Зверопой 2, 2021

Анимационная франшиза «Зверопой» возвращается с грандиозными мечтами и захватывающими хитами. Коала по имени Бастер Мун и его звездные артисты готовятся к запуску своего самого лучшего шоу. Есть только одна загвоздка: для начала они должны убедить одну из самых скрытных и замкнутых рок-звезд во всем мире присоединиться к ним.

Бастер и его артисты превратили театр в место силы для всех горожан, но главным призом для музыкантов станет их выступление с новым шоу в Театре Кристальной башни, что находится в самом центре города.

Однако без какой-либо помощи Бастер и его команда, в том числе: горилла Джонни, свинка Розита, слониха Мина, дикобраз Эш и эпатажный Гюнтер, находят лишь один выход – проникнуть в офис к беспощадному Джимми Кристаллу, волку-магнату, который держит в страхе весь город.

Пытаясь привлечь внимание потенциального спонсора в лице мистера Кристалла, Бастер обещает, что в их новом шоу появится легенда рок-сцены Клей Кэллоуэй. Но есть небольшая проблема: Бастер не знаком с Клеем и даже никогда не видел рок-легенду. Дело в том, что после потери жены более 10 лет назад певец ушел из мира шоу-бизнеса назад и закрылся в себе.

И пока Бастер совместно со своими артистами пытается найти выход из сложившейся ситуации, мистер Кристалл не дремлет и лишь усиливает свое давление и угрозы. Поэтому Бастер будет вынужден отыскать затворника Клея и сделать практически невозможное – попытаться уговорить его вернуться на сцену после стольких лет. Мечты Бастера о новом умопомрачительном шоу и его попутные приключения постепенно приводят зрителей к главной мысли, что музыка способна залечить даже разбитое на сотни осколков сердце и вернуть в жизнь позитивные эмоции.