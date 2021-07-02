«Чёрная Вдова»: Рецензия Киноафиши

Совсем недавно казалось, что глыба Marvel незыблема. Но пандемия обнажила слабые места и вынудила внести коррективы. Почти два года фильмы франшизы не выходили на большие экраны. Многие вспомнят, что их последней картиной был сиквел Человека-паука, а не «Мстители: Финал»? За это время студия почти закончила работу над триквелом о приключениях Питера Паркера, который есть шанс увидеть до конца 2021 года. Можно сказать, что Marvel немного повезло обойтись меньшими потерями и неудобствами. Им удалось закончить большую фазу, а пресытившийся зритель получил передышку от трех крупных фильмов в год, слегка разыграв аппетит перед новым стартом.

Сейчас на первый план вышли новые герои, раньше остававшиеся на вторых ролях и получившие новую жизнь в сериалах, не уступающих по качеству полнометражным сольникам. Возвращение на большие экраны все еще осталось за Черной Вдовой, довольно неожиданно встретившей свою смерть в «Мстители: Финал». Правда, перед этим Наташе пришлось пережить бесконечные переносы релиза, чтобы наконец-то открыть четвертую фазу киновселенной и дать понять, что нас ждет после эпичного завершения истории с камнями бесконечности.

Действие картины начинается после событий фильма «Первый мститель: Противостояние». Наташа в бегах и скрывается от генерала Росса, идущего по ее следу. Пристанище она находит в тихой Норвегии, где никто не интересуется ее прошлым и статусом бывшего Мстителя. Все меняет вновь всплывающий в ее жизни Будапешт, из которого она получает старые вещи. Среди них странный кейс с ампулами, привлекающий внимание таинственного Таскмастера. Теперь Наташе придется окунуться в прошлое и вновь встретиться с теми, кого очень давно ей довелось называть своей семьей. Только объединившись, они смогут поставить точку в программе по созданию Черных Вдов.

Чёрная Вдова

Все начинается довольно смело и свежо. За эпизодом из детства Романофф нас встречают титры с псевдохроникой, напоминающие о Джейсоне Борне и творчестве Тома Клэнси, с кавером Nirvana на фоне. После очень мрачного вступления ощущение, что нас ждет настоящий шпионский триллер, только крепнет. Перед глазами проносятся страны, герои сталкиваются с таинственной организацией, не позволяющей уйти на заслуженный покой, и постоянно теребят болезненные раны прошлого, полного лжи и обмана. В Будапеште интерьеры, постановка драк, операторская работа и атмосфера окончательно превращают картину в приключения Борна. Но очень скоро на сцену врывается БТР, разносящий все на своем пути, а также новые злодеи, убивающие любые надежды увидеть что-то свежее во франшизе.

Показав нам возможный потенциал и как будто испугавшись содеянного, картина предлагает типичный фильм этой киновселенной со знакомым размахом, ярким экшеном и отправленными в утиль злодеями. Формально их здесь два. Первым становится Таскмастер, скрывающий свое лицо за маской и копирующий приемы соперника. Об этой способности нам мельком расскажут и дадут подглядеть процесс загрузки стилей боя всех Мстителей. Затем все превратится в обычный экшен, не делающий акцента на этой особенности или приемах боя, в которых можно разглядеть заимствования. Вторым оказывается создатель программы Черных Вдов – Дрейков. Он эталонный абьюзер, видящий женщин как ресурс для достижения своих целей, внешне напоминающий толстого борова. Такой Харви Вайнштейн от мира кинокомиксов. Обоих ждет даже слишком предсказуемый конец, в духе Бондианы с размашистыми диалогами, вместо быстрого избавления от назойливой проблемы.

Это уравновешивает очень трогательные «семейные» отношения между Наташей и сестрой в исполнении Флоренс Пью. Последней досталась роль недовольной сестры-«тролля», постоянно подкалывающей старшую из-за излишней показушности в бою. Дальше нас ждут разговоры об одежде, мечтах и прошлом, чтобы подвести нас к трогательному примирению и позволить сестрам двигаться дальше. Флоренс Пью получила драматичные моменты, позволяющие ее героине выйти на первый план и показать, кому в будущем достанется место в этой киновселенной.

Чёрная Вдова

Самым интересным персонажем в фильме становится Россия, воплощенная в Красном Страже – советском Капитане Америка. Он очень точно олицетворяет сегодняшнюю страну, постоянно рассказывая о победах славного прошлого, которое не забывает приукрасить, и размышляет о геополитических врагах, первым делом узнавая, что же о нем думает «за бугром» главный антагонист. Стоит ли уточнять, что Стив Роджерс о нем даже не слышал? Неожиданно, но в «Черной Вдове» практически нет махровой клюквы о России и Советском союзе. Она начинается забавной надписью «Соловьев Эйр» на борту вертолета и заканчивается странной тюрьмой с отголосками ГУЛАГа где-то в снегах. Все остальное – будь то водка в кадре или поедание оливье за семейным столом – бросится в глаза лишь в СНГ, продолжая выглядеть трогательно.

«Черная Вдова» – не совсем то, что хотелось получить после длительного ожидания. Marvel заходит на новый большой круг, но делает это не так громогласно, как когда-то с «Железным человеком». Во главе угла осталась отработанная годами формула с интересным началом и конвейерным концом. Да, она проливает свет на случившееся в Будапеште, но практически не двигает франшизу вперед. Хоть какое-то движение ощущается лишь в послетитровой сцене, которая отдает дань памяти Наташе Романофф. Самым неожиданным становится отсутствие размашистой клюквы о России и Советском союзе. Но она как будто необходима кинокомиксу, где все и так не серьезно.

Чёрная Вдова

С другой стороны, «Черной Вдове» все-таки повезло с пандемией. Такой старт четвертой фазы полтора года назад вызвал бы недоумение, а сейчас радует глаз в отсутствие альтернатив. Многое искупает яркий экшен, прекрасные герои, драматизм и юмор. Marvel все-таки вернулся и возвратил нам частичку стабильности, разрушенной пандемией. Теперь можно вновь ждать по 3-4 фильма в год, коротая время за сериалами в этих перерывах.