М.И.Л.О. (его озвучивает Матьё Амальрик), который способен выполнить ряд команд. Однако открыть камеру он не в состоянии — нужны коды доступа медперсонала. Связаться с ним М.И.Л.О. тоже не может. Еще и запас кислорода тает на глазах: когда женщина очнулась, он уже был меньше 30%. Барахлит даже память — долгое время героиня не может вспомнить ни собственное имя, ни то, как она вообще сюда попала.

Кислород

На первый взгляд кажется, что Александр Ажа снял ремейк фильма «Погребенный заживо». С той лишь разницей, что перед нами криокапсула, а не деревянный гроб. Здесь хотя бы есть освещение, мигают какие-то датчики, к телу подключены капельницы и провода. Даже есть с кем поговорить (пусть М.И.Л.О. и не человек, но все-таки). Действительно, в этих картинах много схожих деталей, в том числе и прямая зависимость человеческой жизни от содержания кислорода в пространстве.

Но по ходу развития сюжета становится ясно, что за внешней оболочкой (в данном случае буквальной, из которой выбралась главная героиня) таится куда больше секретов, чем может показаться. Удивительным образом девушка связывается с сотрудником полиции. Узнав обстоятельства, в которых оказалась героиня, он предпринимает ряд действий по ее спасению. Или… делает вид, что предпринимает? Кажется, бравый сотрудник органов правопорядка — часть всемирного заговора, недаром он периодически с кем-то переговаривается. Об этом Элизабет (постепенно она вспомнит свое имя) догадывается, используя дедукцию, аки Бэтмен или Шерлок Холмс: увеличивая громкость телефонного разговора с полицейским, прокручивая ее запись.

Кислород

Ближе к середине история, напоминающая клаустрофобный survival-хоррор, превращается… в космическую оперетту с высокими целями и философским подтекстом. И такого поворота событий от Александра Ажа — режиссера психологического детектива «Девятой жизни Луи Дракса» и фэнтезийной драмы «Рога» — не очень-то ждешь. По всей видимости, французский постановщик вдохновился работой «Высшее общество» француженки Клер Дени, его коллеги по цеху. Иначе не объяснить дальнейшую схожесть двух историй. Персональная драма Элизабет превращается в глобальную катастрофу, о которой простые смертные пока не уведомлены. Кажется, в каждом втором фильме европейских постановщиков, выходящем в последние годы, сохраняется тенденция превращать частное в общественное. Может быть, призрак коммунизма все-таки добрался до Европы?

Отдельная линия фильма касается воспоминаний Элизабет и отношения к памяти в принципе. Саспенс выживания на некоторый период времени отходит на второй план, равно как и сюжет о сохранении вида человеческого. На короткие мгновения зритель перемещается в мир рваных флэшбеков, которые с горем пополам можно сложить ближе к финалу. Память Элизабет словно пазл, части которого разбросал по комнате несмышленый ребенок. Помимо обрывочности, режиссер вплетает в эту линию еще и сомнения насчет содержания представленных фрагментов. То и дело постановщик задает и героине, и зрителю вопрос: было или не было? Вероятно, мало стрессовой ситуации, в которой пребывает женщина — нужно усилить эффект, лишив ее надежды на цельные воспоминания о своей жизни на Земле. Впрочем, была ли эта жизнь? Может быть, все это галлюцинации ее воспаленного сознания?

Кислород

«Кислород» Александра Ажа — необыкновенный триллер о выживании в вакууме, под «крышкой» которого прячутся сакраментальные вопросы о вечности и мироздании. Вероятно, такое кино подойдет поклонникам sci-fi историй. Но и любителям пощекотать нервы от ужаса, который испытывает персонаж на экране, фильм тоже придется по вкусу.