Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Кролик Питер 2 - второй дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Кролик Питер 2. Второй дублированный трейлер

Кролик Питер 2. Второй дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 2 апреля 2021
Кролик Питер 2 – Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой книги детской писательницы Поттер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
14 мая 2021, 12:23
Надо сходить, первая часть мне понравилась
14 мая 2021, 12:23 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.9 Кролик Питер 2
Кролик Питер 2 семейный, приключения, 2021, США
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Паранормальное явление. Шум - дублированный трейлер 01:01
Паранормальное явление. Шум  дублированный трейлер
Первый на Олимпе - трейлер 02:01
Первый на Олимпе  трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Алиса в Стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в Стране чудес  трейлер 2
Зверополис 2 - trailer 2 02:19
Зверополис 2  trailer 2
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше