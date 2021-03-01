«Райя и последний дракон»: Рецензия Киноафиши

Много лет назад люди и драконы жили душа в душу в стране под названием Кумандра. Но гармоничному существованию пришёл конец: по закону сохранения энергии в мир добра вторглись силы зла. Появились Друуны — злые духи, полная противоположность драконам. Нападая на людей и волшебных существ, они превращают все в камень, высасывая души. Проигрывая им, пятерка (заветное число еще не раз напомнит о себе) оставшихся в живых драконов создает магический шар и передает ему все свои силы. Зло повержено, человечество спасено, однако драконы, сражавшиеся с людьми бок о бок, остались каменными. Последний дракон Сису, активировавший тот самый шар, исчез в водах бурной реки.

Люди решили хранить волшебный шар как зеницу ока: пока он цел и невредим, Друуны не смогут вернуться на землю. Однако человеческие пороки взяли верх, и некогда дружный народ Кумандры разделился на разные племена (каждое со своими характерными особенностями), которые разъехались по дальним рубежам уже раздробленной страны. Вождь каждого племени почитал Сису как самого великого из драконов и мечтал присвоить шар себе: предполагалось, что тот народ, что обладает волшебным артефактом драконов, ждет гармония и процветание (впрочем, никаких доказательств в пользу этого утверждения нет).

Райя и последний дракон

История Райи, юной дочери вождя одного из племен, начинается в раннем детстве. Ее жизнь проходит в тренировках, ведь ее будущее предопределено: судьба Райи — стать новым Хранителем волшебного шара. Новый мультфильм Disney, в отличие от той же «Души» Pixar, в которой спрятано множество подтекстов для взрослых, метит исключительно в детскую аудиторию. Юная хранительница довольно быстро оказывается в одиночестве: выстраивание коммуникации со взрослыми и сверстниками сценаристы, видимо, решили нивелировать до скоротечного собрания всех кланов в одном дворце. Пир, сигнальный пистолет и предательство стремительно переносят нас на пять лет вперед: уже подросшая (и вынужденно возмужавшая — нужно же адаптироваться к постапокалипсису) Райя колесит по дельтам рек в поисках того самого последнего дракона, а мир лежит в руинах — Друуны вернулись.

По легенде, которую девочка помнит с детства, Сису жива, просто спит мертвым сном аки Белоснежка. Стоит только ее найти и разбудить — старые раны заживут, вражда утихнет, а люди снова станут добрыми и пушистыми. И будут жить в той самой Кумандре, которую мы потеряли. «Не забывайте, это детский мультфильм», — словно говорят создатели анимационной ленты буквально каждые 20 минут, добавляя новую порцию условностей и допущений без детальной проработки истории. По канонам жанра, обнаружив того самого дракона, Райя пускается во все тяжкие приключения, ведь у нее есть миссия. Концепция крайне сильно напоминает историю «Мулан» от той же студии Disney (мультфильм 90-х или кино 2020-го — не суть важно): Сису — женская версия Мушу, взбалмошный, не похожий на своих сородичей («белая ворона»), суетливый и неуверенный в себе дракон. Схожи и мотивации главных героинь: обе стараются не ради эфемерного добра, а для того чтобы спасти отца (от смерти / бесчестия).

Райя и последний дракон

К середине анимация входит в русло роуд-муви (даром что большая часть путешествия проходит по воде: Друуны ее боятся, что логично, ведь драконы в этой вселенной морские существа). К Райе и Сису вследствие ряда обстоятельств (иногда комичных, иногда трагичных — мультфильм умело балансирует эти компоненты) присоединяются и другие герои. Опять же, по канонам жанра, почти все они — отщепенцы и «белые вороны» в своих собственных племенах. Да, как нетрудно догадаться, племен пять и новых членов команды столько же. Еще раз «волшебная» цифра всплывет под занавес картины, когда герои, подчеркивая цикличность событий, также соберут (да, снова) пять осколков заветного артефакта драконов.

Можно пытаться разглядеть в этой истории и аллюзии на «Пятый элемент», и отсылки на современную действительность (чем Кумандра не Евросоюз, тем более ее территория, которую дважды показывают в мультфильме на карте, напоминает то ли Османскую, то ли Римскую империю), и ассоциации с Вавилонской башней, которую строил один народ, говорящий на едином языке. Но главной параллелью, конечно, является франшиза «Как приручить дракона» от студии-конкурента DreamWorks Animation: те же народы, такой же главный герой, не принимаемый всеми вокруг, аналогичный поиск якобы последнего дракона и то же объединение с целью противостояния общему врагу. Заметно, как авторы «Райи и последнего дракона» — команда, подарившая нам «Моану» и «Город героев», — стараются выехать на (условно) знакомой концепции, но мультфильм все-таки остается вторичным на фоне анимации Дина Деблуа.

Райя и последний дракон

Новая анимационная работа Disney — чистая и наивная сказка с соответствующим набором допущений. Если вы готовы их принять и оставить за рамками истории, мультфильм сумеет до вас достучаться и подарит позитивные эмоции. В ином случае можно пройти мимо этого яркого, красочного приключения с тривиальным содержанием.