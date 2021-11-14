Зверопой 2, 2021

Анимационная франшиза «Зверопой» возвращается с грандиозными мечтами и захватывающими хитами. Коала по имени Бастер Мун и его звездные артисты готовятся к запуску своего самого лучшего шоу. Есть только одна загвоздка: для начала они должны убедить одну из самых скрытных и замкнутых рок-звезд во всем мире присоединиться к ним.
Бастер и его артисты превратили театр в место силы для всех горожан, но главным призом для музыкантов станет их выступление с новым шоу в Театре Кристальной башни, что находится в самом центре города.
Однако без какой-либо помощи Бастер и его команда, в том числе: горилла Джонни, свинка Розита, слониха Мина, дикобраз Эш и эпатажный Гюнтер, находят лишь один выход – проникнуть в офис к беспощадному Джимми Кристаллу, волку-магнату, который держит в страхе весь город.
Пытаясь привлечь внимание потенциального спонсора в лице мистера Кристалла, Бастер обещает, что в их новом шоу появится легенда рок-сцены Клей Кэллоуэй. Но есть небольшая проблема: Бастер не знаком с Клеем и даже никогда не видел рок-легенду. Дело в том, что после потери жены более 10 лет назад певец ушел из мира шоу-бизнеса назад и закрылся в себе.
И пока Бастер совместно со своими артистами пытается найти выход из сложившейся ситуации, мистер Кристалл не дремлет и лишь усиливает свое давление и угрозы. Поэтому Бастер будет вынужден отыскать затворника Клея и сделать практически невозможное – попытаться уговорить его вернуться на сцену после стольких лет. Мечты Бастера о новом умопомрачительном шоу и его попутные приключения постепенно приводят зрителей к главной мысли, что музыка способна залечить даже разбитое на сотни осколков сердце и вернуть в жизнь позитивные эмоции.
Режиссер анимационного фильма Гарт Дженнингс выступил также и сценаристом.
Фильм включает в себя ряд новых персонажей. Их озвучили такие музыкальные звезды, как Боно, Холзи, Фаррелл Уильямс, Летишиа Райт, Челси Перетти и Эрик Андре.
Продюсерами фильма выступили основатель и генеральный директор кинокомпании Illumination Джанет Хили и Крис Меледандри.
В январе 2017 года стало известно, что кинокомпании Universal Pictures и Illumination снимут продолжение анимационного фильма «Зверопой», который был выпущен в 2016 году.
Это третий анимационный фильм для актера Мэттью МакКонахи после картин «Кубо. Легенда о самурае» и «Зверопой», оба из которых были выпущены в 2016 году.
Третий фильм кинокомпании llumination Entertainment, в котором не были задействованы люди как персонажи, после картин «Зверопой» и «Гринч».
Второй фильм кинокомпании Illumination Entertainment после картин «Зверопой» и «Гринч», в котором не будет главного антагониста (кроме второстепенных персонажей).
Это вторая после фильма «Юные титаны, вперед!» роль певицы Холзи в качестве актера озвучки.
Третья роль в качестве актера озвучки для Эрика Андре в анимационном фильме после таких картин, как «Король Лев» и «На связи».
Первоначально планировалось, что премьера анимационного фильма «Зверопой 2» состоится в декабре 2020 года. Однако еще в апреле 2019 года стало известно, что картина будет перенесена на июль, а затем и на декабрь 2021 года.
Десятый анимационный сиквел кинокомпании Universal после таких франшиз, как: «Американская история», «Гадкий я», «Как приручить дракона», «Тролли», «Тайная жизнь домашних животных», «Миньоны», «Семейка Крудс» и «Босс-молокосос».
Какая продолжительность мультфильма?
Мультфильм длится ровно 1 час 52 минут.
В каком году вышел мультфильм?
Мировая премьера картины состоялась 14 ноября 2021 года. В России премьера прошла 23 декабря 2021 года.
Какой возрастной рейтинг у картины?
6+
Кто режиссер?
Гарт Дженнингс
Кто озвучил Розиту?
Свой голос персонажу дала Риз Уизерспун
Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда вся твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост - рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым бомбическим шоу! Кто сказал, что мечтать вредно? Видим цель, не видим препятствий!