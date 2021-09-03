Злое, 2021

Сюжет очередного фильма ужасов от режиссера Джеймса Вана разворачивается вокруг девушки, которую зовут Мэдисон. Однажды она начинает видеть странные сны, которые больше похожи на кошмарные видения. Они ужасно реалистичны, и в каждом таком сне всегда происходит одно и то же: она видит зверскую сцену убийства, которое совершает некто по имени Гэбриел. Все становится намного сложнее, когда Мэдисон видит по новостям место преступления, которое она уже посещала у себя во сне. Она не знает, что это за человек, но она уверена в одном: она видела, как его убили. Ей начинает казаться, что она когда-то знала Гэбриела, хоть и не помнит, кто он и откуда. В попытке разобраться с ужасными видениями она отправляется к своей приемной матери, которая может подсказать, был ли подобный человек в ее жизни. Мать признается Мэдисон, что в детстве она действительно вела себя странно. Возможно, до того, как она попала в приемную семью, в жизни Мэдисон случилось что-то страшное, что она постаралась забыть. В доказательство приемная мать показывает ей видеозапись со дня рождения, где Мэдисон разговаривает с вымышленным другом по имени Гэбриел, однако тогда никто не придал этому значения.

Убийств и видений становится все больше, и с каждым разом они становятся все более изощренными и жестокими. Парализованная шокирующими видениями ужасных убийств, Мэдисон вскоре обнаруживает, что эти сны на самом деле являются ужасающей реальностью. Возможно, что приемная мать чего-то недоговаривает о ее прошлом. И кем бы ни являлся Гэбриел из ее детства – он вернулся.