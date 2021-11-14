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Зверопой 2, 2021

2021 / США
8.9 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Герои мультфильма «Зверопой» возвращаются с грандиозным шоу и новыми хитами!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Анимационная франшиза «Зверопой» возвращается с грандиозными мечтами и захватывающими хитами. Коала по имени Бастер Мун и его звездные артисты готовятся к запуску своего самого лучшего шоу. Есть только одна загвоздка: для начала они должны убедить одну из самых скрытных и замкнутых рок-звезд во всем мире присоединиться к ним.

Бастер и его артисты превратили театр в место силы для всех горожан, но главным призом для музыкантов станет их выступление с новым шоу в Театре Кристальной башни, что находится в самом центре города.

Однако без какой-либо помощи Бастер и его команда, в том числе: горилла Джонни, свинка Розита, слониха Мина, дикобраз Эш и эпатажный Гюнтер, находят лишь один выход – проникнуть в офис к беспощадному Джимми Кристаллу, волку-магнату, который держит в страхе весь город.

Пытаясь привлечь внимание потенциального спонсора в лице мистера Кристалла, Бастер обещает, что в их новом шоу появится легенда рок-сцены Клей Кэллоуэй. Но есть небольшая проблема: Бастер не знаком с Клеем и даже никогда не видел рок-легенду. Дело в том, что после потери жены более 10 лет назад певец ушел из мира шоу-бизнеса назад и закрылся в себе.

И пока Бастер совместно со своими артистами пытается найти выход из сложившейся ситуации, мистер Кристалл не дремлет и лишь усиливает свое давление и угрозы. Поэтому Бастер будет вынужден отыскать затворника Клея и сделать практически невозможное – попытаться уговорить его вернуться на сцену после стольких лет. Мечты Бастера о новом умопомрачительном шоу и его попутные приключения постепенно приводят зрителей к главной мысли, что музыка способна залечить даже разбитое на сотни осколков сердце и вернуть в жизнь позитивные эмоции.

Режиссер анимационного фильма Гарт Дженнингс выступил также и сценаристом.

Фильм включает в себя ряд новых персонажей. Их озвучили такие музыкальные звезды, как Боно, Холзи, Фаррелл Уильямс, Летишиа Райт, Челси Перетти и Эрик Андре.

Продюсерами фильма выступили основатель и генеральный директор кинокомпании Illumination Джанет Хили и Крис Меледандри.

В январе 2017 года стало известно, что кинокомпании Universal Pictures и Illumination снимут продолжение анимационного фильма «Зверопой», который был выпущен в 2016 году.

Это третий анимационный фильм для актера Мэттью МакКонахи после картин «Кубо. Легенда о самурае» и «Зверопой», оба из которых были выпущены в 2016 году.

Третий фильм кинокомпании llumination Entertainment, в котором не были задействованы люди как персонажи, после картин «Зверопой» и «Гринч».

Второй фильм кинокомпании Illumination Entertainment после картин «Зверопой» и «Гринч», в котором не будет главного антагониста (кроме второстепенных персонажей).

Это вторая после фильма «Юные титаны, вперед!» роль певицы Холзи в качестве актера озвучки.

Третья роль в качестве актера озвучки для Эрика Андре в анимационном фильме после таких картин, как «Король Лев» и «На связи».

Первоначально планировалось, что премьера анимационного фильма «Зверопой 2» состоится в декабре 2020 года. Однако еще в апреле 2019 года стало известно, что картина будет перенесена на июль, а затем и на декабрь 2021 года.

Десятый анимационный сиквел кинокомпании Universal после таких франшиз, как: «Американская история», «Гадкий я», «Как приручить дракона», «Тролли», «Тайная жизнь домашних животных», «Миньоны», «Семейка Крудс» и «Босс-молокосос».

Какая продолжительность мультфильма?

Мультфильм длится ровно 1 час 52 минут.

В каком году вышел мультфильм?

Мировая премьера картины состоялась 14 ноября 2021 года. В России премьера прошла 23 декабря 2021 года.

Какой возрастной рейтинг у картины?

6+

Кто режиссер?

Гарт Дженнингс

Кто озвучил Розиту?

Свой голос персонажу дала Риз Уизерспун

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда вся твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост - рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым бомбическим шоу! Кто сказал, что мечтать вредно? Видим цель, не видим препятствий!

8.9 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 декабря 2021
Премьера онлайн 7 января 2022
Премьера в мире 14 ноября 2021
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Гарт Дженнингс
Гарт Дженнингс
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Тори Келли
Тори Келли
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Ник Кролл
Ник Кролл
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Зверопой 2 12 постеров
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Зверопой 2 смотреть онлайн

Зверопой 2
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Зверопой 2» забрасывает старых героев в город, будто списанный с Лас-Вегаса (тут и «Белладжио» свой имеется), где они пытаются впечатлить воротилу шоу-бизнеса – волка по имени Джимми Кристал. Их выступление его не впечатляет, а вот казавшаяся глупой затея о создании сай-фай мюзикла – весьма. Поэтому теперь под предводительством коалы Бастера Муна зверям предстоит за три недели организовать грандиозное представление, кульминацией которого должно стать…
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Юля Юлина 18 декабря 2021, 15:54
Мультфильм дает ровно то, что от него ждешь. Очень в духе и в стиле первой части. Наши дети в 1 и 3 классе, всем все понравилось.
User 23 декабря 2021, 15:45
затянут и давольно скучно смотреть если тебе больше 10 лет
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128 голосов
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