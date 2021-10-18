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Вечные Вечные
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The Eternals

Вечные, 2021

2021 / США
7.5 Оцените
131 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Marvel представляет новую команду супергероев!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Второй фильм четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel представляет новую команду супергероев.

Как и остальные проекты четвертой фазы, «Вечные» оказываются поистине инновационными, причем не только для компании Marvel, но для всей супергеройской киноиндустрии в целом. Впервые команда не собирается на протяжении долгих лет, как было с Мстителями, а сразу предстает как единое целое. Кроме того, это первый фильм киностудии, в котором появятся представители ЛГБТК+-сообщества, а также глухонемой персонаж. Популярность членов актерского состава варьируется от всемирно известных личностей, как Анджелина Джоли, до только идущих к славе, как Кит Харингтон.

После событий «Мстителей: Финал» трагедия вынуждает Вечных, команду древних инопланетян, тайно живших среди людей на протяжении тысячелетий, выйти из тени и объединиться, чтобы противостоять древнейшим врагам человечества — Девиантам. Вечные сохранили человеческий облик, но вместе с тем они обладают такими суперспособностями, как телепатия, левитация, телекинез и другие. Девианты же могут изменять свой облик, и у каждого из них есть физическая мутация. Вечные и Девианты когда-то были созданы Целестиалами, одной из древнейших рас, и с тех пор находятся в вечном противостоянии.

Во время съемок в ноябре 2019 года на Канарских островах съемочная группа была вынуждена эвакуироваться после обнаружения в этом районе неразорвавшейся немецкой бомбы времен Второй мировой войны.

Некоторые персонажи, которые в оригинальном комиксе были мужчинами, в фильме сменили пол, а именно: Маккари, Спрайт и Аджак.

«Вечные» станут первым фильмом Marvel, среди персонажей которого появятся открытые геи.

По словам одного из создателей Таноса, Джима Старлина, безумный титан может появиться в «Вечных».

В «Вечных» впервые появится глухонемой персонаж.

По словам режиссера Хлои Чжао, во время съемок основная часть спецэффектов была постановочной, а зеленый экран использовался редко.

Фильм частично снят на 16-мм пленку Эктахром от Kodak, производство которой возобновилось во многом благодаря киноиндустрии.

Кумэйл Нанджиани был вынужден сесть на жесткую диету и на протяжении 3 месяцев тренироваться в спортзале 5 раз в неделю, чтобы набрать 10 килограммов мышечной массы для роли.

Милли Бобби Браун отказалась от предложенной ей роли в фильме.

Исполнительница роли Серси, Джемма Чан, уже появлялась в фильмах Marvel. В ленте «Капитан Марвел» она сыграла Минн-Эрву, члена «Звездной силы».

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

7.5 Оцените
131 голос Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 8 ноября 2021
Премьера онлайн 12 января 2022
Премьера в мире 18 октября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри
Лорен Ридлофф
Лорен Ридлофф
Все актеры и съемочная группа
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Вечные
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За 13 лет существования такой махины, как франшиза MCU, кто только не снимал кино для Marvel Studios. И все-таки самыми удачными и запоминающимися оказались работы только двух режиссеров – Тайки Вайтити и Джеймса Ганна. Объясняется это невероятно просто: присоединившись к киновселенной, только они привнесли в нее свой узнаваемый стиль, гомерически смешные шутки, а заодно и постарались максимально далеко уйти от шаблонов о сверхлюдях, созданных Marvel Studios, – по крайней мере,…
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stick.78 10 ноября 2021, 09:49
Ну так себе кино, хорошо ребенка не взяла, Там на весь экран два мужика целуются в губы , чуть не стошнило
Медведь 3 ноября 2021, 17:11
Неплохой вариант как для поклонников Марвел и ДС, так и для тех, кто просто что-то интересное посмотреть хочет. Поэтому, думаю, лучше на него все же пойти.
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