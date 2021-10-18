Вечные, 2021

Второй фильм четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel представляет новую команду супергероев.
Как и остальные проекты четвертой фазы, «Вечные» оказываются поистине инновационными, причем не только для компании Marvel, но для всей супергеройской киноиндустрии в целом. Впервые команда не собирается на протяжении долгих лет, как было с Мстителями, а сразу предстает как единое целое. Кроме того, это первый фильм киностудии, в котором появятся представители ЛГБТК+-сообщества, а также глухонемой персонаж. Популярность членов актерского состава варьируется от всемирно известных личностей, как Анджелина Джоли, до только идущих к славе, как Кит Харингтон.
После событий «Мстителей: Финал» трагедия вынуждает Вечных, команду древних инопланетян, тайно живших среди людей на протяжении тысячелетий, выйти из тени и объединиться, чтобы противостоять древнейшим врагам человечества — Девиантам. Вечные сохранили человеческий облик, но вместе с тем они обладают такими суперспособностями, как телепатия, левитация, телекинез и другие. Девианты же могут изменять свой облик, и у каждого из них есть физическая мутация. Вечные и Девианты когда-то были созданы Целестиалами, одной из древнейших рас, и с тех пор находятся в вечном противостоянии.
Во время съемок в ноябре 2019 года на Канарских островах съемочная группа была вынуждена эвакуироваться после обнаружения в этом районе неразорвавшейся немецкой бомбы времен Второй мировой войны.
Некоторые персонажи, которые в оригинальном комиксе были мужчинами, в фильме сменили пол, а именно: Маккари, Спрайт и Аджак.
«Вечные» станут первым фильмом Marvel, среди персонажей которого появятся открытые геи.
По словам одного из создателей Таноса, Джима Старлина, безумный титан может появиться в «Вечных».
В «Вечных» впервые появится глухонемой персонаж.
По словам режиссера Хлои Чжао, во время съемок основная часть спецэффектов была постановочной, а зеленый экран использовался редко.
Фильм частично снят на 16-мм пленку Эктахром от Kodak, производство которой возобновилось во многом благодаря киноиндустрии.
Кумэйл Нанджиани был вынужден сесть на жесткую диету и на протяжении 3 месяцев тренироваться в спортзале 5 раз в неделю, чтобы набрать 10 килограммов мышечной массы для роли.
Милли Бобби Браун отказалась от предложенной ей роли в фильме.
Исполнительница роли Серси, Джемма Чан, уже появлялась в фильмах Marvel. В ленте «Капитан Марвел» она сыграла Минн-Эрву, члена «Звездной силы».
Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.