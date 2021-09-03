Злое, 2021

Сюжет очередного фильма ужасов от режиссера Джеймса Вана разворачивается вокруг девушки, которую зовут Мэдисон. Однажды она начинает видеть странные сны, которые больше похожи на кошмарные видения. Они ужасно реалистичны, и в каждом таком сне всегда происходит одно и то же: она видит зверскую сцену убийства, которое совершает некто по имени Гэбриел. Все становится намного сложнее, когда Мэдисон видит по новостям место преступления, которое она уже посещала у себя во сне. Она не знает, что это за человек, но она уверена в одном: она видела, как его убили. Ей начинает казаться, что она когда-то знала Гэбриела, хоть и не помнит, кто он и откуда. В попытке разобраться с ужасными видениями она отправляется к своей приемной матери, которая может подсказать, был ли подобный человек в ее жизни. Мать признается Мэдисон, что в детстве она действительно вела себя странно. Возможно, до того, как она попала в приемную семью, в жизни Мэдисон случилось что-то страшное, что она постаралась забыть. В доказательство приемная мать показывает ей видеозапись со дня рождения, где Мэдисон разговаривает с вымышленным другом по имени Гэбриел, однако тогда никто не придал этому значения.
Убийств и видений становится все больше, и с каждым разом они становятся все более изощренными и жестокими. Парализованная шокирующими видениями ужасных убийств, Мэдисон вскоре обнаруживает, что эти сны на самом деле являются ужасающей реальностью. Возможно, что приемная мать чего-то недоговаривает о ее прошлом. И кем бы ни являлся Гэбриел из ее детства – он вернулся.
Режиссером картины является Джеймс Ван, известный благодаря таким франшизам, как «Пила», «Заклятие», «Астрал» и «Аквамен». Ван написал сценарий к фильму в соавторстве с Акелой Купер («Американская история ужасов», «Сотня», «Ведьмы Ист-Энда») и Ингрид Бису, для которой это первый опыт работы в качестве сценариста. Бису известна благодаря своим актерским проектам «Проклятие монахини», «Тони Эрдманн», «Заклятие 3: По воле дьявола». Актрисе также досталась роль в фильме «Злое».
В фильме снялись актеры Аннабелль Уоллис («Меч короля Артура»), Мэдди Хассон («Социо»), Жаклин Маккензи («На последнем берегу»), Джон Ли Броди («Форсаж 7») и другие.
Ингрид Бису является супругой режиссера Джеймса Вана. Они оба выступили продюсерами данного фильма.
Изначально планировалось, что кинолента выйдет в США 14 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 фильм был исключен из графика выпуска в марте 2020 года. В рамках своих планов на фильмы 2021 года Warner Bros. также будет транслировать данную картину одновременно на сервисе HBO Max в течение одного месяца.
24 октября 2019 года Джеймс Ван уточнил, что фильм не основан на его графическом романе «Злокачественный человек». Режиссер заявил, что данный проект является оригинальным триллером, не имеющим первоисточника.
О названии хоррор-проекта Джеймса Вана стало известно 24 сентября 2019 года.
Это второе сотрудничество Аннабелль Уоллис и Джеймса Вана. Ранее она снялась в фильме «Проклятие Аннабель» (2014), продюсером которого был Ван.
Главный герой неожиданно обнаруживает у себя сверхъестественные способности, которыми наделила его собственная раковая опухоль.