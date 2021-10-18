Вечные, 2021

Во время съемок в ноябре 2019 года на Канарских островах съемочная группа была вынуждена эвакуироваться после обнаружения в этом районе неразорвавшейся немецкой бомбы времен Второй мировой войны.

Некоторые персонажи, которые в оригинальном комиксе были мужчинами, в фильме сменили пол, а именно: Маккари, Спрайт и Аджак.

«Вечные» станут первым фильмом Marvel, среди персонажей которого появятся открытые геи.

По словам одного из создателей Таноса, Джима Старлина, безумный титан может появиться в «Вечных».

В «Вечных» впервые появится глухонемой персонаж.

По словам режиссера Хлои Чжао, во время съемок основная часть спецэффектов была постановочной, а зеленый экран использовался редко.

Фильм частично снят на 16-мм пленку Эктахром от Kodak, производство которой возобновилось во многом благодаря киноиндустрии.

Кумэйл Нанджиани был вынужден сесть на жесткую диету и на протяжении 3 месяцев тренироваться в спортзале 5 раз в неделю, чтобы набрать 10 килограммов мышечной массы для роли.

Милли Бобби Браун отказалась от предложенной ей роли в фильме.

Исполнительница роли Серси, Джемма Чан, уже появлялась в фильмах Marvel. В ленте «Капитан Марвел» она сыграла Минн-Эрву, члена «Звездной силы».